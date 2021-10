Cirurgia plástica combinada: saiba quais são as recomendadas

Quando combinados, procedimentos cirúrgicos podem ficar mais baratos (foto: Reprodução da internet)

A cirurgia plástica combinada é uma boa alternativa para quem deseja realizar mais de um procedimento de uma única vez, podendo ser realizadas, bem como o nome diz, com a combinação entre dois e até três cirurgias em um único dia. A técnica pode ocorrer em diferentes partes do corpo: abdômen, glúteos e mamas, entre outras, porém as combinações entre os procedimentos devem ter equilíbrio e "conversar" entre si.





"Para escolher as cirurgias que podem ser combinadas é preciso considerar o nível de complexidade, tempo e também as áreas do corpo. Os procedimentos mais indicados para este tipo de cirurgia são aqueles menos invasivos. Posso citar como exemplo a união da lipofracionada – que é a técnica minimamente invasiva para a retirada de gordura – com outras cirurgias", explica Victor Cutait, médico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.





Além disso, o Conselho Federal de Medicina (CFM) determina que a combinação cirúrgica não deve ultrapassar a modificação de mais 40% de extensão corporal em um único procedimento. Isso porque operações em áreas muito extensas aumentam os riscos de complicação.





Não são todas as cirurgias que possibilitam a combinação entre si, seja na hora de realizar ou até na recuperação. Segundo Cutait, como citado acima, um bom resultado de combinação é a lipofracionada com outros procedimentos, já que a técnica é realizada em etapas e com anestesia local, o que permite um menor trauma cirúrgico e uma recuperação mais rápida, comparada à lipoaspiração comum.





Tais vantagens da lipofracionada facilitam a união de outras cirurgias no mesmo dia, entre elas no abdômen e também a retirada de excesso de pele. Confira:





• Miniabdômen e lipofracionada – A vantagem de realizar as cirurgias de abdômen ou miniabdômen (parte inferior da região) com a lipofracionada é que a lipo retira o excesso de gordura, mas, em alguns casos, não soluciona a flacidez. Já a miniabdominoplastia corrige esse problema. Assim, as duas cirurgias se complementam, proporcionando uma área mais definida, explica o médico.





Além disso, essas duas combinações também podem acompanhar a cirurgia nas mamas, realizando a mastopexia – procedimento para levantar ou modificar a forma das mamas. A união das três cirurgias pode ser indicada para todas as mulheres que desejam melhorar a relação com o espelho, inclusive para aquelas que tiveram filhos. Mas o médico alerta: "É ideal que, neste caso, as cirurgias sejam realizadas apenas após seis meses do parto. Entretanto, esse tempo pode variar de acordo com a saúde da mulher", esclarece.





• Remoção de excesso de pele e lipo – A retirada de excesso de pele nos braços e na coxa, chamada dermolipectomia, também pode incluir a lipofracionada em um único dia de cirurgia. "O primeiro procedimento elimina o excesso de pele, seja do braço ou da coxa – muito comum após perda de peso – e proporciona um contorno mais natural e menos flácido. Já a lipofracionada retira pequenos pontos de gordura, esculpindo a região", destaca Cutait.





• Microlifting facial com lipo de papada – Já esses dois procedimentos na face também harmonizam em conjunto. "Enquanto o microlifting reduz as principais rugas do rosto e pescoço, além de reduzir a flacidez da pele, a lipo de papada retira a gordura do queixo, mandíbula e também na parte superior do pescoço, modelando o rosto de forma equilibrada", destaca o médico.





Além do aumento de autoestima e confiança, as vantagens incluem a recuperação simultânea entre duas ou mais regiões, sendo assim, mais rápida. O que permite apenas um único período de descanso e pós-operatório. Dessa maneira, o paciente não se expõe aos possíveis riscos da operação duas ou três vezes. Muito pelo contrário. O médico lembra que, desde que a operação seja bem planejada, o resultado tende a ser um sucesso. Como também, a cirurgia combinada oferece economia financeira, pois o investimento é único nos custos da operação, nos quais incluem internação, anestesia, medicamentos para o pós-operatório e outros gastos.





O bom estado de saúde é fundamental para a execução de cirurgias combinadas. Assim, os exames pré-operatórios são primordiais para o médico cirurgião avaliar a condição do paciente e quais procedimentos serão mais seguros.