Uma Vida completa

Uma das figuras mais simpáticas da sociedade mineira completou 100 anos na semana que passou. Trata-se de Lygia Rache, que comemorou a data cercada pelas filhas e netos. Quando ela e Dartagnan Rache moravam perto da Assembleia Legislativa, sua casa era um local de simpáticas reuniões com amigos. A mesa farta e os vinhos escolhidos por Darta animavam os encontros. Daquele jeito que fazia a história da sociedade mineira, que hoje não existe mais. O que não deixa de ser uma grande saudade. Leia, no Degusta de hoje, uma matéria com sua filha Marise, que continua a tradição da boa mesa da família, no restaurante que leva o nome de seu pai. O casal, quando viajava, fazia questão de seguir a rota dos restaurantes estrelados da Europa, que

conseguiam reproduzir em suas reuniões com amigos.

Verão 21 on -line no atacado





Com as vendas on-line bombando, o movimento Minas Showroom (reuniu quase 30 marcas lançando seu verão – sob pedidos – para as lojistas de todo o país) também acabou acontecendo, em sua maioria, pela internet. A sinalização foi boa, com bons pedidos sendo feitos. A ideia deu tão certo que uma edição de alto-verão está sendo organizada para o mês de outubro. Enquanto isso, as grifes que trabalham, por aqui, com o sistema de vendas em pronta entrega (no atacado) começam seus lançamentos verão’2021 neste mês.

Restaurantes comida fria





A decisão de reabrir o comércio da capital, mesmo em passo de cágado, pouco ajudou o setor de bares e restaurantes . Parece até revanche em razão da briga judicial do setor com a prefeitura. Basta verificar o que aconteceu em várias países (onde as mesas foram liberadas, respeitando a redução do número de cadeiras e distanciamento social seguro) e mesmo em outras cidades brasileiras. São Paulo acaba de dar um bom exemplo de como se pode conciliar prevenção com ação.





Libano apoio mineiro





Lar de uma grande colônia libanesa, Minas sente intensamente o drama das explosões em Beirute – causando centenas de mortes e milhares de feridos. O país já vem sofrendo há tempos em razão de disputas políticas e religiosas, mas, principalmente, por uma situação econômica caótica. Por aqui, os presidentes da Fundação Libanesa e da Câmara de Comércio Brasil/Líbano, respectivamente, Frederico e Leonardo Aburachid, postaram, logo após as imagens assustadoras serem divulgadas, cartas- notícia nas redes sociais levando mais informações para os membros desta importante comunidade e buscando apoio para o país.





Dez mais uma a menos





Com atraso, a notícia da morte de Tereza Souza Campos viralizou depois que o New York Times falou sobre o assunto. Era muito conhecida nos anos 1950 e 60 por figurar nas listas da ‘10 mais elegantes’ da época. Foi citada até em letra de samba de Miguel Gustavo. Depois, acrescentou Orleans e Bragança ao nome, quando se casou com o príncipe dom João. E só atendia quando chamada de princesa. Poucos sabem, mas era mineira de Ubá – onde nasceu com o nome de

Tereza de Jesus Leite.

Medicina ameaçada





A Associação Médica Brasileira está fazendo um alerta para uma coisa bem grave que está acontecendo no país. O Senado Federal está fazendo um acordão que pretende legalizar o exercício ilegal da medicina no país. Segundo a AMB, já bateram o martelo nos bastidores para usar como cortina de fumaça o Projeto de Lei 3.716, de autoria do senador Dário Berger, que está circulando e causando polêmica nas redes sociais. Enquanto isso, outro Projeto de Lei (3.654/2020, do senador Randolfe Rodrigues/AP) ficará com o caminho livre para tramitar de forma expressa. O projeto que libera geral a atuação de quem não é médico como se médico fosse já tem até relator previamente acordado: Eduardo Braga/AM, que já teria relatório pronto para ser colocado para votação. A proposta é liberar geral, pois autoriza quem estudou medicina no exterior a atuar no Brasil sem necessidade de registro no CRM, sem comprovar competência e sem ter sido avaliado e aprovado pelo Revalida.









Garotas na tecnologia





O setor mais forte atualmente, sem dúvida nenhuma, é o de tecnologia, e a perspectiva é de que cresça cada dia mais. Porém, é também uma área predominantemente ocupada por homens. Sabendo disso, a Associação Efigênia Vidigal (Avec), em parceria com a Brazil Foundation, criou um projeto que visa despertar vocações e inspirar meninas para seguirem carreira nesta área. O Garotas Applicadas é gratuito e ensina programação, liderança, empreendedorismo e ainda promove reflexões sobre desenvolvimento pessoal para adolescentes do ensino médio da rede pública de ensino de BH e região metropolitana. Na primeira edição, ano passado, as participantes desenvolveram seis aplicativos para smartphones. Nesta edição, os encontros serão por videoconferência e começam agora, em agosto. As inscrições podem ser feitas no site avecmg.org.br.

Espanha monarquia ameaçada





A ‘memória raivosa’ instalada na Espanha acabou por levar o rei emérito, Juan Carlos I, ao autoexílio. Personagem-chave na consolidação democrática do país, teve essa posição esquecida na abordagem de questões amplificadas (artificialmente) pela politicagem espúria. Consta que foi dificílimo e doloroso para ele e família chegarem a essa decisão. É um esforço do seu filho, o rei Felipe VI, para salvar o regime. Um gesto duríssimo, que terá sido em vão diante do barulho promovido por seus opositores. O fato é que, sem a monarquia, o risco de esfacelamento espanhol é altíssimo. Resumo: os fantasmas da guerra civil de 1936 já tiram o sono dos mais sensatos.





Cobras botes & venenos





A leitora já deve ter percebido como o assunto ‘cobras’ tomou conta do noticiário nos últimos tempos. A partir da picada de uma naja em um criador em Brasília, descobriu-se não apenas um imenso comércio ilegal de animais (daqui para fora e importados também), mas também o tamanho desse hobby esquisito. Aliás, as serpentes estão mais espertas do que nunca e dando botes letais. Em alguns setores, o veneno é tão forte quanto o de uma mamba negra africana.

Teatro para Web





A partir deste mês, por conta do isolamento social, o Festival Teatro em Movimento se transforma em uma plataforma de teatro digital, dando início ao Teatro EmMov Digital. A plataforma foi construída a partir de três pilares: um curso pioneiro de formação em teatro digital; a produção de uma websérie com 20 episódios, sendo 10 inspirados em canções do Clube da Esquina; e o lançamento de três montagens virtuais criadas exclusivamente para a ocasião e estreladas por Barbara Paz, Cacá Carvalho e Yara de Novaes. O Teatro EmMov Digital tem coordenação geral de Tatyana Rubim e de Mariana Lima Muniz. O projeto conta com os patrocínios da Cemig, Instituto Unimed-BH e do Itaú, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo. Nos últimos 19 anos, o festival Teatro em Movimento trouxe para BH e outras 15 cidades mais de 300 espetáculos, em um constante programa de formação de plateia.









Tudo é perigoso





Estão realmente querendo acabar com os poucos prazeres que nos restam. As crianças e os chocólatras são agora o alvo do alerta. Segundo estudos, um aditivo alimentar usado na goma de mascar, em chocolates e em doces causa inflamação no intestino. O vilão da vez se chama dióxido de titânio (que pode aparecer na lista de ingredientes como E171), usado como corante. Altera microbiota intestinal e deixa o intestino mais suscetível a doenças. Fica o alerta.

Prêmio para estilo de vida





Acaba de ser lançado o Novo Prêmio iBest, que pela primeira vez irá apontar aos brasileiros as suas 10 mais relevantes iniciativas de conteúdo de comportamento e estilo de vida no Brasil, considerando a presença unificada de seus sites, apps e redes sociais (Instagram, Facebook, Youtube e Twitter ). Essas 10 mais relevantes serão os iBest Top10, e entre elas os brasileiros irão votar para escolher a melhor. O novo Prêmio iBest é uma realização de Marcos Wettreich. Em 29 de setembro.

Amazônia vitrine iluminada





Sem muito alarde, alguns fatos importantes em relação à política ambiental brasileira aconteceram nos últimos tempos. O primeiro foi a instalação do Conselho da Amazônia Legal – algo que vinha sendo protelado há 20 anos. E ninguém ainda explicou a razão de tamanho atraso. O outro fato é que, a partir daí, foi estabelecido um marco regulatório para explorar racionalmente a região e destravar o seu desenvolvimento social. Resumo: a área está sob maior controle dos brasileiros

– e não dos estrangeiros, como ocorria até aqui.

POR AÍ...





O fuxico fashion internacional é a saída da editora Suzy Menkes da Vogue Internacional (on-line), acertada para outubro. Famosa pelo inconfundível topete no alto da cabeça, lançou vários nomes da moda atual. Ainda não definiu seu novo rumo, mas seu Instagram tem meio milhão de seguidores.





A aérea Azul retomou voos para Governador Valadares, recompondo sua malha mineira. A empresa acaba de ganhar o selo de melhor do mundo no seu ramo em amostragem do Tripadvisor – superando até a Singapore Airlines.





Amanhã, às 20h, a Filarmônica de Minas Gerais estreia mais uma ação no meio digital, o Papo de Orquestra, no qual o maestro Fábio Mechetti entrevistará o maestro titular da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Roberto Minczuk, ao vivo, pelo instagram da Filarmônica (@filarmonicamg) e do Theatro Municipal de São Paulo (@theatromunicipal).





Semana passada, Fátima Scofield lançou seu e-commerce, com peças da própria marca e da Fedra, que traz uma proposta mais casual chic. São looks com uma proposta easy chic, peças leves, cheias de estilo, e muito usuais.





A Aliança Francesa lançou um novo curso de culinária, no qual será possível aprender receitas francesas e conhecer mais sobre essa gastronomia tão renomada. As aulas são on-line e ministradas pela gastrônoma Pati Chausson, do projeto Vraubelle, às quartas ou quintas-feiras, durante agosto e setembro.





Na última quinta-feira, foi lançado pelo Ubook o livro Pai pra toda obra, disponível nas versões e-book e audiolivro. O autor é o carioca Marco Aurelio Viana, advogado de formação, petroleiro e pai do Pietro e do Lucas. Contador de histórias nato, Marco escreve crônicas divertidas sobre a relação parental, especialmente sobre a paternidade.