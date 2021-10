Noivo e noiva posam para ensaio de casamento em Hanoi, na semana passada (foto: MANAN VATSYAYANA / AFP)

Casar não precisa ficar para depois. Com a volta do "novo normal", possibilitado pelo avanço da vacinação contra o coronavírus e pela liberação do poder público, muitos casais estão se programando para subir ao altar ainda este ano, o que é uma boa estratégia.



O mercado de casamento está divulgando valores em conta, na intenção de voltar às atividades ainda neste ano e instigar a ideia do matrimônio nos pombinhos apaixonados. Financeiramente, adiar o casamento pode ser uma cilada.

Mas, para a segurança da saúde contra a pandemia , algumas recomendações ainda são necessárias, como um percentual reduzido de pessoas, o uso de máscaras, o álcool em gel e um distanciamento social mínimo. Segundo dados da Abrape , a previsão é de que 100% da programação das festividades volte ao normal em 2022. Neste ano, apenas 50% dos eventos estão podendo ser realizados até dezembro.

A pandemia arruinou algumas comemorações tradicionais e festivas, mas o momento de rever o sonho de realizar essa ilustre cerimônia começa agora! Planeje a sua história e antecipe o tão sonhado "sim". Para Maicon Paiva, espiritualista da Casa de Apoio Espiritual Espaço Recomeçar e especialista em relacionamento e união de casais, é muito importante realizar a limpeza e proteção espiritual antes do casamento para quebrar e proteger a união de todas as possíveis energias negativas. A casa já ajudou mais de 35 mil pessoas a encontrarem o caminho da felicidade amorosa e a paz de espírito.

Se você deseja se casar com o amor da sua vida, deixe aflorar esse sentimento e desperte o desejo também no seu amado. Casar é sinônimo de cuidar um do outro, ter uma proteção, e ter alguém que sempre estará ao seu lado, independentemente do momento. Afinal, casamento é estar presente na alegria e na tristeza, um laço de união eterno.

Não adie o momento de ser feliz a dois, suba no altar ainda em 2021. Para tudo correr bem, siga as seis dicas:



1- Crie um bom planejamento

O primeiro passo para economizar e caprichar em todos os detalhes do casamento é fazer um bom planejamento, pensando na organização da tão sonhada festa. Dependendo do orçamento estabelecido, considere enxugar a lista de convidados, priorizando os mais íntimos. Com isso, vai ser possível fazer tanto a cerimônia quanto a festa. Procure profissionais que saibam produzir o evento de acordo com o que espera.



2- Pesquise e compare preços

Antes de bater o martelo sobre os investimentos do casório, pesquise e compare os preços, estabeleça um teto de gasto para cada parte da cerimônia e tome cuidado com os valores muito baixos. Entenda: a busca por qualidade deve considerar o custo/benefício, não apenas preço. O barato pode sair mais caro do que imagina, então esteja alinhada a todos os detalhes da contratação.



3- Faça o Casamento Espiritual

Você sabia que antes de subir ao altar você pode fazer o casamento espiritual com o seu parceiro? Trata-se de um ritual que proporciona energias positivas e bloqueia tudo o que estiver interferindo nesta união. É indicado para quem está prestes a se casar e/ou para quem está passando por problemas na relação. Afinal, organizar um casamento pode gerar ansiedade e brigas no casal. Bloqueie essas energias negativas e agende o seu casamento espiritual.



4- Contrate bons profissionais

Ao fazer a contratação, busque a realização de uma festa com a sua cara. É válido procurar na internet opinião de clientes que passaram por experiências com a empresa ou conversar com fornecedores para se certificar da escolha. Escolher bons profissionais é a certeza de ter quase todos os problemas resolvidos.





5- Defina os convidados

Fazer a lista de convidados pode e deve ser algo prazeroso, mas deve tomar bastante cuidado ao realizá-la, pois é ela que vai ditar o tamanho da sua festa e, consequentemente, a quantidade de gastos. Comece pela família e pelos amigos mais íntimos, buscando não esquecer de ninguém importante. Se necessário, pode dar uma espiadinha nas redes sociais, pois "é sobre isso e tá tudo bem".





6- Busque estar em equilíbrio na relação

Quando o grande dia chegar, é fundamental que esteja em equilíbrio na relação. A plenitude do amor e da felicidade deve contagiar o momento e, para isso, não hesite em buscar retirar a negatividade, abrir os caminhos da vida amorosa e libertar todo o mal que possa estar prejudicando o relacionamento.