Custo-benefício e peças com estilo estão entre as atrações da feira (foto: Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas/divulgação)

Ainda bem que as coisas estão entrando nos eixos, ninguém aguenta mais o paradeiro que tomou conta de nossa vida. No fim da semana que passou, recebi em casa um régio presente: um lindo casaco de tricô da Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas, que será aberta nesta sexta-feira (6/4), no Minascentro, onde funciona até o dia 15. Quer dizer: quem gosta de roupa boa, de bom gosto e bom preço tem não só presente acessível para o Dia das Mães como também para uso próprio.





Modelos básicos, em cores neutras, são clássicos do inverno (foto: Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas/divulgação)



Essa Feira de Tricô é um caso especial de resultado positivo, de um trabalho incipiente, que ajudava na renda doméstica dos moradores de Jacutinga e acabou se transformando no sucesso que é hoje. Compradores eventuais das tricoteiras da cidade gostaram do trabalho e trataram logo de formar um grupo de profissionais desse tipo de mão de obra, que reúne também as tricoteiras das cidades de Monte Sião, Andradas e Blumenau.





A produção do vestuário de malhas de tricô é a principal atividade das cidades do Sul de Minas e, durante a pandemia, os comerciantes tiveram suas atividades bastante impactadas.O que acabou prejudicando os fabricantes e microempresários que trabalham em família e revendem a maioria da produção para lojistas, turistas e sacoleiras de várias regiões.

Ponches, em diversos modelos e estampas, são um chamativo da feira (foto: Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas/divulgação)



É claro que o crescimento da proposta gerou a diversidade da oferta. Atualmente, a moda criada na região é destinada a todos os estilos e públicos e inclui desde o infantil ao adulto, predominando agasalhos de malha de tricô, calças, vestidos, conjuntos, coletes, cachecóis, casacos – e a feira conta também durante seu funcionamento com muito artesanato da região e gastronomia.





Milagres dos milagres, a feira chega à sua 60ª edição, melhorando cada vez mais. E, com isso, produzindo uma vida melhor às famílias que começaram crochetando para melhorar o padrão econômico e atualmente provam que uma ideia levada adiante com seriedade vale muito mais, e leva mais longe do que ficar chorando por causa do aumento da inflação.





FEIRA DE MALHAS E TRICÔ DO SUL DE MINAS

De sexta-feira (6/5) a 15 de maio, no Minascentro (Rua Guajajaras, 1.022 – Centro), de segunda a domingo, das 13h às 20h. Entrada gratuita