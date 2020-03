ADIADO Torneio de tênis

Tania Pazternak, Cacilda Lorentiz, Edelways Campos e Eliane Possas (foto: Leandro Couri/em/d. apress)

Por causa dos riscos da disseminação da Covid-19, e entendendo a importância de cumprir com as determinações de prevenção implantadas pelos órgãos de saúde, a Jornada Solidária suspendeu o 24º Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas. Os jogos, que começaram em 11 de março, foram interrompidos na última terça-feira. O campeonato recomeçará do ponto em que parou tão logo passe o risco da pandemia do coronavírus. Essa medida foi tomada para proteger tanto os jogadores quanto os profissionais que trabalham no evento, que é em benefício das obras da Jornada Solidária. As medidas foram discutidas com o Comitê Executivo do torneio, que as aprovou com unanimidade, e foram apoiadas por todos os patrocinadores. O Torneio Empresarial de Tênis tem o patrocínio máster do Banco Mercantil do Brasil e do Instituto MRV e conta com o copatrocínio de Anuar Donato Consultoria Imobiliária, Bob's, Bordeaux Peugeot, Canopus, Carmo Couri Engenharia, Castor Construtora, Cerâmicas Braúnas, Hermes Pardini, Jam Engenharia de Ar Condicionado e Patrimar. Os apoiadores são Central Press, Krug Bier, Forno de Minas, água Florença, Buffet Célia Soutto Mayor, Café Beloto e Casa Nicolau Café. A coordenação técnica é da Wildmann Tênis, em parceria com a Casalechi.

CASAMENTOS

cancelados





Dois dos casamentos divulgados aqui na semana passada tiveram suas festanças canceladas. O primeiro deles foi o de Alexandre e Gabriela Birman, que seria realizado na noite de ontem no Copacabana Palace, no Rio.





l***





Outro foi o de Bruna Rohlfs e Victor Abras Ribeiro, marcado para o próximo 4 de abril, em Tiradentes. A reunião na Pousada Villa Paolucci, para 400 convidados, foi cancelada. E o casamento civil, realizado no inicio do mês, levou o casal para lua de mel em Fernando de Noronha. O projeto inicial incluía um giro pela Europa









ANIVERSÁRIO

surpresa





Quando ainda não estávamos em situação de calamidade pública, dois grupos de amigas se reuniram e organizaram uma festa surpresa para comemorar o aniversário de Patrícia Duque. O encontro foi na casa de Adriana Vasconcelos Oliveira, no Sion. Cada uma levou um prato, a anfitriã deu os bebes e o bolo. O DJ Carlo Dee animou a noite. Apesar de o encontro ser de mulheres, os filhos da aniversariante – César, Átila e Thiago – e o marido, Leonardo Augusto Ferreira, marcaram presença, bem como Eloi Oliveira. A festa, que começou às 19h, foi terminar depois da 1h da madrugada, em plena quinta-feira. Impossível citar todas as presenças, mas foram mais de 40 mulheres. Em época de prevenção, todo cuidado é pouco, por isso, nada de beijinhos e abraços, uma sensação meio estranha para um grupo tão amigo, em uma cultura tão amorosa como a nossa. Mas todos respeitaram a “etiqueta corona”.

QUARENTENA

leveza & virulência





A leveza do temperamento latino parece imbatível, mesmo em tempos difíceis. É impressionante a força dos italianos, espanhóis e portugueses para enfrentar o coronavírus – com música nas varandas, palmas para o pessoal da saúde, campanhas tipo ‘tudo vai bem’ com apoio da garotada e por aí afora. No Brasil, embora a calma da população diante da gravidade da situação, o assunto, parece, virou mote político – com consequências imprevisíveis. Quanto aos franceses, receberam a peste como sempre: raivosos, xingando até a sombra e malhando o Macron. Sem novidades.

POR AÍ...





A suspensão de eventos de moda em razão do coronavírus não ficou apenas com a Minas Trend.

A feira de calçados de Nova Serrana, programada pelo Sindinova para a semana passada,

foi adiada para o mês de agosto,





A indústria e importadora de tecidos Terra Têxtil celebrou seus 20 anos de mercado em grande

festa com direito a um fashion talk promovido pela WGSN, líder em previsão de tendências mundiais. Foram apresentadas as tendências da primavera/verão’2021, inspirações e cartela de cores que guiarão estilistas para a próxima temporada. A produção executiva do evento ficou a

cargo do RP Matheus Menezes. O assunto aconteceu na Pizzaria 68.

BVLGARI

apoia pesquisa





A Bvlgari, uma das mais importantes grifes de joias do mundo, apoia a ciência na luta contra o coronavírus com uma enorme doação ao Departamento de Pesquisa do Hospital Lazzaro Spallanzani, em Roma, a primeira equipe médica a isolar o vírus em menos de 48 horas, uma conquista fundamental que permitirá aperfeiçoar os diagnósticos, a cura e o desenvolvimento da vacina. Honrando seu grande relacionamento com responsabilidade social e causas humanitárias, a joalheria romana decidiu sustentar as mãos inteligentes e mente visionária do Centro de Excelência em Medicina e Pesquisa da Itália. Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti são as três mulheres extraordinárias – entre as primeiras da Europa – que tiveram sucesso ao isolar a estrutura do vírus. A doação da Bvlgari permitiu a compra de um sistema de aquisição de imagens microscópicas de última geração – uma máquina fundamental para apoiar essa pesquisa desafiadora, que levará à prevenção e tratamento da doença. Após a grande doação feita pela Bvlgari, aconteceu a entrega do novo microscópio 3D na sala de seminários do Pavilhão Del Vecchio, no Instituto Nacional de Doenças Infecciosas. O novo sistema avançado de aquisição de imagens microscópicas – que representa uma ferramenta fundamental para pesquisas que levarão à prevenção e tratamento da doença – foi colocado nos laboratórios de pesquisa do mesmo pavilhão. A cerimônia, realizada em 6 de março, contou com a presença do CEO da Bvlgari, Jean-Christophe Babin; do vice-presidente executivo de vendas e varejo da Bvlgari, Lelio Gavazza; da gerente-geral do Spallanzani, Marta Branca; e os virologistas que foram os primeiros na Itália a isolar o coronavírus – Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti.





HOME OFFICE

visual viralizado





A influência do coronavírus na moda acabou indo muito além das máscaras com grifes famosas. Com o pessoal que trabalha em escritórios sendo dispensados para trabalhar em casa, o chamado home office, a ‘moda acima da linha mesa’ virou febre. Como nas transmissões via internet só aparece metade do corpo, tanto os marmanjos quanto as mulheres capricharam na camisaria. A vantagem, claro, foi para as trabalhadoras femininas – abençoadas com a tendência dos ombros enormes voltando para a moda, como nos anos 1980. Só que maiores ainda.





TRAGÉDIAS

pauta disputada





A piada entre os profissionais da comunicação, diz a TV Globo, mais uma vez, acabou se beneficiando com uma tragédia. A saber: o primeiro grande salto da emissora foi quando (na década de 1960) houve enchente na vizinhança da sua sede, no Rio, e o manda-chuva da vez, Walter Clark, teve a ideia de transmitir o assunto ao vivo – e a audiência explodiu. Agora, a pandemia e o pânico do coronavírus foram o mote para a TV dos Marinhos alterar profundamente a sua programação, uma forma de disputar fatia de público com a estreante CNN Brasil, cuja força é fazer (bom) jornalismo direto. A nova emissora entregou dados confiáveis, sem fazer panfletagem.





ESPANHA

coroa em risco





Oportunistas como sempre, os republicanos espanhóis aproveitaram a fragilidade do país diante do coronavírus para potencializar uma acusação contra o rei emérito Juan Carlos, que teria feito investimentos em paraísos fiscais quando ainda ocupava o trono. Fizeram panelaço pedindo doação real no mesmo valor para ajudar na epidemia. Rapidamente, o seu filho, o atual rei Felipe VI, anunciou que já havia renunciado à herança paterna. O fato é importante porque coloca em risco a monarquia, que é o ponto de união do país ibérico. Sem isso, o país se esfacela.





MINAS TREND

somente em outubro





Na sequência de eventos, oficialmente, cancelados por causa do coronavírus, a suspensão do Minas Trend (que seria em abril), foi anunciada na terça-feira, em comunicado da Fiemg, promotora da prestigiada feira de moda. Outros eventos fashion do país decidiram pelo cancelamento antes (caso da São Paulo Fashion Week, também marcada para abril), mas a Fiemg teve o cuidado de coordenar uma ação conjunta, no sentido de proteger todos do risco do coronavírus, envolvendo os mais de 100 setores que compõem a entidade. Agora, é recarregar as baterias para a edição MW de outubro.





MUNDO NOVO

a vida pós-vírus





Os estragos feitos pelo coronavirus são tão profundos que os especialistas (como sociólogos, analistas financeiros, empreendedores e mais) acreditam que no pós-pandemia teremos um mundo novo. Os setores mais atingidos seriam o de turismo internacional e, neste vácuo, a aviação comercial. A conscientização de que novas doenças podem surgir, inesperadamente, em qualquer ponto do planeta reduziria as viagens ao nível de 40 ou 50 anos atrás. Também apostam que a enorme convivência virtual (substituindo quase todo contato pessoal) que o vírus levou a humanidade a experimentar veio para ficar. A valorização incrível da Amazon, nos últimos dias, mostra que estão certíssimos.