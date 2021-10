Dias atrás, Josué Alencar, que dá continuidade à empresa criada por seu pai e está à frente da Coteminas S.A – Springs Global, uma das maiores companhias têxteis do mundo, mandou para o jornal, e foi publicado na página de Opinião, artigo sobre a importância da qualidade do sono, que pode até ajudar a salvar o país. Agora, a coluna recebe informações sobre um travesseiro, produto criado pela Persono, que faz parte da empresa que ele comanda.





Esse travesseiro monitora o sono com base nos movimentos de quem está deitado. Isso é possível por meio do Persono Sense, tecnologia instalada no interior do produto que utiliza serviços de nuvem de AI (inteligência artificial) e IoT (internet das coisas) da Amazon Web Services.





As informações de monitoramento são enviadas tanto para um aplicativo instalado no celular do usuário, disponível para Android e iOS, quanto para a nuvem da AWS, onde os dados são armazenados e analisados de forma segura.





Dono de marcas do segmento têxtil para o lar, como Casa Moysés, Mmartan, Artex X e Santista, o Grupo Coteminas anuncia o lançamento como o início de sua jornada para melhorar a vida dos brasileiros por meio do sono. O produto está disponível no e-commerce das marcas do grupo desde o dia 17 de outubro.





Pesquisa da Persono, realizada com 2 mil pessoas, mostrou que 62% dos brasileiros sofrem de distúrbios do sono, percentual muito acima da média mundial, de 45%.





“Com a pandemia da COVID-19, vivemos a crise do sono, o que mostrou quão importante é dormir bem para manter a saúde física, mental e emocional. Pensando nisso, unimos a expertise do Grupo Coteminas em produtos para o conforto do lar com avançada tecnologia digital e estamos investindo na criação de produtos e serviços que melhorem a qualidade de vida das pessoas por meio do sono”, informa Josué Alencar.





O travesseiro tem em seu interior um sensor com tecnologia não invasiva, imperceptível, que faz a transmissão de dados via bluetooth, e, ao se conectar com o aplicativo gratuito, verifica o tempo que o usuário demora para dormir e quantas vezes acorda durante a noite, além de suas movimentações durante o período de sono.





Persono Sense vem com bateria com duração de dois anos, justamente o tempo indicado para a troca do travesseiro. Para comprovar sua eficácia, o sensor foi testado pelo Cômite Olímpico do Brasil (COB) e é recomendado pela instituição.





“Esse é só um exemplo do que fizemos para validar a nossa tecnologia. Assim como qualquer ser humano, o atleta precisa do bom sono para performar melhor durante as atividades. Ele e o seu médico só conseguem entender como está sendo o período de descanso se houver um laudo, um acompanhamento. É justamente o que a tecnologia Persono permite, a entrega de gráficos e análises em um aplicativo”, completa Alencar.





A novidade tem cinco camadas para que se possa regular a altura do travesseiro. “Essa nossa primeira aposta no mercado de tecnologia nos permite aprimorar as funcionalidades de nossos produtos e entregar serviços a partir das necessidades dos consumidores. Tudo isso reduzindo a fricção de uso como sleep tracker, já que para monitorar o sono basta dormir com o travesseiro”, ressalta Alencar.





A data de lançamento foi escolhida em homenagem aos 90 anos do fundador do Grupo Coteminas, José Alencar Gomes da Silva (1931-2011). O projeto foi desenvolvido pela equipe da Persono em parceria com o time de envision engineering da AWS no Brasil, que auxiliou na criação do conceito e do primeiro protótipo do travesseiro. Essa área tem como objetivo habilitar clientes a desenvolverem soluções inovadoras em seus mercados por meio da nuvem e dos serviços da AWS.





O fantástico travesseiro é uma das criações de Josué – que conheci menino de calças curtas, acompanhando a mãe, Marisa, que era minha cliente na butique que eu tinha na Savassi. Agora, ele aparece como megaempresário (não gostava muito de aparecer), mas ouço aqui e ali que poderia ser até candidato ao governo de Minas Gerais.





Quanto ao travesseiro, estou espantada com seu sucesso e até torcendo para que alguém se lembre de me mandar um de presente...