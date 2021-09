Quem não se lembra do tempo do “Avon chama”? No fim dos anos 1950, os produtos da marca chegaram ao Brasil com um tipo de divulgação completamente novo, que atraía muito. Agora, a empresa, que se tornou absolutamente comum no país, comemora seus 135 anos e criou plataforma digital para relembrar sua trajetória.





A marca surgiu em 1886 e seu aniversário foi comemorado no último dia 16. A plataforma reúne conteúdos históricos sobre a empresa no mundo e em suas mais de seis décadas no Brasil, onde tem sua maior operação e mercado. A viagem no tempo inclui projetos inovadores, produtos icônicos, campanhas publicitárias marcantes e causas sociais apoiadas. Além disso, traz entrevistas com colaboradores e personalidades que revelam como a Avon impactou suas vidas. O projeto pode ser acessado em avon.com.br/memoria.





“O aniversário de 135 anos da Avon celebra, acima de tudo, o pioneirismo da primeira empresa do mundo voltada para mulheres e sua evolução ao longo das gerações. A data chama a olhar de novo para essa marca, que busca gerar impacto positivo no mundo para que ele seja um lugar mais justo, diverso e inclusivo”, conta Daniel Silveira, presidente da Avon Brasil.





“Memória Avon é um novo espaço para que todos se reconectem com a nossa história. É o resgate da essência da Avon como inspiração para estes tempos e também direcionamento a um futuro melhor, alinhados aos nossos propósitos como marca e dentro do grupo Natura & Co”, completa Silveira.





A iniciativa é parte da ação Olha de Novo, que convida as pessoas a perceberem a Avon com base na história de uma empresa que evolui e se transforma, acompanhando a trajetória das mulheres.





O novo momento busca apresentar a marca como inovadora e disruptiva para os padrões vigentes em cada época. Seu modelo de negócio, baseado nas vendas por relacionamento, não apenas foi revolucionário, por atravessar fronteiras e gerações ao longo dos anos, mas por ter ajudado a promover autonomia e liberdade de escolha para as mulheres, oferecendo fonte de renda quando elas não tinham oportunidade de trabalho.





Décadas se passaram e a Avon continua a investir na geração de impacto positivo em diversas frentes. Em seu novo modelo comercial, lançado em 2021 no Brasil durante o reposicionamento da marca, a companhia visa gerar mais oportunidades de renda, permitindo à mulher conquistar autonomia e independência financeira, além de oferecer um sistema de novos e maiores benefícios para cerca de 1 milhão de suas representantes no Brasil. Alguns deles se estendem a familiares, como descontos exclusivos em faculdades, escolas de idioma, medicamentos e exames.





A empresa se destaca pela atuação em prol da diversidade e inclusão, tanto externa como internamente. Em 1992, a Avon foi considerada um dos 25 melhores lugares para trabalhar no mundo pela revista Black Enterprise.





Em 2020, criou o Compromisso Antirracista, plano de ação com metas que visam ampliar a empregabilidade de pessoas negras e sua presença em cargos de liderança, criar produtos adequados à diversidade da beleza brasileira e amplificar o protagonismo das mulheres negras nas campanhas e canais de comunicação.





Alguns dos principais objetivos da empresa no Brasil incluem alcançar a meta de 30% de mulheres negras em suas posições de liderança até 2030 e ter 50% de pessoas autodeclaradas negras em seu quadro de colaboradores.





A maior fonte de inspiração da Avon sempre foi a mulher. Por isso, a marca apoiou projetos sociais visando contribuir para a segurança e a sáude delas.





Em 1955, a Avon já desenvolvia programas de bolsas de estudo para mulheres nos Estados Unidos. Em 2000, atingiu a marca de 86% de mulheres em cargos executivos. Investiu no Brasil mais de R$ 170 milhões em apoio a projetos sociais de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas e na conscientização sobre ao câncer de mama, por meio do Instituto Avon, impactando mais de 7,5 milhões de pessoas.





Desde 2020, a Avon faz parte do grupo Natura & Co. Mais do que empresa de beleza, trata-se de um movimento global pela autonomia das mulheres, cujo modelo de negócios está ancorado na inovação, geração de oportunidades e ampliação de habilidades empreendedoras com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade.