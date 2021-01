A Santa de Macaúbas

Tânia Gonçalves de Souza, Ângela Orsini Ferreira e Priscila Biagioni (foto: marcos veira/EM/D.A Press.)

A Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia relembrou, em 21 de janeiro de 2021, os 35 anos de morte da irmã Maria da Glória do Coração Eucarístico, uma das maiores personagens da religiosidade luziense em todos os tempos. Nascida em Cachoeira do Campo, em 27 de setembro de 1903, Maria Gomes de Oliveira chegou a Macaúbas ainda no tempo do recolhimento, em 8 de outubro de 1926. Em 1934, fez os votos de profissão religiosa na Ordem da Imaculada Conceição, que se implantava em Macaúbas, que passou da condição de recolhimento para mosteiro em abril do ano anterior. Em 1940, foi internada em um hospital de Belo Horizonte para tratamento médico e, na ocasião, foi desenganada pelos médicos, que autorizaram seu retorno ao mosteiro. Retornando a Macaúbas, irmã Maria da Glória atravessou os anos acamada, desafiando os prognósticos médicos. Em 1962, deu o seu depoimento a uma comissão de religiosos que conduziam o processo de beatificação de Padre Eustáquio – a irmã Maria da Glória teria se encontrado com o religioso por meio do dom da bilocação (estar em dois lugares ao mesmo tempo), em momento anterior e posterior à sua morte, que se deu em 1943.

Alguns políticos, como Israel Pinheiro, Tancredo Neves e Aureliano Chaves, buscavam na irmã Maria da Glória conselhos e orações. Na década de 1970, se intensificaram as romarias ao mosteiro em busca dos conselhos e da presença de conforto e paz da religiosa, como destacou o então arcebispo de Belo Horizonte dom João de Resende Costa (1910-2007) em entrevista ao Estado de Minas, durante a missa de corpo presente da religiosa, em 22 de janeiro de 1986: “A irmã Maria da Glória, uma lâmpada sempre brilhante no Mosteiro de Macaúbas, embora doente, não desperdiçava seu tempo. Fazia flores de panos, terços e distribuía santinhos e medalhas a quem a procurava. Em momento algum, ela deixou de dar conselhos a essas pessoas.”

GALERIA DO MINAS inscrição termina hoje

As inscrições para seleção de artistas plásticos para a programação 2021 da Galeria de Arte do Minas Tênis Clube Unidade 2 terminam hoje. Os trabalhos serão submetidos a uma comissão de especialistas que selecionará os quatro artistas que farão exposições, individuais ou coletivas, ao longo do ano. No caso de exposição coletiva, apenas o nome de um representante do grupo deve ser enviado no ato da inscrição. O resultado da seleção será divulgado em fevereiro. As inscrições podem ser feitas no site do clube. Informações pelas redes sociais: Facebook: mtccultura Instagram: @mtccultura. Carmita Diniz, Patrícia Soutto Mayor e Rachel Gaetani (foto: marcos veira/EM/D.A Press.) VESTIBULAR social

O Centro Universitário Newton Paiva está oferecendo 40 bolsas integrais em diversos cursos de graduação. As inscrições para o vestibular Social já estão abertas e vão até 12 de fevereiro, com provas realizadas remotamente no dia 13. Os cursos serão nas modalidades presencial e a distância, e as vagas destinadas a estudantes de baixa renda que ainda não têm diploma de graduação, que cursaram o ensino médio completo em escolas públicas, em escolas particulares na condição de bolsistas integrais, além da aprovação no critério socioeconômico. A ação busca amenizar os desafios de acesso ao ensino superior, especialmente diante da pandemia. As inscrições podem ser feitas pela página newtonpaiva.br/ bolsas-e-programas/concurso-de-bolsa-social.

NOVOS ARES

O competente RP mineiro Phillip Martins mudou de mala e cuia neste fim de semana para São Paulo. Foi convidado, ano passado, pelo CEO do Grupo Fasano, Constantino Bittencourt, para assumir a área de relacionamento no grupo em todos os hoteis do país. Constantino ficou impressionado com os resultados do trabalho profissional de Phillip no Fasano Belo Horizonte. Martins assume a nova posição amanhã, e vez ou outra estará por aqui para marcar presença na unidade de BH e também matar as saudades dos amigos e da família.

TURISMO

Depois do segundo lockdown, Monte Verde retomou o turismo com 60% da capacidade na rede hoteleira e toque de recolher das 23h às 6h, ficando restrita a circulação de pessoas em vias públicas.





WEB FITNESS

As plataformas ZiYou e Weburn firmam parceria para oferecer aulas gratuitas on demand. As duas marcas vão oferecer videoaulas das mais variadas modalidades de atividade física e bem-estar que podem ser feitas em qualquer lugar, para democratizar o acesso à prática de atividades físicas visando melhorias na saúde e qualidade de vida das pessoas.





UMA FAMÍLIA

Poucos tomaram conhecimento porque, por razões óbvias, a morte de Carlos Murilo Felício dos Santos, em Brasília, foi aplamente anunciada pela imprensa nacional, alter ego que sempre foi de seu primo JK. Poucos dias depois do popular Zurilo, como era chamado pelos íntimos, sua mulher Déa Pimenta o acompanhou.

ALTA-COSTURA

As semanas de moda internacionais, feitas de forma virtual, acabaram revelando talentos & belezas além do fashion. Na recente temporada de alta-costura, os trabalhos de vídeos ou fotos de algumas marcas são surpreendentes. Seja pela estética da obra ou pela criatividade das roupas. Reunindo os dois quesitos, os destaques acabaram indo para Dior, Schiaparelli e Valentino. Verdadeiras obras-primas. E podem servir de inspiração para que as marcas pequenas

BAIANIDADES

Um documentário imperdível está rolando na internet, chamado Ternas memórias, realizado em torno do baiano Rodrigo Velloso. Ele conta casos interessantes de sua terra natal, Santo Amaro da Purificação, e dos usos & costumes do recôncavo – muitos deles com reflexos por nossa região, cujas minas de ouro e diamantes recebiam suprimentos de lá. Obviamente, a cereja do bolo acabou sendo os bastidores do início da carreira dos dois irmãos do focalizado, Maria Bethania e Caetano Velloso, com fatos pitorescos. O lançamento foi feito na casa da família, e coincidiu com o aniversário do homenageado.

FUNdAÇÃO DOM CABRAL

Ao lado do presidente executivo Antonio Batista, reconduzido à posição por mais cinco anos, estarão quatro vice-presidentes. Além disso, uma nova diretoria foi criada com foco nas iniciativas sociais. Participam: André Proença (vice-presidente de gente e valor integrado aos negócios), Beth Fernandes (vice-presidente de educação executiva), Paula Simões (vice-presidente de conhecimento e aprendizagem) e Rosiléia Milagres (vice-presidente de educação acadêmica). Nádia Rampi assume como diretora do Centro Social Cardeal Dom Serafim, com foco em consolidar e expandir as ações de cunho social. A diretoria executiva é formada por líderes que desenvolveram grande parte de suas carreiras na própria FDC.





POLITICA

A penumbra política e o raquitismo de lideranças que o país vive atualmente são ainda mais assinalados por alguns trabalhos que registram nossa história recente. Alguns canais da internet, nesta semana, exibiram filmes e documentários sobre episódios ainda vivos na nossa memória, assinalam nomes que atuavam na política a cada época. Daí, percebe-se o enorme fosso de incompetências entre o passado próximo e o presente empobrecido. Se antes a maioria tinha peso intelectual e sensível formação humanista (e coragem de tomar posições para mudar o pais), nos dias atuais....

Romance

O historiador e cientista político Marcelo Douglas acaba de concluir seu mais recente livro, Histórias de opressão e liberdade (Ed. Ramalhete). Trata-se de um romance histórico contextualizado em cinco épocas distintas da humanidade, relatando importantes e decisivos momentos da história, tendo como pano de fundo a luta pela liberdade revelada pela ótica dos atores mais fracos. Marcelo Douglas, que atualmente é gestor governamental do Ministério da Economia e já publicou vários livros na área de administração pública, todos pela Fundação Getulio Vargas, embarca agora nessa jornada feita de batalhas pela liberdade. As histórias do livro têm em comum os caminhos tortuosos que a busca da liberdade exige, proporciona ou descortina.A obra está à venda no site da editora – www.editoraramalhete.com.br ou amazon.com.br.

EXPOSIÇÃO

A primeira vez em que prestei atenção no artista Sérgio Telles foi no Hotel Madison, em Paris. Meu endereço de férias, e o dele, de moradia. Acompanhei sua carreira, porque seu estilo é único e reconhecido sem erro. Então, quando ele baixou no Brasil, consegui montar uma exposição com seus trabalhos no salão de arte do Banco de Desenvolvimento. Ele veio abrir sua mostra, fomos almoçar e, depois, levei-o para conhecer algumas lojas que vendiam móveis antigos. Graça de quem entende: na mais famosa da cidade, ele achou que tudo era cópia, não valia a pena. Em outra, mais tradicional, gostou de uma coisa e outra, mas achou grandes, estava voltando para o Brasil e montando apartamento. De lembrança, tenho um quadro que me mandou, claro que de Paris. Gosto muito de sua arte e por isso recomendo a mostra de seus trabalhos, que foi aberta no último dia 21, na Errol Flynn Galeria de Arte. Que, inclusive, editou um catálogo muito bonito de seus trabalhos.

PAULINELLI

A indicação do ex-ministro Alysson Paolinelli para o Prêmio Nobel da Paz, feito pela Esalq, por si só já é um reconhecimento ao trabalho de um mineiro que contribuiu não apenas para a agricultura brasileira – mas também mudou a maneira de o mundo ver a produção de alimentos. Iniciando sua carreira publica no governo de Rondon Pacheco, implantou em Minas a semente do que viria a aplicar no país. Um ótimo exemplo é o aproveitamento do cerrado. Parece até um milagre. Mas não, é tecnologia e as pesquisas conduzidas por um profissional competente e homem de visão abrangente. Vamos cruzar os dedos para dar certo.





NOSSA MODA

Os lançamentos do inverno 21 no circuito das marcas mineiras, ocorreram em versão preview, nesta segunda quinzena de janeiro. Os levantamentos feitos inicialmente mostram que as vendas superaram as expectativas. Mesmo com o lockdown sanitário da cidade. Mas o ponto principal do assunto é que os compradores puderam refazer seus estoques (muitos pelo formato virtual). Tanto encontraram um finzinho de verão em alguns showrooms (pronta-entrega) quanto uma degustação invernal (pedidos) em outros. Resumo da ópera: tudo foi otimizado e a nossa moda comercializada. Amém!