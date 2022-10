Cruzeiro confirma farmacêutica e foge de polêmica com cerveja

Lênin Franco, Diretor de Marketing do Cruzeiro, Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, João Adibe Marques, Presidente da Cimed e Karla Felmanas, VP da Cimed no anúncio da parceria (foto: Cimed/ Divulgação)



A semana foi quente nos bastidores do campeão brasileiro da Série B. De volta à Série A do futebol brasileiro, o Cruzeiro segue surpreendendo seus torcedores. Depois de apresentar, no início da semana, a marca farmacêutica Cimed como nova parceira, inclusive para o time feminino, a torcida celeste comemorou a notícia de que a Heineken estaria chegando também com patrocínio da ordem de R$20 milhões por ano. A empresa holandêsa passaria a estampar a marcar de cerveja na camisa celeste em 2023.

A notícia repercutiu até com certa euforia nas principais mídias, que destacaram a atuação do dono do clube, o ex-jogador Ronaldo, ressaltando seu prestígio internacional. Ronaldo, inclusive, foi capa da revista Forbes Brasil, publicação que destaca os grandes empreendedores global. Porém, algumas horas depois, a Brahma apareceu para colocar água na fervura celeste. A marca, que pertence à Ambev, tem contrato com o Cruzeiro até 2024 e deve ter alertado os executivos celestes que uma ruptura agora poderia gerar multa milionária. Assim, não restou ao clube alternativa a não ser desmentir o acerto com a cervejaria, para fugir da polêmica criada.

O Cruzeiro tem dívida superior a R$ 1 bilhão. E, por enquanto, tem em seu portfólio de patrocinadores, além da Brahma, os Supermercados BH, Adidas, Gerdau, Buser, Champion Watch, MM Aluguel de Carros, PixBet e Saudali.

A polêmica acabou sendo melhor para a Cimed. Com o desmentido, a empresa farmacêutica voltou a ocupar sozinha o espaço na mídia como nova patrocinadora celeste. A empresa reforça seu compromisso e conexão com o esporte brasileiro. Seu contrato vai até o fim de 2026 e inclui o futebol feminino - com o logo da farmacêutica estampado no uniforme principal das jogadoras. Além disso, a marca também estará na camisa do goleiro e da comissão técnica do time masculino. O escopo ainda inclui a faixa de capitão de ambos os times e foco em ativos digitais, como mini documentários, quadros assinados e desafios, objetivando engajar o torcedor celeste.





IDENTIDADE A farmacêutica, nascida no interior mineiro, é conhecida por sua forte identidade visual na cor amarela. Ela será responsável por fornecer produtos de vitaminas e suplementação sem custo para os atletas do Cruzeiro. Outras ativações previstas são placas de led nos jogos, exposições de marca na Toca da Raposa, incluindo placas e bandeiras de escanteio, colete de treinamento amarelo para todos os times - incluindo categoria de base, marca nos squeezes e nas malas de viagem de todas as equipes. O contrato também prevê a criação de uma farmácia Cimed no Mineirão e na Toca da Raposa. Outro pilar previsto são as ações de relacionamento: ingressos, camisas autografadas e experiências exclusivas voltadas aos principais stakeholders.





PLANEJAMENTO Até 2023, a Cimed planeja investir mais de R$ 20 milhões no futebol nacional. Recentemente, a farmacêutica anunciou uma parceria com o Palmeiras e desde 2016 é patrocinadora de todas as seleções da CBF. Ao longo dos anos, já patrocinou a Stock Car, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Seu complexo fabril está localizado em Pouso Alegre (MG), e o centro de distribuição central e a gráfica da companhia em São Sebastião da Bela Vista (MG), além de contar com 26 centros de distribuição espalhados pelo país. Atualmente, a empresa é uma das maiores apoiadoras do esporte nacional, patrocinando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).