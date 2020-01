Anos 70 estão de volta na Coleção Resort 2020, de Vitor Zerbinato

1970, quando tudo mudou? Foi um tempo tão emblemático e transformador que está de volta, influenciando criadores com aqueles ares de Rita Lee, Mutantes e outros, muitos outros. Eram bons tempos aqueles, bem mais característicos e de imagens positivas do que a atualidade. E foi em busca desse mood, mas com cenário leve e fresco, que o estilista Vitor Zerbinato apresentou sua Coleção Resort 2020.

A marca autoral de Vitor Zerbinato é conhecida pela elegância, o luxo com linhas assimétricas e a prévia das novas tendências em suas criações. Com modelagem impecável, silhuetas requintadas e estamparia rica em cores, o estilista se tornou o favorito de diversas celebridades no Brasil e no mundo.

As peças apresentam shapes setentinhas em túnicas, vestidos em comprimento míni, calças, babados, momentos lúdicos, bordados delicados como borboletas aplicadas à mão, tecidos esvoaçantes e leves, além de muita estampa com tema fun e margaridas.

Na cartela de cores, branco, preto, vermelho, pink, azul e rosé se destacam, assim como o tie dye, presente de forma sofisticada.

Entre os materiais explorados estão crepe, tafetá, paetês, palha de seda, zibeline, tule bordado, georgete, tule laminado e gorgorão. Peças ideais para um jantar na praia, celebrações de fim de ano e momentos de lazer.

Personalidade alegre e shapes perfeitos fazem da Resort 2020 de Vitor Zerbinato uma celebração à arte, música e à liberdade apresentada de forma luxuosa, elegante e moderna.

Para quem não conhece, o estilista já vestiu Sharon Stone, Felicity Huffman, Laverne Cox, para ficar em apenas alguns nomes.