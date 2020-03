Arte em Brasília

Lúcio e Flávia Albuquerque (foto: Crédito: Henrique Gualtieri)



Os irmãos Flávia e Lúcio Albuquerque, que dirigem, em Belo Horizonte, a Celma Albuquerque Galeria de Arte, abriram ontem, em Brasília, a Casa Albuquerque, no Lago Sul. Há 20 anos a dupla assumiu o negócio criado pela mãe, Celma, e sempre se empenharam em difundir a arte contemporânea em todo o país e fora dele. A inauguração leva à capital do país a exposição Natura, que exibe trabalhos das artistas Claudia Jaguaribe e Mariannita Luzzati.



EXPOSIÇÃO selfie e fotopintura

Abriu ontem e vai até 3 de maio, no Museu Mineiro, a mostra Deslimites da memória, que reúne 56 obras do fotógrafo mineiro Cyro Almeida e do mestre Júlio Santos, um dos últimos expoentes vivos da técnica da fotopintura no Brasil. A exposição une linguagens do selfie e da fotopintura, integrando o contemporâneo e a tradição. As recriações de mestre Júlio foram pintadas com tinta a óleo e pastel sobre fotografias feitas por Cyro ao longo de 2016 e 2017. Os artistas apresentam a geração Z (nascidos entre meados dos anos 1990 até o início do ano 2010) com seus ousados cabelos coloridos, piercings e delineadores nos olhos, porém retratados com paletós, gravatas, vestidos estampados e outras indumentárias típicas da fotopintura no século 20. Aberta às terças, quartas e sextas, das 10h às 19h; às quintas, das 10h às 21h; e aos sábados e domingos, das 12h às 19h.





PRÊMIO internacional





O projeto Fartura – Comidas do Brasil recebeu, na última sexta-feira de fevereiro (28), um prêmio no Japão. O curta O mestre da farinha (www.youtube.com/watchv?=bign3Fo0Rfw), uma produção audiovisual, ficou com o terceiro lugar na categoria Metas de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Goals – SDGs), prêmio dado no Japan World's Tourism Film Festival . Com esse prêmio japonês, o curta produzido pelo Fartura, com direção de Leandro Miranda e Luiza Fecarotta e produção de Adriana Benevenuto, contabiliza sua terceira medalha. Em 2019, esteve no pódio como Best South American Film e People’s Choice Awards na categoria documentários de um dos mais importantes festivais de cinema de turismo do mundo, o ART & TUR, em Portugal.





REÚSO

Sacola cheia





O comércio de roupas usadas ganhou novo status com a onda ecológica e até nomes mais complicados (como upcycling) para disfarçar a imagem antiga de coisa doada ou esquecida no fundo do armário. O sucesso é tanto que, além do aluguel através da internet, o negócio também entrou no orçamento das sacoleiras – que oferecem às amigas e levam o produto em casa. É um filão imenso que cresce, aparece e permanece. Os preços são realmente convidativos. No mix, há marcas incríveis, como Chanel.





REFERÊNCIA

na saúde





A Rede Mater Dei de Saúde se torna referência em mais um tratamento. Implantou ano passado, após treinamento e formação de uma equipe multidisciplinar e altamente especializada, uma terapia de suporte, utilizada em situações de falência pulmonar e/ou cardíaca refratária ao manejo clínico convencional em pacientes críticos, adultos ou infantis. Chama oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO, na sigla em inglês). O grupo é composto pela equipe de cirurgia cardíaca e vascular, médico intensivista, equipe do CTI, grupo de enfermagem, sob a coordenação da cardiologista pediátrica Marina Pinheiro Rocha Fantini. Com isso, a Rede Mater Dei foi integrada à Organização Extracorpórea de Suporte à Vida – ELSO, instituição de destaque mundial em educação, treinamento, pesquisa e gerenciamento de dados para o avanço do suporte extracorpóreo à vida. Vão apresentar o trabalho no Congresso Euro Elso 2020, que será realizado em Londres, no mês de maio.





PROMOÇÃO

para empreendedoras





O BDMG está com uma promoção especial neste mês, com redução de juros para crédito a micro e pequenas empresas lideradas por mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Segundo Sergio Gusmão, presidente da instituição, o objetivo é estimular mais as oportunidades de igualdade de gênero na sociedade, alinhando o perfil dos financiamentos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU.

MINEIRO

em destaque





O piloto mineiro Sérgio Sette Câmara, que tem o mesmo nome de seu pai, o conhecido advogado que também é presidente do Clube Atlético Mineiro, tem se destacado no esporte. Ele ficou com o segundo melhor tempo no teste da F-E para novatos, no domingo passado, em Marrocos. Depois de uma vitoriosa passagem pela F-2, nos três últimos anos, o brasileiro, recém-anunciado como piloto reserva e de testes da equipe norte-americana Geox Dragon, fez a sua estreia a bordo de um

carro elétrico.

PASSARELAS

Minimalismo já era





Depois de longo tempo com as passarelas básicas, parece que a turma da moda voltou a apelar para os cenários criativos para o vaivém das modelos. Na recente temporada europeia, algumas marcas elevaram o nível do assunto, com destaque para Dior, Saint Laurent e Prada. Em compensação, a Chanel (que sempre fez cenários lindíssimos no Grand Palais) foi na direção contrária – e fez cenário minimalista. Por aqui, a temporada da SPFW e do Minas Trend podem confirmar (ou não) a nova tendência.

IMÓVEIS Drones como apelo

Os diferenciais para atrair compradores no mercado imobiliário mudam conforme as necessidades e confortos de cada época. Se, antes, ter um ‘espaço gourmet’ passou a ser um apelo certeiro, em outros o salão de festas comum tornou-se indispensável e, mais à frente, ter um espaço fitness era opção funcional. Pois, agora, tem prédios oferecendo ‘estação de drones’ no topo da construção, já prevendo entregas com as maquininhas voadoras e/ou entretenimento para os moradores. Como se diz, o futuro é logo ali.

FAKE NEWS

Coisa velha





Os debates sobre fake news têm incendiado a cena política nacional, principalmente por ser um ano de eleições para prefeitos e vereadores. Definido por especialistas como ‘distorção para finalidade política’, o assunto não é novo. No longínquo período pós-Vargas, quando a disputa entre os partidos era ferrenha, o criativo político mineiro José Maria Alkimim já dizia que, em política, vale mais a versão do que o fato. As modernas redes sociais apenas potencializaram a coisa.





GÍRIAS

Palavras com aço





Uma gíria usada com intensidade nos anos 1980, colocando o sufixo aço nas palavras, voltou com força total. Para colocar algo no superlativo sem seguir as regras formais, o recurso torna certas palavras engraçadas e outras um tanto ridículas. Enquanto alguém que está muito animado fica animadaço, um gol de letra vira golaço (essa é velha e nunca perdeu sua força) e o pai chato ou palha vira... O ‘dicionário’ é longo e, claro, ganhou as redes sociais.





POR AÍ...





l O atuante Mateus Menezes está convidando para palestra que os especialistas da WGSN (líder mundial em previsão de tendências fashion) darão, na quarta-feira, para a turma da moda. Será na 68 Pizzaria, com direito a coquetel depois.





l Passada a folia carnavalesca, a temporada de lançamentos invernais nos showrooms da cidade começou com fôlego total. E vai prosseguir até o final do mês, pois a partir do dia 23 começa o BH-à-Porter finalizando as vendas para a temporada do frio em 2020.





l Em fase de desespero por causa da queda nas vendas, a marca Hering faz campanha considerando machista a definição ‘tomara que caia’ para as blusas e vestidos sem alças. Resumo: depois do tremendo fiasco da campanha de mau gosto com a cerveja contaminada, virou sua pontaria para o conservadorismo fashion.





ENERGIA

no museu





O Museu de Artes e Ofícios inaugurou na última quinta-feira o Espaço Cemig Sesi de Eficiência Energética. O novo espaço é composto de uma sala temática que se propõe a narrar o histórico da energia até as fontes do futuro – as chamadas energias limpas – e de exposições temporárias de artistas, palestras, oficinas e seminários sobre o tema, que passam a integrar o Museu de Artes e Ofícios (Sesi MAO), na Praça Rui Barbosa, 600 (Praça da Estação) Centro, Belo Horizonte.





TORNEIO

de tênis





Começam nesta quarta-feira os jogos do 24º Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas em benefício da Jornada Solidária. As disputas serão em quadras particulares durante a semana e nos fins de semana o encontro dos tenistas será no Minas Tênis Náutico Clube, em Alphaville, que tem como diretor Roger Rohlfs, que também participa do torneio. O Minas também está representado pelo seu diretor de marketing, Sérgio Botrel, e o diretor de vôlei, Eloi Oliveira, além de vários sócios. O maior campeonato social amador do país conta com o patrocínio máster do Banco Mercantil e do Instituto MRV, e tem copatrocínio da Anuar Donato Consultoria Imobiliária, Bordeaux, Cerâmicas Braúnas, Bob's, Construtora Canopus, Construtora Castor, Laboratório Hermes Pardini, Jam Engenharia de Ar Condicionado, Carmo Couri Engenharia, Construtora Patrimar e Supermercados Epa. Entre os apoiadores estão Central Press, Minas Solidário, Água Florença. A coordenação técnica do torneio é da Wildmann Tênis, de Leila Abe e Bob Wildmann, com parceria de Flávio Casalechi. As finais serão no domingo, 22 de março.





MODA

e inovação





O curso de pós-graduação de moda do UNI-BH promoveu ontem mais uma edição do seu encontro de debate Para onde vai a moda?, com a presença do professor e escritor André Carvalhal, do curador e professor de arte e moda Marco Antônio Vieira e da embaixadora do capitalismo consciente no Brasil, Francine Pena Póvoa. Falaram de temas como sustentabilidade, inovação e educação.





CCBB

educativo





A cada nova exposição que é inaugurada no CCBB, é realizada pelo programa educativo da organização uma semana de visitas guiadas para que professores e educadores tenham uma experiência diferenciada com formação. Para a mostra Vaivém, que começa nesta quarta-feira, o CCBB Educativo oferece quatro dias com horários variados, incluindo intérprete de libras. A visita tem duas horas e são disponibilizadas 20 vagas. As inscrições devem ser feitas no site www.ccbbeducativo.com