Na luta contra o câncer, Mater Dei realiza 200 consultas gratuitas

Consultas serão realizadas na unidade da Avenida do Contorno (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.APRESS)

A Rede Mater Dei de Saúde tem uma campanha muito especial há mais de 10 anos. Amanhã, sábado (27/11), será a segunda etapa da mais recente edição do Mater Dei contra o câncer. A iniciativa realiza, de forma gratuita, exames de mamografia e PSA e consultas médicas para conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata. Atende 200 pessoas.É importante falar, cada vez mais, que quanto mais cedo for diagnosticado um câncer, mais chances de cura o paciente tem. Já é científica e estatisticamente comprovado que o sucesso de cura de câncer quando há diagnóstico precoce é de 90%. Infelizmente, as pessoas protelam exames e não fazem check up no período indicado de acordo com a faixa etária.As campanhas de divulgação e conscientização realizadas em outubro – para mulheres – e novembro – para homens – têm aumentado bastante a procura por exames. E toda e qualquer iniciativa da área de saúde, como o projeto do Mater Dei, só vem somar e ajudar a alcançar as metas estabelecidas pelos órgãos de saúde.Os 200 pacientes inscritos e contemplados já passaram pela primeira etapa e realizaram gratuitamente a mamografia (mulheres) e o PSA (exame de sangue para detectar alteração na próstata). Neste sábado, eles farão a consulta médica com equipe especializada do Hospital Integrado do Câncer, que funciona na unidade Mater Dei Contorno, com o time de médicos especialistas que trabalharão como voluntários. Quem apresentar alteração no exame fará remarcação de testes complementares para posterior encaminhamento.“Exames de rotina e preventivos são fundamentais e, mesmo em tempos de pandemia, não podem esperar. Essa é uma ação social da Rede Mater Dei da qual nos orgulhamos. Ela só existe porque conta com o apoio da nossa comunidade Mater Dei, que se dedica voluntariamente à campanha”, diz Henrique Salvador, CEO da Rede Mater Dei.A iniciativa integra o programa Pra Você Ficar Bem, que reúne várias ações socioambientais da rede mineira.É uma ação integrada com a participação voluntária das equipes dos setores de mastologia, mamografia, anatomia patológica, oncologia, urologiae ultrassonografia, além do laboratório de análises clínicas.As inscrições foram abertas em 4 de novembro e se esgotaram rapidamente. Os exames foram realizados e as consultas de amanhã, já com o resultado deles em mãos, ocorrerão das 8h às 13h. Os atendimentos foram divididos entre os médicos voluntários para que não haja aglomeração e vão seguir todos os protocolos sanitários contra a COVID-19.Um belo exemplo. Quem sabe, no próximo ano, os demais hospitais particulares da cidade abraçam essa campanha?Com certeza, o mutirão seria enorme, alcançaria um número muito mais expressivo de pessoas e destacaria a cidade.Belo Horizonte passaria a ser referência em termos de ação social de utilidade pública, e também reduziria muito o número de pessoas que ficam meses e até anos aguardando a marcação de um exame pelo Sistema Único de Saúde (SUS).O fato é que a máxima “a união faz a força” não é apenas ditado ou frase feita, mas uma verdade que surte grandes efeitos quando colocada em prática. É um orgulho ver que existe uma rede hospitalar privada que tem essa visão social há tanto tempo.