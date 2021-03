Conheça nove motivos para consumir chocolate amargo sem culpa

Maior concentração de cacau nos ovos de chocolate traz benefícios para a saúde (foto: Paulo Batista/Divulgação )

Não sou diferente de ninguém: adoro chocolate. Só que luto com um grande problema: encontrar chocolate diet. Eles quase nunca são legais – e todos custam mais caro do que o que tem açúcar. Só que aprendi, esta semana, que chocolate é bom também para quem tem diabetes tipo 2 – o que alivia minha programação da Páscoa, que está chegando. E para quem não sabe, a paixão mundial vem desde os tempos mais antigos: os maias, por exemplo, consideravam o chocolate (bebida de cacau preparada com água quente) o "alimento dos deuses".





De lá pra cá, muita coisa mudou, e os processos industriais adicionaram pelo menos dois ingredientes ao cacau: gordura e açúcar. Surgiram também versões brancas do chocolate sem a massa de cacau e contando apenas com a manteiga do fruto, com leite em pó e açúcar. Só que quando falamos em benefícios do chocolate nos referimos à constituição da massa do cacau (de cor escura), portanto, quanto maior o percentual dele no chocolate, mais saudável o é alimento e também mais escuro e amargo.





“O cacau é uma das principais fontes de polifenóis na dieta ocidental, contendo mais compostos fenólicos do que a maioria dos alimentos. Três grupos de flavonoides podem ser identificados nos grãos de cacau: catequinas (37%), antocianidinas (4%) e proantocianidinas (58%). Essas substâncias são os fitonutrientes mais abundantes no cacau e responsáveis por seus benefícios correlacionados às ações anti-inflamatória, antioxidante e vasculotônica”, afirma a médica nutróloga Marcella Garcez.





A seguir, nove motivos relacionados à saúde para consumir o chocolate amargo:





Efeitos cardiovasculares – Uma série de benefícios para o sistema cardiovascular pode ocorrer após a ingestão regular de alimentos e bebidas que contenham cacau. “Os chocolates com maior concentração de cacau têm ação vasodilatadora, melhoram a função vascular e contam com atividades antiplaquetárias, prevenindo a formação de placa de gordura dentro das artérias”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita.





Antidiabético – Os componentes do cacau oferecem importante ação como agentes antidiabéticos, especialmente com diabetes mellitus tipo 2 (T2D). “Esse aspecto é de particular relevância devido à emergente epidemia mundial de síndrome metabólica, que inclui obesidade, diabetes e dislipidemia. O cacau e seus flavonoides melhoram a homeostase da glicose, retardando a digestão e absorção de carboidratos no intestino”, afirma a nutróloga Marcella Garcez.





Contra obesidade – Recentemente, estudos investigaram os efeitos preventivos ou terapêuticos do cacau e de seus constituintes contra a obesidade e a síndrome metabólica. Na revisão desses relatos, os autores citam estudos que observaram uma redução na expressão de vários genes associados ao metabolismo e armazenamento de gorduras, além de aumentar a expressão de genes associados à termogênese.





Melhora da microbiota intestinal – “Estudo revela que a ingestão de 494mg de flavonoides de cacau/dia por quatro semanas teve efeito significativo no desenvolvimento da microbiota intestinal”, explica Marcella.





Melhora no sistema imunológico – “Os efeitos positivos dos flavonoides de cacau no sistema imunológico, por vários mecanismos, são conhecidos como a redução da liberação de mediadores, a restauração do equilíbrio das células e a regulação negativa de produção de imunoglobulinas”, diz a médica.





Benefícios ao sistema nervoso central – “Os polifenóis do chocolate preto podem atuar no sistema nervoso central (SNC) e nas funções neurológicas através da liberação de óxido nítrico, responsável pela vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo cerebral que fornece oxigênio e glicose aos neurônios, levando ao aumento na formação e manutenção de vasos sanguíneos no hipocampo. Além disso, o potencial antioxidante dependente do polifenol pode contribuir para a melhora de alguns distúrbios neurodegenerativos”, afirma Marcella.





Estímulo à felicidade – Segundo estudos, a ingestão de chocolate está ligada também a aspectos emocionais, ao aumentar a síntese cerebral de serotonina, o famoso hormônio da felicidade e que produz uma sensação de energia e prazer. Mas excesso também pode causar distúrbios metabólicos e elevar a sensação de culpa.





Poder sobre aspectos sexuais – O chocolate exerce vários efeitos sobre a sexualidade humana, atuando principalmente como afrodisíaco. “O principal componente da excitação sexual é a vasocongestão periférica dos tecidos genitais, pelo aumento dos níveis de óxido nítrico. Assim, junto com a serotonina, aumentada após o consumo de cacau, pode estar envolvido no processo de estímulo sexual”, diz a médica nutróloga.





Prevenção da anemia – Rico em ferro, o cacau pode ajudar a prevenir a anemia.

Mas atenção! Mesmo que você opte pelo chocolate amargo é importante tomar cuidado com o consumo excessivo, pois, independentemente da concentração de cacau, o chocolate ainda tem açúcar e gorduras saturadas. No final das contas, é importante controlar o consumo diário. Para obter os benefícios, o ideal é consumir entre 25g a 50g de chocolate ao dia, dando preferência às opções com maior concentração de cacau, como os chocolates mais amargos.