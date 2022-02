Quer mudar o nariz? Entenda qual é a melhor cirurgia para o seu caso

Já contei aqui que tive uma prima muito querida que vivia implicada com o nariz. Criou coragem e procurou o craque Ivo Pitanguy – na época, operações plásticas não eram muito comuns. Ele examinou seu rosto, conversou muito e concluiu que ela não precisava de plástica no nariz, mas no queixo. Minha prima concordou, todo mundo achou uma doideira, mas o resultado foi bem legal.









Afinal de contas, o processo de recuperação da rinoplastia é tão complicado assim? Não, responde o médico Mário Farinazzo, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e chefe do Setor de Rinologia da Universidade Federal de São Paulo. “Apesar de ser invasiva, como grande parte das cirurgias plásticas, o pós-operatório da rinoplastia pode ser rápido e tranquilo, basta que seja realizado com a técnica correta”, explica.





A técnica influencia diretamente o tempo de recuperação, que geralmente é menor quando não há necessidade de tratar as estruturas ósseas. “Na maioria dos casos, a rinoplastia exige internação de 24 horas e repouso total de uma semana. Após sete dias, o paciente pode voltar a exercer atividades sociais e trabalhar fora de casa. Nas primeiras semanas, é comum o surgimento de inchaço moderado, hematomas e contusões. Até o primeiro mês, pode haver sangramento no nariz”, informa.

Depois do primeiro mês, a exposição solar e a prática de exercícios físicos estão liberadas e, após dois meses, grande parte do inchaço desaparece. “É comum sentir certa dormência do nariz por até seis meses após a cirurgia. O resultado definitivo tende a demorar até um ano para ficar aparente”, destaca Farinazzo.





Se realizada por um profissional especializado, a cirurgia vale muito a pena para quem busca um nariz mais harmonioso ou sofre com problemas funcionais. “Existem outras opções que visam alterar a estética do nariz, como a rinomodelação, realizada com aplicação de preenchedores injetáveis. Apesar de conferir resultados rápidos e satisfatórios, esse procedimento é limitado e provisório, sendo recomendado para pessoas que não desejam grandes mudanças ou têm dúvidas sobre realizar a rinoplastia, pois a rinomodelação pode dar uma prévia de como será o resultado da cirurgia”, afirma. “Quando se deseja alterar expressivamente a estética do nariz ou o objetivo é tratar problemas funcionais, a rinoplastia é a melhor opção.”





Quem deseja recuperação ainda mais rápida pode optar pela rinoplastia preservadora, cujo objetivo é corrigir problemas estéticos e funcionais do nariz, mas de maneira menos agressiva. “A cirurgia, que dura de três a quatro horas, é realizada sob efeito de anestesia geral e por meio de cortes internos, o que resulta em cicatrizes menos aparentes”, detalha o médico.





Por meio dos cortes internos, o cirurgião identifica e separa as estruturas-chave do órgão, moldando cartilagens e estruturas ósseas. “A sustentação é feita por ligamentos naturais presos à pele e, como resultado, o nariz fica com aparência mais natural e harmônica, além de preservar quase completamente sua elasticidade e mobilidade originais”, diz o médico.





É principalmente nesse ponto que a rinoplastia preservadora se diferencia da tradicional, pois, na técnica tradicional, o nariz é completamente desmontado e tende a se tornar mais rígido ao ser remontado, o que ocorre por meio de enxertos de cartilagem retirados do próprio septo.





Garantindo resultados excelentes com menor trauma cirúrgico, pois conserva ligamentos e tecidos, o que significa menos inchaço e hematomas e menor tempo de recuperação, a rinoplastia preservadora também oferece menor chance de complicações. Caso seja necessária nova intervenção, a cirurgia é mais simples. Por esses motivos, a técnica é indicada para pacientes que vão realizar a rinoplastia pela primeira vez.





Porém, é importante ressaltar que o método não necessariamente substitui a rinoplastia tradicional, pois a abordagem escolhida dependerá de cada caso. O fundamental, destaca Mário Farinazzo, é o paciente conversar com o cirurgião plástico, pois apenas ele poderá indicar a técnica mais adequada.