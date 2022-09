Paulo Assunção engrossa o 'tom' ao falar do novo desafio na carreira

Paulo Assunção entra no ritmo da Tom Comunicação para reforçar e ampliar as fronteiras da agência (foto: Divulgação)



A expressão "ganha-ganha", que se tornou uma das mais badaladas no mercado publicitário quando se diz que algo é bom para todos, serve perfeitamente para ilustrar a chegada do publicitário Paulo Assunção como novo Diretor Comercial da Tom Comunicação. Feliz e muito motivado com o novo desafio, ele leva para a agência sua experiência e seu talento de quase três décadas de mercado. Em troca, recebe na Tom a retaguarda de um time vitorioso, a estrutura de uma empresa que supera a desigualdade financeira dos grandes mercados com o talento de seus colaboradores para se consolidar nacionalmente como uma das principais do país.

Graduado em Administração, pós-graduado em RH e com vários cursos em marketing, gestão de qualidade e na área comercial Paulo Assunção Filho destacou-se inicialmente como diretor de vendas da Líder Aviação, diretor-superintendente da Total Linhas Aéreas e diretor comercial da Gol Linhas Aéreas, em São Paulo, antes de migrar para o mercado publicitário e se tornar referência. Apesar de muito motivado, ele não se esquece de expressar seu carinho e respeito às empresas por onde passou, com destaque no setor publicitário para DNA, a paulista Publicis, 2004 Comunicação, 18 Comunicação e, mais recentemente, RC Comunicação. "Tenho muita gratidão!", sintetiza ele ao falar para a Coluna Arte Final sobre a nova fase na carreira, sua impressão do "novo mercado", das tecnologias, de sua experiência com outros mercados, de seu estilo profissional, da potência da Tom Comunicação.





NOVO DESAFIO "Valioso, bastante relevante. A Tom é uma agência que está no topo, no nível das grandes agências nacionais; compete de igual para igual em estrutura e conhecimento com agências de São Paulo e de outros grandes mercados, mesmo os que concentram as grandes verbas publicitárias. A Tom tem estrutura, conhecimento, experiência, tecnologia e um belo time de talentos. Pra mim é uma honra integrar uma equipe tão vencedora como a da Tom, que nos oferece uma retaguarda consistente e confiável".





RESPONSABILIDADE O fato de ser um time tão brilhante aumenta, sim, a responsabilidade por um lado. Mas por outro facilita para vender um produto que o mercado já conhece, para conquistar uma conta justamente por ser uma agência de sucesso. As coisas são proporcionais, sabe? Você tem uma grande responsabilidade, mas tem uma grande estrutura lhe dando apoio".





NOVO MERCADO "Vejo o mercado atual de oportunidades. Ganhar uma conta hoje é mais difícil, mais concorrido, mais desafiador. É preciso ser mais direto, buscar mais oportunidades, ter preferencialmente o foco no presente, já que o futuro será sempre uma incógnita. Mas, muitas vezes, temos de plantar para colher depois".





ALÉM DAS FRONTEIRAS "O mercado mineiro está entre os grandes, mas tem suas limitações naturais. Assim, espero usar minha experiência de São Paulo. E nem falo de experiências mais anteriores, quando atuei no mercado de aviação. Refiro-me mesmo a experiência que a Publicis (agência paulista) me deu de atuar em outros mercados e em especial no mercado de São Paulo".





TECNOLOGIAS E REDES SOCIAIS

"As novas tecnologias são ferramentas que precisamos usar com inteligência. Elas vieram para ficar, para nos ajudar a alcançar nossos objetivos. As redes sociais, com uso inteligente e estratégico são fundamentais no processo de venda".





ESTILO PROFISSIONAL "Tem que fazer um mix. Usar a veia de vendedor, mas saber abrir portas, sentar-se à mesa, saber ouvir, ser bom negociador e saber cuidar também da segunda etapa, que é o pós-venda. O pós-venda é tão ou mais importante que a própria venda. Ganhar e perder clientes com a mesma frequência não pode se tornar uma rotina. As dificuldades existem em qualquer segmento, mas devem servir de motivação pra se ir em frente e desistir jamais!".