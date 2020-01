Não caia nas armadilhas criadas pela ansiedade

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo: 18,6 milhões de cidadãos (9,3% da população) convivem com esse transtorno. Segundo Vivian Wolff, especialista em desenvolvimento humano e mindfulness pelo Integrated Coaching Institute (ICI), com MBA em marketing estratégico pela Universidade da Catalunha, todos nós temos alguns hábitos diários que nos impactam negativamente. E nem percebemos isso. São práticas tão automáticas que viraram rotina. Já que estamos na época de fazer um balanço da vida, é bom lembrar quatro mudanças que podem nos ajudar a começar 2020 com o pé direito.





Apertar o botão “soneca” do despertador – Quando você faz isso, inconscientemente quer reivindicar o controle de sua vida, como se pensasse: “Eu decido a hora de me levantar”. O problema é que esse hábito faz com que você entre no modo automático de procrastinação, deixando tudo para mais tarde. É realmente dessa forma que você quer começar o dia? Levantar-se assim que o despertador toca interrompe esse processo e ajuda a começar o dia com tempo suficiente e sem correria. Adotando isso como regra, passamos a diminuir a tendência de pensar excessivamente sobre cada detalhe, o que muitas vezes nos paralisa, e a partir para a ação no momento em que ela nos chama. Essa decisão faz toda a diferença quando temos uma meta ou objetivo.





Lotar a agenda, sem incluir tempo para você – Passamos muito tempo envolvidos com detalhes da rotina, do trivial e do outro, o que não só reduz nosso tempo, como desvia a atenção do autocuidado. Se não dedicamos tempo para nós mesmos e para o que desejamos, ao final do dia só o que sentimos é o vazio, apesar de termos feito mil coisas. Dedicar momentos só para nossas prioridades não é egoísmo, mas oxigênio para a vida. Se cuidamos de nós, estamos mais potentes para cuidar dos outros. Nossos dias passam a ter mais significado e experimentamos satisfação por estarmos caminhando rumo a nossos objetivos.





Alimentar pensamentos negativos – Quando você define uma lente através da qual enxergará o mundo, o cérebro começa a captar as coisas focado nela. Sempre que ocorre algo que valida essa lente, ele manda sinais para prestarmos atenção naquilo. O resultado é que o pensamento negativo gera resultados negativos, que confirmam nossos pensamentos negativos. Isso nos coloca em espiral direta rumo ao fundo do poço. Passamos a ver só o que é ruim, o que dá errado, o mal. A boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Se focarmos no lado bom das coisas, temos a tendência de ver o copo meio cheio. Um exercício fácil e poderoso para entrar nesse novo modo é praticar a gratidão. Você pode começar agradecendo, diariamente, três coisas bacanas que ocorreram no seu dia.





Comparar-se aos outros e tentar fazer igual – Com as redes sociais nos dando acesso a todas e todos, cair nessa armadilha é muito fácil. Deixamos de ser nós mesmos para tentar agir como alguém mais famoso, bonito ou bem-sucedido. Esse é um dos hábitos mais destrutivos. A comparação e a cópia matam sonhos, paralisam e deixam o mundo mais pobre, pois todos perdem quando um ser humano decide não expressar sua criatividade original. Você nunca será a versão melhor daquela pessoa que você copia. O que você faz e fala, o post que publica, a roupa que veste têm de ter a sua cara. Sua força está na autenticidade.