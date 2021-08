As irmãs e sócias Simone e Cláudia Fonseca (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press.)

Hoje é o último dia do bazar performático "Vovós Gatinhas a todo vapor" que as designers Simone e Cláudia Fonseca, da Bricolage Bijoux estão promovendo, na Casa Outono Café e Cultura, no Sion, das 11h às 22h.

JANTAR

especial





Lilian Furman marcou para a próxima sexta-feira, 13, o retorno do seu jantar especial, que faz periodicamente, reunindo amigos. Noite agradável de bate-papo e boa música. Desde o início da pandemia os encontros foram suspensos, porém, com o rol de amigos devidamente vacinados e com a liberação da prefeitura para funcionamento de bares e restaurantes a noite, Lilian decidiu retomar seu agradável jantar. O local escolhido desta vez é o novo restaurante de Marcelo Solmucci e Clóvis Viana, a tratoria Uno Cinque Otto (158), no Funcionários, às 20h.

Juliana Boechat, Liliane Carneiro Costa e Vânia Hadad Myrra (foto: marcos vieira/em/d.a press)





RAINBOWFEST

Miss Brasil Gay





De 18 a 22 de agosto será realizado o concurso Miss Brasil Gay Rainbofest, oficial, em Juiz de

Fora. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do concurso, no YouTube.

Gustavo Zech Coelho, Sérgio Botrel aniversariante da semana, José Belfort e Sérgio Bruno Zech Coelho (foto: marcos vieira/em/d.a press)





MUSEU

doação e exposição





Na quinta-feira passada teve solenidade de oficialização da doação do acervo das Amigas da Cultura ao Museu Mineiro. Há dez anos, todo o acervo adquirido ao longo da existência da instituição cultural, que começou a ser formado quando Marina Sabino era presidente e teve peças selecionadas a dedo pela saudosa Márcia Moura Castro, foi emprestado em comodato ao Museu. Depois de anos de burocracia, finalmente conseguiram oficializar a doação. O acervo está avaliado em mais de R$ 1 milhão. Para celebrar a doação, foi montada uma exposição das 44 peças, e poderá ser visitada até 5 de setembro, de terça a sexta, das 12h às 19h, e aos sábados e domingos, das 11h às 17h. As Amigas da Cultura funcionaram por mais de 70 anos e encerram as atividades em 2019.

Patricia e Clóvis Gonçalves de Souza Júnior (foto: marcos vieira/EM/D.A PRESS)





GASTRONOMIA

e arte





O Ajê Bistrô Bar, espaço de gastronomia, arte e antiguidades do chef Davi Faria, em Santa Tereza, celebra este mês a riqueza humana e a força cultura do Vale do Jequitinhonha. Exposição conta com mais de 15 obras de artistas mineiros. A abertura foi na quinta-feira com direito a apresentação de congado. O menu foi totalmente desenvolvido por Davi com pratos típicos da região, em uma releitura sofisticada.





***





Davi Faria participou de um concurso de criação de pratos com ingredientes brasileiros, em São Paulo, e ganhou a competição. O prêmio foi um curso no Le Cordon Bleu, com aulas nas unidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Paris.





BANCOS

indígenas





Na próxima quarta-feira, 11, às 19h, acontece a "Roda de Conversa Bei", para falar sobre a coleção de bancos indígenas produzidos por povos de diferentes regiões do Alto e Baixo Xingu, sul da Amazônia, norte do Pará e Guianas e noroeste amazônico. A conversa é por causa da participação da coleção Bei na exposição "Outras Habitabilidades", que está aberta no Museu Casa Kubitschek, em uma iniciativa do projeto Pampulha Território Museus, realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, e do Instituto Periférico. O bate papo contará com a participação do artista indígena Kulikyrda “Stive” Mehinaku, criador de um dos bancos expostos. Marconi Drummond, curador de “Outras Habitabilidades”, será o mediador da conversa. Eles discutirão a prática de criação de bancos indígenas brasileiros, utilizados tanto com propósitos cerimoniais quanto na vida cotidiana das comunidades dos povos indígenas do Brasil.

CONFERÊNCIA

digital





Brazil at Silicon Valley, movimento líder no suporte à transformação do país por meio da tecnologia e inovação, promove, a partir de amanhã, até quarta-feira, a Conferência Digital 2021. Grandes nomes mundiais do ecossistema de inovação, como Dan Schulman (CEO do PayPal), Harley Finkelstein (Presidente do Shopify), Brian Brooks (CEO Binance) e Kareem Zaki (GP da Thrive Capital), vão debater Saúde, Varejo, Cripto, AgTech e Potencial Verde. O evento será online, no canal oficial da BSV, no Youtube, em português e inglês.





LIVRO

e bate papo





Amanhã, às 18h, tem bate-papo ao vivo com a escritora Angela Carneiro e o ator e diretor Cláudio Baltar no canal do YouTube da Estufa de Ideias (www.youtube.com/c/EstufadeIdeias) sobre o lançamento do livro “Almanaque do Circo”. Terá performance dos artistas Cesar Tavares e Julia Schaeffer, os palhaços Invólucro e Shei-lá, do grupo Roda de Palhaço. O livro estará disponível gratuitamente para leitura on-line na plataforma Issuu, no perfil da A Coisa Toda Produções (issuu.com/acoisatodaproducoesartisticas).





PARCERIA

mercado de trabalho





O Centro Universitário Newton Paiva firmou uma parceria com a Prodap, empresa desenvolvedora de softwares de gestão pecuária, para ajudar alunos dos cursos relacionados às áreas de tecnologia, design e produtos a se inserirem no mercado. Será realizado um Hackathon, que é uma competição de desenvolvimento de software e análise de dados, cujos vencedores podem ser contratados para estagiar na Prodap, posteriormente.





OFICINAS

de formação





A Academia Mineira de Letras oferece oficinas gratuitas para professores, educadores e bibliotecários do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas, na área de Literatura, Tecnologia e Linguagem. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 pelo link (www.amlcursos.org).





EXPOSIÇÃO

de arte





Trabalhos da artista carioca Duda Moraes, que reside há quatro anos em Bordeaux, compõem a mostra “Somos feitos de tempo”, que está na Celma Albuquerque Galeria de Arte. Pintura em telas de grande formato, com cores vivas e fundo fluorescente é a linguagem de Duda Moraes para expressar as referências de seu recomeço na vida fora do Brasil. A exposição poderá ser visitada de segunda à sexta-feira, de 10h às 19h e, aos sábados, de 10h às 13h30, até o dia 31.

SEMINÁRIO

Internacional





Estão abertas as inscrições para a sétima edição brasileira do Seminário Internacional de Educação Integral (SIEI), que acontecerá nos dias 11, 20 e 25 de agosto. Com o tema "O direito à Educação em tempos de pandemia", o evento, idealizado e coordenado pela Fundação SM Brasil, tem como objetivo contribuir para construção de estratégias capazes de enfrentar os desafios impostos ao direito à educação no país, que estão ainda maiores com o cenário da COVID-19. As mesas serão sempre das 9h30 às 12h, e entre as 14h e 17h, serão realizadas oficinas para aprofundar as discussões. A programação completa está no site even3.com.br/7siei. O formato do seminário será on-line e gratuito através das redes sociais da Fundação SM (Facebook e Youtube). No entanto, para receber o certificado de participação, tanto das mesas quanto das oficinas, é necessário fazer a inscrição na página do evento na internet.

MÚSICA CLÁSSICA

e cinema





Violoncelista italiano radicado no Brasil há nove anos e morando em Juiz de Fora desde o ano passado, Federico Puppi assina a tradução e a trilha sonora de “Em Nome da Mãe”, espetáculo escrito e estrelado por sua companheira, a atriz mineira Suzana Nascimento, a partir da obra homônima do também italiano Erri de Luca.





lll





A Orquestra Ouro Preto estreia hoje, às 18h30, homenagem aos Rolling Stones, dentro da programação do Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu. A vitalidade e a rebeldia características do rock dos Stones ganharão releituras que unem violinos e violoncelos aos potentes e famosos riffs de guitarra. O concerto será transmitido do Sesc Palladium, em Belo Horizonte-MG, seguindo rigoroso protocolo de segurança sanitária para os músicos e equipe de produção. Em função das restrições da pandemia, não haverá presença de público, mas podera ser visto pelo canal do YouTube youtube.com/orquestraouropreto





***





A Aliança Francesa Belo Horizonte apresenta a Mostra Cinema Fantástico para celebrar os 10 anos do Sesc Palladium. Com entrada gratuita, a exibição traz mais de 20 longas e curtas franceses ao público. Ingressos pelo Sympla.





PRADA

novo embaixador





Prada Beauty anunciou o novo embaixador da marca, o ator e produtor indicado ao Oscar, Jake Gyllenhaal .Com um espírito audacioso para complementar seu talento de atuação e produção, Gyllenhaal incorpora os valores da Prada, encontrando um equilíbrio entre força e virilidade, elegância e sensualidade, e sofisticação e autoconsciência.





SÁTIRA

cerveja na tulipa





A diminuição dos casos de COVID-19 está mesmo animando o empresariado mineiro. Um exemplo é o empresário Eduardo Gomes, proprietário da cervejaria Sátira, que agora terá cinco endereços na capital. Um deles é totalmente diferenciado, pois está situado rooftop da concessionária de automóveis Avant-Garde. O outro, é no Boulevard Shopping. Depois, a marca será levada para várias capitais do país. Um sinal de que o setor cervejeiro mineiro conseguiu ultrapassar o recente período de sufoco.

BIQUINI

pitaco gelado





O lado fashion dos esportes veio à tona agora de maneira inusitada. É que a recusa das jogadoras de handebol de praia da Noruega receberam multa (de nove mil dólares) por se recusarem a jogar de biquíni – pois querem usar shorts como o time masculino. Talvez por viverem sob frio intenso elas não imaginam a dureza que é usar muita roupa debaixo de sol quente. No final, a decisão das nórdicas acabou sendo motivo de risos. Bem fazem as jogadoras de vôlei de praia brasileiras, que adoram seus biquínis.

POR AÍ...





O circuito social do Rio e São Paulo lamentou a morte, nessa semana, da promoter Alicinha Cavalcante. Na década de 1990 e inicio do século 21 seu malling era dos mais cobiçados pelos festeiros de plantão, por ter do bom e do melhor social das duas cidades. Foi vitimada por um câncer aos 57 anos.





A grife Anne Fernandes lança a terceira fase do seu verão 2022, a partir de amanhã, em seu showroom do Prado. E vai fazer faze-lo em grande estilo, com direito a redecoração do ambiente e roupas bem coloridas nas araras.





Depois de comprar a Hering, o grupo SOMA acaba de fechar as lojas da marca A. Brand. São os ajustes indispensáveis para atender o novo perfil do varejo fashion nacional, onde os grandes grupos ficam com marcas popularizadas e as pequenas & médias empresas ficam com as criativas e de produção controlada.





O movimento BH-à-Porter, que aconteceu na cidade para estimular as vendas no circuito da moda, parece que deu certo. O número de lojistas esperado foi alcançado, o trabalho das confecções participantes foi aclamado e comprado.

SUPER RICOS

previsões em 2025





A mais nova modalidade de listas de ricos e super-ricos é adivinhar quantos eles serão em 2025. No Brasil, supõe-se que serão 6000 pessoas com mais de 30 milhões de dólares na conta e cerca de 400 mil com um milhão de dólares no bolso. Um crescimento entre 23% e 29 %. Nada comparado com a China, que terá nove milhões de sortudos com mais de 1 milhão de dólares na conta e outros 100 mil com mais de 30 milhões de dólares a sua disposição. Mesmo assim, ainda ficará atrás dos Estados Unidos.

DUBAI

negócios mineiros





Parece que o empresariado mineiro vai matar a saudades de Dubai. Assim como aconteceu há alguns anos atrás, representantes de vários setores da nossa economia estarão naquela cidade dos Emirados Árabes tentando vender alguma coisa , no Pavilhão Brasil, durante a Expô Dubai. Serão, aproximadamente, cem empresários saídos de Minas. O evento será aberto em novembro. Consta que o governador Zema também estará presente.