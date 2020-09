Inovador, Festival de Gastronomia de Tiradentes ganha versão digital

Chefs Rafael Costa e Silva e Rafael Pires vão participar da edição on-line do Festival de Cultura e Gastronomia Pró-Tiradentes (foto: Anderson Marcenes/Divulgação) O primeiro e mais tradicional festival de gastronomia do Brasil está de volta com força total e ganha importante prefixo em 2020. De 1º a 4 de outubro, será realizado o 23º Festival de Cultura e Gastronomia Pró-Tiradentes, em formato digital, inovador e com um objetivo principal: ajudar na recuperação econômica da cidade, que o abraça há 23 anos, desde que foi criado pelo então prefeito Ralph Justino. A programação conta com cerca de 250 atrações gastronômicas e culturais, em mais de 100 horas de conteúdo, que estarão disponíveis no site farturabrasil.com.br, que vai direcionar o público também para outras redes sociais (Instagram, YouTube etc.).





Enquanto não pode reunir 50 mil pessoas, como aconteceu em 2019, o festival deste ano terá diversos conteúdos on-line e vai até o público em formato inédito. Chefs renomados – como Alberto Landgraf, Bela Gil, Rafael Costa e Silva e Rodrigo Oliveira – e muitos outros nomes importantes da gastronomia criaram receitas com chefs locais, entre eles Rodolfo Meyer, Rafael Pires, Ricardo Martins e Juliana Ferreira, selecionados pelas curadoras Morena Leite e Carolina Da- her. Quem estiver em Tiradentes e região poderá pedir os pratos em casa. Além disso, o evento contratou cozinhas e equipes em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, onde o público poderá pedir também para ser entregue em casa os pratos desenvolvidos pelos chefs.





“Desde 1998, o festival sempre foi um incentivador da gastronomia e contribuiu significativamente para o crescimento econômico e social da cidade. Junto ao patrimônio histórico e natural, o evento ajudou a alavancar o turismo local. Um exemplo disso é que, quando aconteceu a primeira edição, havia três restaurantes na cidade. Atualmente, são mais de 150, com índice de desemprego zero até a pandemia. Nesse cenário, decidimos reafirmar esse compromisso alterando toda a nossa marca e comunicação. Ao mesmo tempo, estamos recomeçando dentro de um formato digital. E, em recomeços, nada melhor que revisitar as origens. Vamos resgatar a história do Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes, relembrando essa trajetória de mais de duas décadas”, comenta Rodrigo Ferraz, diretor-geral do evento.





Espaço especial, o dos festins promove almoços e jantares especiais que mantêm a tradição de ser assinados por nomes de relevância nacional em dupla com chefs locais. O público poderá assistir aos vídeos do preparo dos menus, desenvolvidos especialmente para o festival com produtos da região. Nas cidades do Campo das Vertentes, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, os menus serão disponibilizados em pré-venda e em quantidades limitadas para o público pedir em casa. Em Tiradentes, além do delivery, os restaurantes recebem os clientes de acordo com os protocolos estabelecidos na cidade.





Ivo Faria, premiado chef mineiro que participou de todas as edições, abre o evento em parceria com Bruno Dedé, do Senac. Participam ainda a culinarista e apresentadora do GNT Bela Gil e Juliana Ferreira, que lidera a cozinha afetiva do Gourmeco; Alberto Landgraf, chef do Oteque, parte da respeitada lista Latin Ame- rica's 50 Best Restaurants, e Rodolfo Mayer, do estrelado no Guia 4 Rodas Angatu; Rodrigo Oliveira, que fez história com o Mocotó e abre em breve novo restaurante em Los Angeles, cozinha com Ricardo Martins, que mistura Minas e Oriente no Uaithai; Rafael Costa e Silva (Lasai), considerado um dos melhores chefs de sua geração, e Rafael Pires (Mia), que cresceu no festival e se tornou um grande chef.





Uma das novidades da programação é o Chef em Casa, com uma página do site que terá a participação de 14 duplas de chefs, sendo um de Belo Horizonte e outro da região do Campo das Vertentes, criando receitas exclusivas para o festival. Os vídeos desses preparos estarão disponíveis e os pratos serão entregues em Tiradentes e região. Será um momento de troca de experiências e sabores entre Flávio Trombino e a legítima cozinha mineira do Xapuri e Felipe Oliveira, do contemporâneo Ora; a gastronomia descomplicada de Caetano Sobrinho e o especialista em hambúrguer Guilherme Pires; a rica simplicidade comum entre Henrique Gilberto e Mariana Mayer; o sotaque português de Cristóvão Laruça e a tradição de Arlete Santos; a sofisticação de Américo Piacenza e Luiz Cesar, entre muitos outros.





Ao acessar o item Receita do Chef, o público de casa pode aprender, interagir e se divertir em 21 lives de temas diversos com renomados profissionais, como o francês Laurent Suaudeau, ícone da gastronomia que aborda suas origens, e amantes da boa comida. Carolina Ferraz mostra sua cozinha afetiva; Danielle Dahui aborda a cozinha para seduzir; o paraense Saulo Jennings leva sua cozinha da floresta; o intelectual da gastronomia André Boccato conta sobre a cozinha literária, entre muitos outros nomes com aulas de pães, vinhos, bolos.





Na Dica do Chef, o participante da programação vai receber dicas simples que fazem a diferença no sabor. Produtos de pequenos produtores de Tiradentes e da região do Campo das Vertentes, além de Brumadinho e Mário Campos, serão disponibilizados por e-commerce na Mercearia Fartura. Além disso, a programação inclui lives de artes cênicas e musicais, audiovisuais e uma exposição de fotos de Eugênio Savio.