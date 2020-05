Trate das pernas antes de mostrá-las

Ter pernas bonitas e saudáveis parece ser o sonho de muita gente que enfrenta problemas como gordura, celulite, flacidez, varizes e falta de tônus muscular, principalmente agora que elas estão quase sempre de fora. Embora saibamos a importância do exercício físico para tratar essas alterações, nem sempre conseguimos.





“A melhora na aparência das pernas pode ser alcançada a partir de procedimentos, mas a realização de atividades físicas e dieta equilibrada são fundamentais”, afirma o médico Abdo Salomão, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.





De acordo com a angiologista e cirurgiã-vascular Aline Lamaita, a maioria dos problemas surge por conta da circulação comprometida. “Além do sedentarismo, a alimentação está envolvida no processo circulatório. São três os principais grupos alimentares que fazem mal para o funcionamento da circulação: sal, açúcar e gordura”, diz a médica.





Aline Lamaita recomenda bons hábitos alimentares (dieta rica, equilibrada e com mais alimentos in natura), realização de atividade física regular (pelo menos três vezes na semana), ter uma vida mais ativa e dormir bem. “Uma boa noite de sono ajuda no funcionamento adequado do corpo, diminuindo o estresse e os níveis de cortisol, auxiliando a controlar a pressão arterial”, explica.





Segundo Abdo Salomão, o exercício físico faz com que a pele possa lidar melhor com os radicais livres, além de estimular fibroblastos e elastina – o que é importante contra a flacidez. “Isso torna a pele mais elástica e menos flácida”, conta o especialista. “Musculação, pilates e artes marciais podem ser praticados para enrijecer o músculo e a pele, além de queimar calorias”, diz ele.





Também é importante fazer uma análise laboratorial para descartar qualquer deficiência ou alteração hormonal do paciente. A redução do estrogênio, comum na menopausa, está entre as causas da flacidez dérmica e colabora para o surgimento da celulite.





Com relação à ajudinha dos procedimentos, uma novidade é Total Sculptor, aparelho que associa ultrassom macrofocado, criolipólise, radiofrequência multipolar e corrente de estímulo muscular, tratando gordura, celulite e flacidez. Dependendo do problema, são indicadas de uma a quatro sessões.





Em casos mais avançados, a cirurgia plástica pode ajudar. “Lipoescultura com ou sem o auxílio de laser, retirada de pele da coxa (cruroplastia), que é mais indicada em pacientes após grande perda de peso, e implante de silicone nas panturrilhas são exemplos de cirurgias que deixam as pernas mais bonitas”, diz Mário Farinazzo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).





O implante é indicado principalmente para quem tem dificuldade de conseguir bons resultados de hipertrofia na panturrilha. “Ele é feito em ambiente hospitalar, sob anestesia geral ou bloqueio, com incisão atrás do joelho de aproximadamente 5cm, por onde se cria um espaço junto ao músculo da panturrilha. A prótese de silicone é introduzida nesse espaço e a incisão é fechada. O paciente deve se afastar de atividades físicas por cerca de um mês após o procedimento”, explica o especialista.





Por fim, dependendo do caso e da idade, é possível incluir na dieta substâncias ricas em ativos antioxidantes e antiglicantes, cuja ação evita a degeneração das fibras de ancoragem de colágeno e elastina, além de melhorar a qualidade da pele.