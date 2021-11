.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, em outubro deste ano, o uso de melatonina como suplemento alimentar para pessoas maiores de 19 anos, com limite máximo de consumo de 0,21mg por dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, em outubro deste ano, o uso de melatonina como suplemento alimentar para pessoas maiores de 19 anos, com limite máximo de consumo de 0,21mg por dia.









Segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, a melatonina não é aprovada para tratamento de insônia. São apenas duas as indicações formais do suplemento: para jet lag e para síndrome do atraso de fase do sono (quem dorme muito tarde e acorda muito tarde).





“A melatonina não é indutora de sono, mas reguladora do relógio biológico. Por isso, ela não tem indicação formal para casos de insônia”, alerta Ksdy Sousa, psicóloga do sono e responsável técnica pelo aplicativo SleepUp.





A orientação profissional é importante para não prejudicar a qualidade de vida do paciente. Por isso, mesmo com a venda liberada pela Anvisa, é muito importante consultar o médico antes de fazer uso do suplemento.





A melatonina sintética não deve ser utilizada por gestantes, lactantes, crianças e pessoas envolvidas em atividades que exigem atenção constante. Pessoas com outras enfermidades também devem ter atenção redobrada ao seu uso.





Além disso, dependendo da quantidade ingerida, o suplemento pode causar efeitos colaterais, como fadiga, sonolência excessiva, falta de concentração, depressão, dor de cabeça, irritabilidade, ansiedade, agitação, tontura e hipertensão, entre outros.





A seguir, Ksdy Sousa dá dicas que podem ajudar a melhorar a produção do hormônio pelo próprio organismo:





• Exponha-se à luz solar, pois a exposição à luz natural durante o dia ajuda o organismo a regular o ciclo circadiano, melhorando a produção de melatonina quando escurece.





• Evite telas antes de dormir, pois o celular e outras telas “confundem” o cérebro. O organismo não sabe diferenciar a luz natural da artificial, o que prejudica a produção de melatonina.





• Reduza a luminosidade ao anoitecer, prefira as luzes indiretas e amarelas, procure manter o ambiente calmo, com uma rotina leve e tranquila.





• Alimente-se adequadamente, pois a melatonina, além de ser naturalmente produzida pelo organismo e estar diretamente associada à luminosidade, pode ser encontrada, em pequenas concentrações, em morangos, cerejas, uvas, bananas, abacaxis, laranjas, papaias, mangas, tomates, azeitonas e cereais, além da carne (frango, carneiro, porco) e do leite de vaca.





“Essas são apenas algumas dicas para ajudar a melhorar a produção natural de melatonina pelo organismo, mas outros cuidados diários podem beneficiar pessoas que precisam recorrer a medicamentos ou suplementos sintéticos para dormir”, diz ela.





Ksdy cita a prática da higiene do sono, o controle de estímulos e a terapia cognitiva-comportamental para insônia (TCCi) como boas estratégias. O aplicativo SleepUp oferece terapia digital para insones, ajudando-os a modificar hábitos e padrões de comportamento.





“Quando cuidamos de nossos hábitos e comportamentos ao longo de todo o dia, sincronizamos nosso relógio biológico e preparamos o corpo tanto para a atividade quanto para o descanso. Isso, com certeza, melhora a produção de melatonina”, finaliza Ksdy Sousa.