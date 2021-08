Médico Paulo Pontes se inspira na brasilidade para criar joias da Oreme

Ouro e esmeralda: casamento perfeito nas joias criadas por Paulo Pontes (foto: Fotos: Henrique Tarricone/divulgação)

Chega ao mercado a Oreme, marca slow fashion de joias 100% brasileiras que valoriza em sua cadeia de produção o design, a arte e a cultura nacional. Em todo o processo utilizam-se apenas esmeraldas e ouro nacionais de fontes seguras e regulamentadas. Chega ao mercado a Oreme, marca slow fashion de joias 100% brasileiras que valoriza em sua cadeia de produção o design, a arte e a cultura nacional. Em todo o processo utilizam-se apenas esmeraldas e ouro nacionais de fontes seguras e regulamentadas.





Com peças únicas e atemporais, a marca foi idealizada por Paulo Pontes, médico com mais de 50 anos de profissão e renome mundial. Ele decidiu transpor sua precisão cirúrgica para a criação e o desenvolvimento de joias. Admirador de gemas brasileiras, Paulo escolheu a esmeralda como o sistema neural da Oreme.





O nome da marca evoca o ouro da luz do sol quando toca a terra e o verde-esmeralda de nossa flora.





O olhar clínico e preciso do criador se reflete na seleção das gemas e suas concepções. Apaixonado pelo país, Paulo explica que a identidade da Oreme é brasileira, mas sem deixar de lado a perspectiva e a cultura internacionais.





Ao migrar seu talento de perfeição e precisão cirúrgica para a extração do belo dos berilos, o médico se reinventou. Encontrou na arte da criação de joias a forma de manter vivas suas expertises por meio da esmeralda, símbolo do Brasil e da medicina. Essa pedra está relacionada à cura e à restauração.





“Buscamos mostrar as belezas da nossa terra porque muitas pessoas nem imaginam as preciosidades que temos”, afirma Paulo Pontes.





O médico criou as linhas Signature e Emeralds for everyday. Em seu portfólio, somam-se mais de 70 peças com design contemporâneo e arrojado. “As criações foram além do cofre e das ocasiões especiais e estão presentes no dia a dia”, explica Pontes.





O processo de criação começa com a beleza da pedra. Ao redor dela, busca-se inspiração para o design. Os desenhos vêm na sequência e são reproduzidos em 3D para a fundição ou em cera, como modelo para confecção artesanal das peças.





As joias são confeccionadas predominantemente com esmeraldas AAA em ouro 18 quilates, com fabricação e acabamento esmerados. A Oreme conta com a colaboração dos mais conceituados lapidadores e ourives do país, valorizando a cadeia de produção brasileira.