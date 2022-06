Antes, namoro era namoro quando duas pessoas passavam a conviver com mais frequência, com uma intimidade maior para se conhecerem, ver se realmente tinham afinidades, se se gostavam de verdade. Depois vinha a outra etapa, que era o noivado, quando decidiam que o namoro era de fato sério e que decidiram que se casariam. O noivado era – e até hoje é – um período predefinido para organizar o casamento, tanto que, na maioria dos noivados, no dia em que os dois colocam as alianças na mão direita já definem a data do casamento.