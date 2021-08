Ouro Preto em 90 minutos

Romero Pimenta, Lilian Veloso e Patrícia Teixeira (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Foram apenas 90 minutos para que o pintor Carlos Bracher desse vida à obra “O heroísmo de Tiradentes” – um retrato de Ouro Preto com alguns símbolos emblemáticos da cidade. Ao som do quinteto da Orquestra de Pilar – que selecionou músicas clássicas, populares e eruditas –, Bracher retratou em pinceladas predominantemente vermelhas (em referência à bandeira mineira) o antigo prédio da Câmara Municipal, localizado na Praça Tiradentes, junto à estátua do próprio inconfidente no centro, com o Pico do Itacolomi ao fundo. Morador de Ouro Preto há 50 anos, Bracher foi um dos convidados a participar das comemorações dos 310 anos da cidade mineira. A pintura foi feita ao vivo, no Teatro Municipal de Ouro Preto, na presença de uma plateia reduzida. Toda a performance pode ser conferida pelo Instagram e YouTube do Ateliê Casa Bracher.

ARtISTA

novos rumos





A empresária mineira Marcela Menin celebra o bom momento de seu projeto autoral de pintura em porcelana. O novo negócio, que surgiu na vida da arquiteta há seis anos, enquanto esperava a chegada de seu primeiro filho, foi muito além do passatempo das tardes da mamãe em formação. Hoje, três filhos depois, Marcela efetivou sua transição de carreira. Com a produção feita de um jeito totalmente artesanal, a marca que leva seu nome tem o diferencial de ter peças exclusivas e sob demanda. Marcela é casada com o produtor de café Leo Montesanto, um dos fundadores da Coffee + , e foi ela quem criou o conjunto de coador e caneca para a filtragem de café com suporte esculpido na mesma madeira de reflorestamento de mogno africano, da reserva florestal da fazenda da família na cidade de Angelândia, interior de Minas Gerais.

BALMAIN & CHANNEL

série de TV





A Balmain e seu diretor criativo, Olivier Rousteing, anunciam uma parceria com o Channel 4 e lançam um projeto inédito: uma série de TV, a “Fracture”, estrelada pela cantora e compositora norte-americana Jesse Jo Stark, Charles Melton (“Riverdale”), Tommy Dorfman (“13 reasons why”) e Ajani Russell (“Skate kitchen”). “Fracture” será lançada em 2 de setembro e traz muitas surpresas e inovações. Esta é a primeira série dramática da emissora e a primeira vez que uma grife de moda cria uma série de TV exclusiva e apresenta sua coleção de outono de 2021 vestindo os personagens da série. Serão cinco episódios de oito minutos cada. A série será transmitida para todo o mundo pelo site: www.fractureseries.com.









NOITE DE PRÊMIOS

versão virtual





Nesta terça-feira (31/08), a equipe da Jornada Solidária Estado de Minas fará reunião de patronesses. Por causa da pandemia, apesar de já ter alguma flexibilização, optaram por uma reunião virtual pela Zoom. Para ajudar e ter uma maior participação, serão feitos dois encontros, um às 17h e outro às 20h. As patronesses já foram convidadas e a equipe aguarda a resposta com a escolha do horário preferido. Amanhã, será enviado o link para participação. Neste primeiro encontro, será explicado como funcionará a Noite de Prêmios Virtual, como serão vendidas e retiradas as cartelas, como serão feitos os sorteios, etc. O encontro está sendo possível porque Eduardo Corrêa Innecco, da ECCO Soluções, está emprestando a plataforma Zoom de sua empresa. Para a Noite de Prêmios, a Jornada está em negociação de parceria e patrocínio com uma empresa de TI e telecomunicação, que tem uma plataforma com capacidade para mais de 500 pessoas. Um grupo de mulheres das Marias Bonitas de Lourdes já confirmou participação como patronesses. Pelo visto, será mais um sucesso da Jornada, como nos anos anteriores. A divulgação da 20ª Noite de Prêmios Virtual e das creches abraçadas pela Jornada Solidária Estado de Minas está sendo feita pelo Instagram @jornadaem.





LIGA DIGITAL

parceria exportada





A Liga Digital firma parceria para levar transformação digital a jovens de comunidades na África, com o objetivo de oferecer cursos de marketing digital, e-commerce e programação a centros comunitários, começando por São Tomé e Príncipe, ainda este ano. Esse acordo foi mais um motivo para comemorar o aniversário da startup de impacto social, que em um ano de trabalho ofereceu um método de ensino diferente do aplicado nas escolas, com trilhas de conteúdos que mixam teorias e mão na massa, o que exige engajamento de todos. A criação foi de Helenice Moura e Edilaine Godoi.

ORÁTORIOS

artesanato solidário





Uma simples caixa em madeira foi o convite que as Marias Bonitas de Lourdes receberam para a nova ação solidária do grupo. Odette Castro, em memória de sua filha Beatriz e com reversão da renda para os projetos sociais da Fundação Terra, propôs um trabalho artesanal a partir do objeto, e o resultado foram 53 pequenos oratórios. As imagens dos santos e das santas trouxeram histórias e memórias, cada Maria Bonita doou o amor, o tempo e os materiais para a confecção das peças, que ficaram tão cheias de afetos que se transformaram em uma intimista exposição, que poderá ser visitada de 31 deste mês a 2 de setembro, no Albanos de Lourdes, das 14h às 20h. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Os alimentos serão doados para a Comunidade Viva sem Fome. Após a exposição, os oratórios serão leiloados pelo Instagram @mariasbonitasdelourdes.





HIGH SCHOOL

na cidade





A escola canadense Maple Bear BH cresceu e abre modelo inovador de high school (ensino médio) canadense, que une preparação para formação universitária nacional e internacional, bilinguismo real e atendimento à nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A escola chegou em 2008 e já tem três unidades na cidade. O high school começa a funcionar ano que vem, e os alunos contarão com o programa educacional seguindo as novas exigências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio. Dessa forma, serão trabalhadas competências gerais explorando fatores cognitivos, comunicativos e socioemocionais, associados à metodologia e prática de ensino canadense.

TABAGISMO

dia mundial de combate





Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. O fumo e a obesidade são as principais causas de morbimortalidade evitável em todo o mundo. Aproximadamente, 9 milhões de adultos fumam e são obesos. A maioria dos fumantes ganha peso ao parar de fumar, o que interfere nos esforços de desistência. Estudos indicam que indivíduos usam o cigarro como um substituto de comida quando não querem engordar, e usam a comida como substituto de cigarro quando não querem fumar. Uma boa estratégia para diminuir essa ansiedade e compulsão é a atividade física regular e alimentação saudável. Além disso a meditação e caminhadas ao ar livre ajudam a diminuir o estresse sem precisar recorrer à comida ou ao cigarro. Fica a dica.





LEILÃO

especial





A Victorinox começou, na sexta-feira, um leilão no eBay for Charity do canivete Swiss Champ Damast Limited Edition montado a mão pelo próprio CEO da marca, Carl Elsener, com sua assinatura gravada em uma das lâminas. Fãs de todo o mundo poderão dar seu lance até 6 de setembro, às 11h (horário de Brasília). O valor arrecadado será doado à instituição de caridade alemã Ein Herz für Kinder, que auxilia crianças e famílias de baixa renda na Alemanha e em todo o mundo. Só para saber: o canivete tem de 29 funções, entre elas lâmina grande e pequena, saca-rolhas, chave de fenda, tesoura descascador de fios, gancho, serra de madeira, réguas, lixa de unha, cortador de fio, chave Phillips, lupa, etc.





INHOTIM

novas obras





O museu de Inhotim inaugurou ontem instalações inéditas de Lucia Koch e Rommulo Vieira Conceição, que ocupam o espaço da Galeria Praça, seu entorno e o Jardim Sombra e Água Fresca. Projeto de Koch ainda se expande do espaço expositivo do Inhotim para as ruas de Brumadinho. Além dessas obras, tem também mostra individual da artista Aleksandra Mir. As obras são comissionadas, programa do Instituto Inhotim que convida artistas para desenvolver obras inéditas a partir de suas experiências com a instituição e seu entorno. O Instituto Inhotim está funcionando de quinta a domingo e nos feriados, com capacidade para mil visitantes por dia. A entrada é gratuita em toda última sexta-feira do mês, exceto em feriados, com o mesmo limite de público. A compra e retirada de ingresso é realizada exclusivamente on-line e com antecedência, pela Sympla.





COMEMORAÇÃO

Patrimônio cultural





Ainda dá tempo de participar da comemoração do Memorial Vale pelo Dia do Patrimônio Cultural em parceria com o Iepha-MG. Hoje, às 11h, a violonista Mara do Nascimento apresenta seu mais recente trabalho, tocando composições autorais e releituras de obras consagradas.

FINAL DO FESTIVAL

de Inverno Congonhas





O 26º Festival de Inverno de Congonhas termina hoje. Às 16h, tem espetáculo de dança com os integrantes do Studio de Dança Melissa Ribeiro. Para as crianças, duas montagens estão na programação infantil: às 17h, tem apresentação do Grupo Péde Sonho; e às 18h, a peça “O menino e a árvore”, do grupo Centro Cultural Casa do Teatro, com direção de Geraldo Lafayette. E para encerrar, os shows “Samba para todos os gostos”, com o grupo Cadência do Samba, às 19h; e “Relembre o melhor dos anos 80!”, com o grupo Estado Crítico, às 20h30. A realização do festival é da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Congonhas, com patrocínio do Instituto Cultural Vale. Devido à pandemia da COVID-19, a programação gratuita está sendo exibida em formato virtual, com transmissão pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Congonhas na web, Facebook (Prefeitura de Congonhas) e YouTube (CanalCongonhas).

SPFW REGENERAÇÃO

selecionados





Este ano, a Semana de Moda de São Paulo (SPFW) foi transformada em um potente movimento de economia criativa e colaborativa, com uma programação ativa ao longo do ano abordando temas estruturais e pautando novos caminhos com a criação do Festival SPFW Regeneração, um evento de criatividade, moda, arte, sustentabilidade, inovação, conhecimento e tecnologia, com curadoria de Marcello. Foram enviados 98 projetos e 49 foram os escolhidos, levando em consideração a diversidade do grupo e observando suas áreas de atuação. A partir desta quarta-feira começa a jornada imersiva com mentorias e encontros exclusivos.





ESPETÁCULO

de dança





O Átimo Coletivo, formado por Bárbara Maia, Gustavo Felix e Emília Gomes, apresenta a videodança “Adentro”, que tece diálogos entre a criação musical e a criação em dança. A montagem tem atuação, direção e coreografia de Bárbara Maia e nasce dos seus atravessamentos autobiográficos com sua avó materna, Maria de Sousa Miranda, falecida há 45 anos. Um solo desenhado a partir das vozes que ecoam sobre essa mulher, dada a impossibilidade do encontro físico. Um trajeto permeado por escutas e invenções, criando caminhos de encontro, retornando ao lugar vivido e construindo outras poéticas no agora. A apresentação estreia em 10 de setembro, sexta-feira, às 21h, com acesso gratuito e classificação livre, pelo canal do YouTube de Barbara Maia (www.bit.ly/adentroestreia) , com versão também em audiodescrição.





PALESTRA

aniversário de JK





Vida e obra de Juscelino Kubitschek, antigo ocupante da cadeira de número 34 da Academia Mineira de Letras (AML), serão tema de palestra especial da AML. A palestrante será ninguém menos que a filha do saudoso presidente da República Maria Estela Kubitschek Lopes. Ela será entrevistada pelo presidente da AML, Rogério Faria Tavares, na sessão virtual sobre os “45 anos sem o acadêmico Juscelino Kubitschek”. O vídeo ficará disponível no YouTube da AML a partir de 2 de setembro, às 11h.