Apostei no Festival de Gastronomia de Tiradentes desde que Ralph Justino, prefeito da cidade, apareceu na redação do Estado de Minas para pedir apoio para a promoção. Procurava, com isso, levantar o turismo da cidade, que não competia com outras cidades histórias, apesar de seu charme único. Promovi o festival, participei com muitos amigos e só numa das últimas vezes estive na cidade, mas não fui a nenhuma promoção por causa da enchente. O que é legal e todo mundo gosta.

Por causa disso, é bom aplaudir o retorno da promoção. O que é atualmente o maior e mais tradicional evento de gastronomia do Brasil já tem sua próxima edição confirmada: o 24º Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes será de 18 a 26 de setembro, em formato híbrido – com ações presenciais na cidade mineira, respeitando todos os protocolos sanitários, além de uma programação on-line, sucesso absoluto no ano passado.

O evento, um dos únicos festivais do Brasil a se reorganizar rapidamente em formato on-line durante a pandemia, começa a retomar as suas atividades em 2021 com 13 grandes chefs preparando jantares, cerca de 15 produtores na Mercearia Fartura presencial e mais de 30 no e-commerce, 36 cursos virtuais, 32 shows musicais on-line, além de lives, dicas, muito conteúdo de qualidade e ações sociais.

Os festins – jantares especiais e exclusivos criados a quatro mãos, estão entre as atrações mais aguardadas do festival. É nesse momento que os chefs têm a oportunidade de trocar experiências e inovar na criação dos pratos. Este ano, eles acontecem com vagas limitadas em seis restaurantes de Tiradentes, onde o chef anfitrião recebe um nome nacional. As duplas, escolhidas pelas curadoras Morena Leite e Carolina Daher, são: Matheus Paratella (Tragaluz) e Bel Coelho (Clandestino – São Paulo – SP); Rafael Pires (Mia) e Roberta Ciasca (Miam Miam – Rio de Janeiro, RJ); Ricardo Martins (Uaithai) e Paulo Shin (Komah – São Paulo, SP); Felipe Oliveira (Ora) e Jorge Ferreira (Olivia – Belo Horizonte); Juliana Ferreira (Gourmeco) e Bruna Martins (Birosca – Belo Horizonte); Gustavo Baccarini (Pacco & Bacco) e Katia Barbosa (Aconchego Carioca – Rio de Janeiro, RJ) e Ronie Peterson (Senac).

“Este foi mais um ano difícil para todos do setor de gastronomia e, principalmente, de eventos. Em 2020, nos reorganizamos rapidamente e realizamos o evento em forma digital, com o objetivo de ajudar na recuperação da cidade. Agora, já conseguimos dar um passo adiante e teremos uma programação presencial, que será complementada pelas ações virtuais, deixando o evento com característica híbrida. Será um passo importante, pois temos a esperança de, em 2022, quando o festival completa 25 anos, fazer uma grande celebração em Tiradentes, como sempre foi”, explica o diretor-geral do evento, Rodrigo Ferraz.

Os jantares exclusivos acontecerão nos dias 24 e 25 de setembro, nos restaurantes Mia, UaiThai, Ora, Pacco & Bacco, Gourmeco e Tragaluz, seguindo todos os protocolos sanitários vigentes. Os chefs de cada restaurante conceberão, junto aos convidados, pratos exclusivos para o festival. Será a oportunidade de ver os melhores cozinheiros locais em ação com a premiada Bel Coelho; Bruna Martins, destaque no programa “Mestre do Sabor”; o experiente Jorge Ferreira; Kátia Barbosa, jurada do “Mestre do Sabor”; Paulo Shin, que fez carreira em Nova York; e Roberta Ciasca, premiada diversas vezes logo que se lançou na gastronomia.

Valorizar o pequeno produtor e a cultura de Minas Gerais está no cerne do Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes. A Mercearia Fartura será presencial e virtual. No Largo das Forras, de 17 a 19 e de 24 a 26 de setembro, um destaque especial será para os produtores da Serra da Mantiqueira, onde foi realizada uma expedição recente junto ao Sebrae-MG, que visitou seis produtores de café, pé de moleque, azeite, geleia, queijo e mel. Estarão disponíveis, ainda, os produtos de expositores do projeto Origem Minas, também em parceria com o Sebrae, e da Bodega do Ceará, que tem o governo do Ceará e CeArt como parceiros. A Mercearia Fartura também terá uma vitrine virtual, que leva a mais de 30 produtores, na qual o público de todo o Brasil poderá fazer suas encomendas.

Como é tradição em Tiradentes, durante o Festival de Gastronomia, todos os restaurantes da cidade são convidados a integrar a programação e se mobilizam para receber o público, criando pratos exclusivos, menus e receitas especiais. Compartilhar conhecimento é uma das premissas do Projeto Fartura e com os cursos e transmissões on-line. A programação ainda contará com diversas palestras.