É asmático? Saiba como combater a doença que afeta crianças e adultos

Muitos pacientes fazem uso de bombinha para enfrentar uma crise asmática (foto: Grupo SÃo Cristovão/Divulgação)









O último 2 de maio foi instituído como o Dia Mundial de Combate à Asma. A data vem com a proposta de reflexão e ações pelo mundo para a prevenção da doença e divulgação de informações sobre como combatê-la.



A poluição do ar tem causado uma série de problemas na saúde humana. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a poluição do ar dentro e fora de casa é responsável por cerca de 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo. É um número alarmante, especialmente para pessoas que têm doenças respiratórias delicadas, como a asma.





Considerada uma das doenças crônicas que mais afetam crianças e adultos, a asma é uma doença que atinge cerca de 300 milhões de pessoas, conforme dados do Hospital Naval Marcílio Dias. E, no Brasil, estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros, entre crianças e adultos, tenham asma, entre os quais 5% apresentam a forma mais grave da doença, e que cerca de 2 mil pessoas por ano falecem por conta da enfermidade, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai).





Pessoas com alergias respiratórias, como a asma, sofrem mais com a poluição, pois os agentes poluentes atuam como irritantes e afetam ainda mais os pacientes, o que pode gerar a falta de ar.



Pensando nisso, a Fujitsu General do Brasil, empresa de tecnologia de ar-condicionado, lançou equipamentos de ar-condicionado que utilizam o fluido R-32, que permite a redução em até 75% o efeito de aquecimento global (GWP – potencial de aquecimento global), e ainda é capaz de filtrar o ar em empresas e residências. Tudo foi pensado para garantir a qualidade de vida de seus clientes, prezando pela contribuição sustentável e pela saúde dos adultos e crianças.





Segundo levantamento do Think Tank Internacional Carbon Brief, o Brasil está entre os maiores poluidores do mundo em emissões de gás carbônico, ocupando o quarto lugar.



om as emissões de gases poluentes, a respiração das pessoas se torna mais difícil e acarreta sintomas como tosse, desconforto no peito e até influência no grau de gravidade da asma. A doença inflamatória crônica das vias aéreas (asma) causa a falta de ar, rangido na respiração, tosse e até aperto no peito.





Diante desses dados sobre a poluição, fazem-se necessárias ações de prevenção contra a asma dentro das residências. Algumas dicas são ter um umidificador e um ar-condicionado que retire as impurezas do ambiente como odores, sujeiras e poeiras.





Outra recomendação para asmático é aumentar a ingestão de antioxidantes de frutas e legumes frescos, especialmente de brócolis, maçãs, morangos, pimentão e cítricos.





Reduzir carne e produtos lácteos da dieta para reduzir a ingestão de ácido araquidônico, que contribui para a inflamação, também ajuda. Um doente de asma grave deve remover todo o trigo e leite de sua dieta durante um período.



O médico nutrólogo orientará sobre esse período e ajudará a substituir os alimentos. Assim como pedirá exames para se certificar da citotoxicidade de cada alimento para o paciente em questão.





Outras recomendações são: tomar água, tomar sol e ficar mais tempo ao ar livre. Suplementar alguns nutrientes como zinco, selênio, magnésio quercertina, vitaminas antioxidantes, como as vitaminas C, A e E, o Omega 3 combinada de EPA / DHA, que devem ser devidamente prescritos pelo médico nutrólogo.



Para diminuir as respostas alérgicas, fornecer prebióticos e probióticos para fortalecer a flora intestinal, que produz antialérgicos e anti-inflamatórios endógenos.