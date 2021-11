(foto: Reprodução)





A exploração do DNA humano intriga a sociedade desde que a ciência começou a se consolidar na história. De fato, os nossos genes evidenciam e escondem muito sobre nós, algumas características são visíveis e, a olho nu, alguns traços físicos como cor de pele, cor dos olhos e tipo de cabelo dão indícios de onde o nosso DNA vem.









3 BILHÕES DE PARES

Começando pela quantidade de pares de base, o genoma humano tem em torno de 3 bilhões, que se arranjam no formato de dupla-hélice. Muito, né? Mas o genoma da nossa espécie não é um dos maiores. Numa escala de tamanho, ficamos atrás dos peixes que possuem um genoma cerca de 40 vezes maior que o do ser humano, chegando a 130 bilhões de pares.





177 BILHÕES DE QUILÔMETROS

Para se ter uma ideia, se as hélices fossem desenroladas e colocadas em sequência, essas células alcançariam 1,80 metro de comprimento. Se somássemos todos os cromossomos de nossas células, o nosso DNA alcançaria mais de 177 bilhões de quilômetros, isso é o suficiente para fazer mais de 60 viagens de ida e volta entre a Terra e o Sol.





0,1% FAZ DIFERENÇA SIM

Aquele 0,1% é o que faz toda a diferença – 99,9% dos 3 bilhões de pares do DNA humano são iguais em todas as mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, apenas o 0,1% restante é o suficiente para que sejamos diferentes. Essa pequena parcela é o que vai determinar as suas características físicas, os seus hábitos e predisposições a doenças genéticas.





IGUAIS, PORÉM DIFERENTES

Sabia que nem todos os irmãos compartilham o mesmo DNA? Apesar de virem da mesma barriga, irmãos podem herdar partes diferentes do DNA de cada um dos pais. Isso tudo porque recebemos 50% do nosso genoma da nossa mãe e os outros 50% do nosso pai. Não necessariamente serão passados para as próximas gerações os mesmos 50%. Isso vale até mesmo para os gêmeos. Se os gêmeos não forem idênticos (originados de óvulos diferentes), seu DNA será tão parecido quanto o DNA de irmãos com anos de diferença. No caso de gêmeos idênticos (originados do mesmo óvulo que se dividiu), a similaridade é maior, mas ainda é possível identificar algumas diferenças.





UM PEN DRIVE E TANTO

Com apenas 1 grama do nosso DNA conseguimos armazenar cerca de 215 milhões de gigabytes de informação. A capacidade das mídias de armazenamento não estão conseguindo acompanhar a grande demanda de informações, uma solução que os pesquisadores da Microsoft e da Universidade de Washington encontraram foi armazenar dados em moléculas de DNA. Ainda em desenvolvimento, o projeto pode ser a solução para conseguir armazenar toda a quantidade de informações que é produzida diariamente no mundo.





AFINAL, DE ONDE VOCÊ VEIO?

Testes de DNA nem sempre são sinônimo de encontrar doenças. Com o avanço da tecnologia, o acesso às informações do nosso DNA se tornaram mais comuns e acessíveis, inclusive elas podem ser usadas para descobrirmos mais sobre nós mesmos. Um dos mais procurados, é o teste de ancestralidade que consegue rastrear suas origens de até cinco gerações atrás.





SÓ PRECISA DE UMA GOTA DE SALIVA

Quando ouvimos falar de teste de DNA, a extração parece ser algo bem complexo, mas é necessário apenas uma amostra de saliva para descobrir tudo o que seus genes têm a dizer sobre você. Você pode descobrir desde onde vieram os seus antepassados, qual é o tipo de exercício e dieta mais eficaz para o seu corpo a até a sua habilidade em matemática, além de descobrir quais a sua predisposição à doenças genéticas entre diversas características que o seu DNA diz sobre você.