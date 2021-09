O 1º Congresso Brasileiro de Divulgação Científica ocorre de 27 a 30 de setembro, em formato 100% on-line e gratuito, e tem como público-alvo jornalistas, cientistas, pesquisadores e professores universitários e do ensino médio, tendo como tema central a "Divulgação científica e negacionismo em tempos de desinformação". Na programação, palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos e de cases, minicursos e homenagens a jornalistas científicos e pesquisadores-divulgadores já falecidos. Entre os palestrantes estarão Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC; Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC); Margareth Dalcolmo, pesquisadora da Fiocruz; Claudia Collucci, jornalista da Folha de S.Paulo; Wilson Bueno, jornalista de ciência e professor sênior da USP; Carlos Vogt, ex-reitor da Unicamp e coordenador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor/Unicamp); Hugo Aguilaniu, diretor-presidente do Instituto Serapilheira; Douglas Falcão Silva, presidente da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCM), entre outros. O congresso é organizado pela Acadêmica Agência de Comunicação. Inscrições pelo site https://www.academica.jor.br/congresso.

Lizete e João Ribeiro, fundadores do Grupo Tauá, reabrem o Grande Hotel Termas de Araxá (foto: Pedro Vilela/divulgação)

Reabertura

Grande Hotel





Andrea Dayrell, Lucinha Guedes e Cicera Gontijo são patronesses da Noite de Prêmios de Jornada Solidária (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





JORNADA SOLIDÁRIA

Noite de Prêmios virtual





Os apaixonados pela tradicional Noite de Prêmios da Jornada Solidária Estado de Minas já podem comemorar. Este ano o evento acontecerá em formato virtual, sendo transmitido pela plataforma Zoom, cedida pelo grande parceiro do programa, o Instituto MRV. Com essa licença será possível fazer o evento para até mil pessoas e os convites já estão à venda com as patronesses da Jornada Solidária e na Loja de Classificados do Estado de Minas, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30 (Av. Getúlio Vargas, 291, Funcionários), ou enviando e-mail para jornada@uai.com.br. Os sorteios dos presentes recebidos serão feitos em lives, a partir de quarta-feira, às 20h, no instagram da Jornada (@jornadaem). Entre os presentes recebidos estão um colar em ouro branco com pingente com esmeralda colombiana e diamantes, doado por Rosália Nazareth, e mais roupas da LN Brand, Rogério Costa, Renata Campos, Strass, Vanessa Arantes, UH Premium, Padronagem, banco da Mac Móveis, Arti & Karati, Casa Carol, Mary Design, Café Abraço, Casa de Anjo Arte & Encadernação, bolsa de

crochê de Maria Inês Vaz de Melo, roupa de ginástica da Pulse Runner.





***





A reunião e patronesses virtual foi um sucesso. Entre as patronesses estão America Lazzarotti, Andrea Bernardes, Andrea Dayrell, Ângela Drummond, Estela Netto, Babi Vasconcelos, Bebela Vasconcellos, Betânia Pena, Christine Boerger, Chris Gontijo, Cida Feitosa, Cláudia Gonçalves, Cláudia Resende, Eliane Vasconcelos, Fernanda Carneiro Costa, Giselle Lopes, Gislene Lopes, Heloisa Veiga, Isabel Gangl, Jacqueline Verneiul, Julia Molinari, Lilian Pinhel, Liliane Carneiro Costa, Ludmila Raraújo, Manu Diniz, Márcia Carvalhaes, Márcia Salvador, Mirele Castro Veado. Na próxima semana, daremos mais nomes de patronesses.

Anna Barroso e Vanessa Moreira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

TRANSVERSALIDADES

discussão sobre colaboração





Nesta quarta-feira (15/09), às 15h, ocorre o próximo “Transversalidades”, do CCBB Educativo. Cayo Honorato, Geovana Freitas, Lua Cavalcante e Viviane Pinto são convidados a compartilhar seus processos de pesquisa no encontro “Como museus e escolas podem produzir conhecimento em colaboração?”. Transmissão em tempo real pela plataforma Zoom. É necessário fazer inscrição prévia no site do programa para participar do evento ao vivo, que também conta com tradução em libras.





TERCEIRA IDADE

cursos livres





A Unibes Cultural, em parceria com o Programa AtivaIdade, traz o Curso Livre para a Maturidade, um programa de educação contínua que leva atividades educacionais, culturais, de saúde e de entretenimento para pessoas com mais de 60 anos. O objetivo é ampliar horizontes e fortalecer as conexões de pessoas mais experientes e maduras. Neste mês, o tema do curso é Você consumidor, com vários assuntos ligados ao tema. As inscrições estão abertas no site da Unibes Cultural, com aulas on-line, uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, das 15h às 16h30, pela plataforma Zoom.

Katia Costa e Silva, Ana Paula Rohlfs, Marcos Nobre, que faz aniversário esta semana, e Patricia Magalhães (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





CAMPANHA

movimento solidário





A Fundação Hospitalar São Francisco de Assis promove a campanha Movimento Solidário, que visa arrecadar R$ 20 mil para a compra de 57 cadeiras de rodas e de banho para os pacientes do hospital. Por se tratar de uma instituição que realiza procedimentos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas, bariátricas, ortopédicas, oncológicas, entre outras, ela recebe e acolhe pacientes debilitados, muitos deles idosos, obesos, com mobilidade reduzida permanente ou momentânea. A campanha vai até 1º de outubro, e as contribuições podem ser feitas através do site https://painel.dupay.com.br/app/movimento-solidario.

GASTRONOMIA

Festival de Tiradentes





O maior e mais tradicional evento de gastronomia do Brasil está confirmado. O 24º Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes será de 18 a 26 de setembro, em formato híbrido, com ações presenciais na histórica cidade mineira, respeitando todos os protocolos sanitários, e com uma intensa programação on-line. Os jantares serão preparados por 13 grandes chefs, cerca de 15 produtores, na Mercearia Fartura presencial e mais de 30 no e-commerce, 36 cursos virtuais, 32 shows musicais on-line, além de lives, dicas, muito conteúdo de qualidade e ações sociais. Uma das atrações mais esperadas são os festins – jantares especiais e exclusivos criados a quatro mãos. Este ano, eles acontecem com vagas limitadas em seis restaurantes de Tiradentes, onde o chef anfitrião recebe um nome nacional. As duplas, escolhidas pelas curadoras Morena Leite e Carolina Daher, são: Matheus Paratella (Tragaluz) e Bel Coelho (Clandestino, São Paulo); Rafael Pires (Mia) e Roberta Ciasca (Miam Miam, Rio de Janeiro); Ricardo Martins (Uaithai) e Paulo Shin (Komah, São Paulo); Felipe Oliveira (Ora) e Jorge Ferreira (Olivia, Belo Horizonte); Juliana Ferreira (Gourmeco) e Bruna Martins (Birosca, Belo Horizonte); Gustavo Baccarini (Pacco & Bacco), Katia Barbosa (Aconchego Carioca, Rio de Janeiro) e Ronie Peterson (Senac). O Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes é realizado pelo projeto Fartura – Gastronomia do Brasil, de Rodrigo Ferraz.





MERCADO

Moda & bola





A interação moda + futebol marcou um golaço com o anúncio de que a prestigiada Dior (linha masculina) foi buscar a força de mercado do clube Paris Saint-Germain (PSG) para criar uniformes social e casual dos seus atletas e divulgar a marca.Uma troca de posição, onde a grife busca o potencial do clube para vender mais. A primeira foto tem Neymar & parças como garotos-propaganda, em ternos alinhadíssimos. Até aqui, o habitual era algum estilista assinar apenas os uniformes de campo – exemplos de Giorgio Armani para o Napoli e o nosso Ronaldo Fraga para o América mineiro, e de muitos outros casos.

BILIONÁRIOS

Versão tupiniquim





As infindáveis listas de quem tem mais dinheiro continuam bombando a leitura da Forbes. Em sua versão nacional, a revista indicou agora quais são os estados brasileiros que mais fornecem ricaços para o time de super-ricos tupiniquins. Obviamente, São Paulo venceu disparado, com 128 bilionários. Na segunda posição, veio (surpresa!) Santa Catarina, com 40 nomes, depois Rio de Janeiro (37), e Minas em quarto lugar, com 29 bilionários – muitos deles no interior. No topo da lista ainda entraram os gaúchos (19) e os cearenses (17).





IPSEMG

Coma induzido





Vira e mexe o assunto da extinção do Ipsemg vem à tona, algo que perpassou vários governos – mas de dificil execução. O indício mais claro de que o instituto vai definhando em coma induzido e irreversível são as precárias instalações e atendimento do seu hospital. Mas existe outro indicador mais efetivo, embora menos visível. A saber: embora tenha alugado dois andares em um dos prédios da Cidade Administrativa (ao custo de quase um R$1milhão/ano), aos poucos foi diminuindo e, atualmente, não ocupa sequer meio andar no espaço.





FUTEBOL

Lucros portugueses





O Brasil pode ter sido um dia o país do futebol, mas, a cada dia que passa, vai ficando para trás em relação ao assunto. Depois de perder feio na modernidade do futebol-empresa, no qual espanhóis e ingleses são craques, agora perdeu no índice de ganhos com a compra e venda de jogadores. A surpresa é que o vencedor é o pequenino Portugal, que, na proporção população e número de clubes, foi o que mais lucrou no mundo. Nas operações de vendas ao estrangeiro de jogadores de futebol, em 2020, os lusos ganharam mais de 2,5 bilhões de euros. A segunda posição é do Brasil, e a terceira da Holanda.





MASP

Anexo luxuoso





Os paulistas não brincam em serviço – e nem no apoio às artes. Um exemplo é o projeto anunciado para aproveitar um prédio ao lado do MASP e usá-lo como anexo do prestigiado museu – que foi montado por Assis Chateaubriand e cujo projeto arquitetônico, assinado por Lina Bo Bardi, tornou-se um dos ícones da pauliceia. A nova torre vai abrigar o enorme e valioso acervo da instituição e exibir mostras especiais. Serão investimentos de R$ 180 milhões, sem usar leis de incentivos ou compensações legais: tudo foi recolhido entre famílias ricas paulistanas, isto é, vindo de pessoas físicas, e não empresas. Um feito apenas para ‘país’ muito rico.

NOVA YORK

Distrito sem moda





A Semana de Moda de Nova York iniciou o vaivém global da turma fashion, que se estenderá até o final de setembro, em Paris. Ainda sob o efeito do furacão que inundou a cidade, muitos desfiles seguiram as normas atuais de inclusão, diversidade, disruptura. Vale dizer, mostras (físicas e digitais) com roupas em tamanhos especiais e modelos idem, mix de origens variadas das marcas desfiladas e moda-conceito em profusão. O estilo comercial e prático, que sempre sustentou a moda made in USA, desapareceu junto com a indústria fashion local, deslocada para o Oriente.

VIRTUAL

curso de teatro





Estão abertas até 22 de setembro as inscrições para o programa de capacitação em teatro virtual. O curso contará com aulas dos diretores Juracy de Oliveira, Miwa Yanagizawa, Rodolfo García Vázquez e da atriz e publicitária Letícia Leiva. Mais informações em www.niteroiemcena.com.br.

Por aí





Renato Guerra assumiu o cargo de vice-presidente da Farfetch – plataforma de tecnologia da indústria de moda de luxo – para a América Latina, com a missão de dar continuidade ao crescimento na região.





***

O bartender Igor Renovato, do Rio de Janeiro, foi o grande vencedor do Campari Bartender Competition, e além dos R$ 10 mil que recebeu de prêmio, assinará contrato com a marca.