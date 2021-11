Casaco em tricô de Angela Souza: peças em diversas composições. (foto: Bruna Doti/Divulgação)



No meu tempo de escola, no Instituto de Educação, uma das aulas mais agradáveis era a de trabalhos manuais. É claro que muitas alunas não gostavam, pois não tinham uma referência doméstica. Eu, filha de família que fazia “de um tudo”, da sala à cozinha, da máquina de costura ao fogão de lenha, gostava muito. Só não tive paciência para a renda de bilros, que não era ensinada na escola, mas que já conhecia de ver várias mulheres tecendo.

Gosto de tricô e crochê – do primeiro, já fiz roupas inteiras, e do segundo, blusas e suéteres sem fim. Ambos estão, vejam só, no auge da moda. Atemporal e cheio de charme, o crochê segue em alta e continua conquistando espaço no armário durante as quatro estações do ano.

Com cores neutras ou vibrantes, os looks em crochê são responsáveis por dar um toque especial às composições, além de remeter à elegância e à jovialidade. Pensando nisso, a estilista e empresária ítalo-brasileira Anne Garcia, considerada referência na moda, traz dicas de como explorar as peças, ensinando a montar composições cheias de estilo.

Para a estilista, o crochê pode ser usado em qualquer ocasião e em todas as estações do ano, pois as peças são leves, chiques e combinam facilmente em diversas composições. “Muitas pessoas associam crochê ao inverno, mas isso ficou para trás há muito tempo. Hoje em dia, encontramos tops, croppeds, vestidos e até biquínis produzidos com fios de algodão e lã. Basta escolher o que mais lhe agrada”, comenta Anne Garcia.

Segundo a empresária, o crochê é ótimo investimento, visto que a peça não sai de moda e permite várias combinações e possibilidades. A principal dica é saber escolher cores que podem ser usadas em diferentes ocasiões.

“As cores neutras não têm erro. Se for um casaco de crochê, por exemplo, opte por tons pastel, pois você poderá abusar das cores mais vibrantes nas roupas utilizadas por baixo”, explica.

Peças em crochê podem e devem ser exploradas por todas as pessoas, inclusive os homens. Isso mesmo: blusas e suéteres dão um toque de elegância e estilo para eles, pois se adaptam ao corpo de forma atraente e harmoniosa.

Para quem ama acessórios, brincos, colares e bolsas em crochê também estão em alta. “Os acessórios são maravilhosos, pois ressaltam o trabalho delicado feito a mão, além de fugir dos tradicionais itens dourados e prata, por exemplo”, comenta a estilista.

Para os dias mais frios, as toucas, boinas e cachecóis são muito recomendados para complementar os looks. “Esses acessórios são muito chiques. Basta usar uma calça jeans, t-shirt, casaco e cachecol para finalizar e pronto: você terá um look incrível”, afirma Anne Garcia.