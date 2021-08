BH recebe nova edição de mostra de arquitetura e decoração

Com a participação de 48 profissionais, mostra foca no luxo acessível, levando a decoração para a realidade de cada um (foto: Ivan Araujo/Fotografia de Arquitetura/Divulgação)

Pandemia agonizando – pelo menos é o que se sente no comportamento das pessoas, promoções que sempre atraíram um público antenado estão sendo aos poucos retomadas. E morar numa casa agradável, atraente, tornou-se uma ocupação presente nesses meses em que a casa foi o refúgio de todos. Com isso, o morador encara o seu imóvel com uma percepção que vai muito além dos aspectos práticos e funcionais, e procura no dia a dia mais alegria e prazer. Com a volta da valorização do espaço onde se vive, a arquitetura e a decoração têm papel essencial para transformar o olhar sobre os ambientes e torná-los o reflexo de quem usufrui deles. E isso nunca fez tanto sentido como em tempos de pandemia.





Com foco no luxo acessível, na criatividade e na beleza sem ostentação, levando a decoração para a realidade de cada um, a mostra Morar Mais por Menos realiza sua 14ª edição em Belo Horizonte, em formato híbrido, em que o público poderá fazer a visita presencial ou virtual. A partir de amanhã (1º/09) e até 3 de outubro, o chique que cabe no bolso é apresentado por 48 profissionais, em 40 espaços sofisticados que valorizam os conceitos da sustentabilidade. No time de parceiros, mais de 50 apoiadores e fornecedores.





Aos princípios norteadores (mais por menos, sustentabilidade, brasilidade, inclusão social, tecnologia e inovação, customização e negócios), somam-se conceitos como personalização, criatividade e estratégias de venda, alçados a novos patamares. As premissas da Morar Mais, seu principal diferencial, são cada vez mais interiorizadas pelos profissionais e pelos visitantes, sempre contempladas nos espaços. “A proposta é valorizar o que é nosso, esquecendo um pouco o que vem de fora e, em nosso estado, as coisas mineiras. Nessa toada, também ações de responsabilidade social. A Morar Mais contempla serviços e produtos produzidos por e para as minorias", pontua a curadora em Minas Gerais, Josette Condurú Davis.





Dentro da ideia mais por menos, vem à tona a preocupação em combinar peças de design com outras mais acessíveis, dosadas na composição, chegando a um bom resultado estético – é o belo de mãos dadas com o econômico, o explorar do caro, e do não tão caro assim, em uma mesma proposta. Repensar objetos e seus usos, incluir soluções que também fazem bem para o planeta, buscar o que há de novo e formar uma rede de negócios são outras características da mostra.





Na lista de projetos em destaque, uma chuva de ideias para inspirar o público que aprecia novidades, entre apartamentos integrados, salas, quartos, redutos gourmet, ambientes de diversão e entretenimento, banheiros e lavabos, espaços para bebês, crianças e jovens, galerias de arte e tantos outros.





E, para decorar, a imaginação ganha lugar aberto. “A Morar Mais foge do comum, do tom de showroom de loja, com espaço livre para a criação. O visitante vê que consegue fazer aquilo e que, com o auxílio de um profissional, dá para ter uma casa bonita. Além disso, a mostra estimula parcerias e alimenta uma rede de negócios, fomenta o mercado”, ressalta Josette.





Criada no Rio de Janeiro, em 2004, por Lígia Schuback e Sabrina Schuback Rocha, a Morar Mais por Menos se tornou referência quando o assunto é decorar com bom gosto e preço justo. Além de Belo Horizonte, já passou por outras 13 capitais brasileiras em 78 edições.Além dos ambientes decorados, a promoção também promove workshops, degustações, shows, desfiles e ações relacionadas ao universo de casa, decoração, moda, gastronomia e comportamento. As lojas, não apenas do setor de decoração, são um atrativo a mais. Os cafés e restaurantes, por sua vez, são ambientes vivos e pontos de encontro.





A mostra está presente no Instagram, Facebook, em aplicativo próprio, e no YouTube. Nos diferentes canais, uma abordagem mais ampla sobre o universo que o evento envolve, com dicas, últimas novidades em design e decoração, bastidores, agenda de eventos, e participação de profissionais ensinando alternativas práticas e acessíveis para o lar, alinhadas aos conceitos da marca. Em 2021, a Morar Mais por Menos adota todas as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades públicas locais, devido ao coronavírus, a fim de garantir a máxima proteção aos colaboradores e visitantes.









MORAR MAIS POR MENOS BH 2021

Rua Eduardo Porto, 246, Cidade Jardim De 1º de setembro a 3 de outubro. De quarta a sexta-feira, das 16h às 22h; sábados, das 13h às 22h; e domingos e feriados, das 13h às 19h. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia entrada) pelo https://morarmaisbh.lets.events/. Não haverá venda de ingressos na bilheteria