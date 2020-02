Como deixar as toalhas de banho macias?

Toalhas de banho exigem cuidados especiais, como não usar amaciantes e ferro de passar (foto: Eduardo de Almeida/RA stúdi) Outro dia, minha prima Denise Boechat, que mora em Governador Valadares, me enviou áudio perguntando como eu deixava as minhas toalhas de banho branquinhas e macias. As dela, todas de excelente marca, estavam duras e algumas até perdendo o branco, mesmo com toda a lavação.





Lembrei-me na hora da viagem que fiz, em fevereiro do ano passado à fábrica da Karsten/Trussardi, no Sul do país, com um grupo de jornalistas. Todos nós fizemos a mesma pergunta para a funcionária que fez a visita conosco. E aí percebi que não cheguei a escrever sobre um tema que, pelo visto, desperta interesse.





Tivemos uma explicação surpreendente. Toda toalha de banho já vem de fábrica com amaciante em suas fibras. A cada lavagem, desde a primeira, diga-se de passagem, colocamos mais amaciante e, normalmente, colocamos o máximo, na máquina, e isso gera uma “overdose” do produto. É este excesso que endurece as fibras.





É comum também que gorduras do corpo endureçam o tecido ou o próprio exagero de sabão em pó e a água com muitos sais minerais. Então, como voltar com a maciez e com a cor? Seguem as dicas recebidas.





É aconselhável sempre lavar o produto antes do primeiro uso, porque as cerdas das toalhas vêm com uma espécie de goma, impedindo a perfeita absorção da água. A melhor forma é mergulhar a toalha em um recipiente com água e três colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Deixe agir por três horas para obter um tecido altamente macio.





Se a sua toalha já foi bastante usada e está “saturada” de gordura do corpo, sabão em pó e amaciante, o ideal é fazer uma lavagem profunda. Lave as toalhas com água quente ou morna (cuidado no caso de toalha colorida, pois pode desbotar a cor), e deixe de molho em duas colheres de bicarbonato de sódio ou meio copo de álcool com o sabão de sua preferência.





Para deixar a toalha macia, não use amaciante em todas as lavagens. O ideal é colocar vinagre de álcool no recipiente do amaciante. Não se preocupe, a toalha vai sair cheirosa da máquina de lavar. Essa combinação gera um potente detergente caseiro que limpa manchas e tira a aspereza da toalha. O amaciante deverá ser usado em quantidades pequenas, esporadicamente.





Se ainda estiver na dúvida com relação às quantidades: 10 litros de água quente, um copo de vinagre de álcool e meia xícara de chá de bicarbonato de sódio. Dissolva o vinagre e o bicarbonato de sódio em um recipiente com a água quente. Coloque as toalhas e deixe de molho por 20 minutos. Logo após, deposite a água e as toalhas na máquina de lavar. Acrescente o sabão de sua preferência, lave normalmente.





Cuidado com a quantidade de sabão que está usando; um pouco já é o suficiente. Se usar demais, os resíduos podem solidificar no tecido, deixando a fibra endurecida e áspera.





A secagem é muito importante. O ideal é sacudir bem cada uma das toalhas assim que tirá-la da máquina de lavar e/ou da secadora. Ajuda na maciez do tecido. Depois que a toalha estiver seca, amasse-a com as mãos como faria com um pedaço de massa. Isso ajuda a amaciar o tecido.





Se tiver secadora, coloque algumas bolas de tênis limpas ou bolas amaciantes na máquina antes de fechar a porta. Conforme o ciclo de secagem seguir, as bolas pularão e golpearão suas toalhas. As fibras serão trabalhadas, amaciando áreas mais duras. Não use ferro de passar, o calor endurece as fibras.





Resumindo:

1. Não utilize amaciante, pois prejudica a absorção da água.

2. Substitua o amaciante por vinagre claro.

3. O calor endurece as fibras. Dessa forma, não utilize ferro de passar.

4. Não seque a toalha de banho no sol, pois isso endurece e desbota a peça.

5. Nunca guarde sua peça molhada. Assim, você evita que micro-organismos se proliferem.

*Isabela Teixeira da Costa/Interina