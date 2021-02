COVID desencadeia aumento de consultas on-line com psicólogos

Chover no molhado, para lembrar do óbvio, é lembrar que a pandemia não só afetou diversos setores no Brasil e no mundo, como também acelerou o processo de mudança de comportamento dos consumidores. De acordo com levantamento inédito realizado por uma empresa de aplicativo de contratação de serviços da América Latina, os novos hábitos já apontam fortes tendências na procura por serviços on-line em 2021. Entre janeiro e dezembro de 2020, o app registrou aumento de 63% na demanda em relação ao mesmo período do ano anterior.





"Percebemos que o brasileiro tem buscado cada vez mais produtos e serviços que ofereçam segurança, rapidez e comodidade. Essa mudança é reflexo do isolamento, pois as pessoas têm procurado mais conforto e segurança dentro de suas casas, enquanto trabalham e têm seus momentos de lazer", comenta Eduardo L’Hotellier, fundador e CEO do GetNinjas. A partir de análise sobre o comportamento percebido na demanda por serviços em todo o aplicativo em 2020, a empresa destacou as cinco principais tendências de serviços para 2021. Confira a seguir:





1 – Sem tabu: saúde mental em primeiro lugar

A crise gerada pela pandemia desencadeou mais do que novos hábitos, trouxe também novas preocupações que podem resultar em transtornos psicológicos ou agravar doenças já existentes. Uma alternativa para lidar com essa situação foi buscar atendimento com psicólogo, como mostra o levantamento. Em 2020, a procura pelo profissional cresceu 300%, em relação à 2019, somando mais de 80 mil solicitações na plataforma. Em março, quando o GetNinjas implementou a modalidade remota para a contratação de psicólogos, a profissão deixou de ser uma das mais afetadas pela pandemia e tornou-se o serviço da categoria de saúde mais solicitado. De março até dezembro, 68% dos pedidos foram especificamente para consultas on-line com psicólogos no app, somando mais de 50 mil solicitações.





2 – Home office só se tiver conforto

O fato de as pessoas passarem mais tempo em casa fez com que elas buscassem fazer melhorias dentro de casa e também para ter mais conforto, seja para fins de lazer ou trabalho. Elas passaram a notar que as suas casas não eram tão funcionais e problemas que antes eram facilmente esquecidos na correria do dia a dia se tornaram inadiáveis. Com isso, o levantamento identificou uma mudança significativa na demanda por serviços de reformas e reparos, que aumentou 59% no comparativo entre março e dezembro do ano passado, somando mais de 1,4 milhão de solicitações no app em todo o período.





3 – Maratona de entretenimento

Nesse momento de busca de novos hobbies e de resgate de passatempos antigos, há aqueles que resolveram reviver os games favoritos e nem o fato do videogame estar quebrado os desanimaram – a solução foi buscar um profissional para consertar o equipamento. Entre março e maio de 2020, a procura por tal assistência técnica chegou a crescer 108%. Em comparação com 2019, a demanda pelo serviço quase triplicou no último ano. Com mais tempo dentro de casa, as pessoas passaram a ter o entretenimento como uma de suas prioridades por meio do uso de eletrônicos e outro reflexo disso foi percebido no aumento da demanda por conserto de televisão, que chegou a crescer 84% entre março e junho. Ainda de acordo com pesquisa realizada pela divisão de mídia da Nielsen Brasil em parceria com a Toluna, o consumo de streaming é hábito diário para 43% dos brasileiros na pandemia.





4 – Aprendizado sem fronteiras

Para quem buscava por um método de ensino mais prático, as opções remotas na pandemia foram uma alternativa muito viável, seja para aprender a tocar instrumento, novo idioma ou até fazer reforço escolar. A demanda por aulas on-line entre março e dezembro, por exemplo, cresceu 30% no app, que representa mais de 100 mil solicitações. Ao longo dos meses, as pessoas se adaptaram bem às aulas remotas e alguns já optam manter esse formato mesmo após a pandemia. As aulas on-line mais solicitadas, entre março e dezembro, foram de reforço, idiomas, música e relacionadas a bem-estar, como yoga, por exemplo.





5 – Tudo em um único clique

Ao mesmo tempo em que a pandemia abalou significativamente diversos setores da economia, também acelerou o processo de digitalização que insere as pessoas em nova realidade de consumo. De acordo com o levantamento, o app registrou cerca de 4,5 milhões de pedidos de serviços apenas em 2020 e viu a busca por serviços crescer até 70% na média mensal de pedidos em relação ao ano anterior. Só em relação à procura por serviços que podem ser prestados de forma remota no app, foi registrado aumento de 38% entre março e dezembro, que soma mais de 230 mil pedidos.