Cânceres causados por infecções

A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) classifica 10 agentes infecciosos como cancerígenos para humanos (Grupo 1). São eles: uma bactéria: Helicobacter pylori; seis vírus: vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C (HCV), papilomavírus humano (HPV; tipos 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52, 58 e outros tipos de HPV), vírus de Epstein-Barr (EBV), herpesvírus humano tipo 8 (HHV-8; também conhecido como herpesvírus associado ao sarcoma de Kaposi) e vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 (HTLV-1); e três parasitas: Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis e Schistosoma haematobium.





O vírus da imunodeficiência humana (VIH) não é considerado separadamente porque só causa câncer por meio da imunossupressão, ao aumentar a acção carcinogénica de outros vírus, por exemplo o HHV-8 para o sarcoma de Kaposi, o HPV para o câncer cervical e anal, ou o EBV para os linfomas não-Hodgkin e de Hodgkin.

Quantos tipos de câncer foram atribuídos a infecções nos EUA recentemente?

Um estudo do tipo meta-análise, recentemente publicado na prestigiada revista médica JAMA Oncology, calculou frações atribuíveis à população para 31 pares infecção-câncer. Uma pesquisa bibliográfica com artigos publicados do ano de 1946 em diante foi realizada na plataforma MEDLINE em 6 de janeiro de 2023, para obter os dados necessários para calcular frações atribuíveis à população para 31 pares infecção-câncer. Os dados do National Health and Nutrition Examination Survey foram utilizados para estimar a prevalência populacional dos vírus da hepatite B e C e do Helicobacter pylori.

Seleção de estudos

Os estudos realizados nos EUA ou em outros países ocidentais foram selecionados de acordo com critérios específicos de infecção-câncer.

Extração e síntese de dados

Dados de 128 estudos foram meta-analisados para obter a magnitude de uma associação infecção-câncer ou prevalência da infecção nas células cancerígenas. e descobriu-se que 4,3% dos cânceres diagnosticados entre adultos em 2017 eram atribuíveis a 8 infecções; aproximadamente metade dos cânceres devidos a infecções foram atribuíveis ao papilomavírus humano. Entre as crianças, o vírus Epstein-Barr foi responsável por 2,2% dos cânceres diagnosticados.

Resultados em detalhes

Dos 1.666.102 cânceres diagnosticados em 2017 entre indivíduos com 20 anos ou mais nos EUA, 71.485 (4,3%) foram atribuíveis a infecções. O papilomavírus humano (n = 38.230) foi responsável pela maioria dos cânceres, seguido por H pylori (n = 10.624), vírus da hepatite C (n = 9.006), vírus Epstein-Barr (n = 7.581), vírus da hepatite B (n = 2.310 ), poliomavírus de células de Merkel (n = 2000), herpesvírus associado ao sarcoma de Kaposi (n = 1075) e vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 (n = 659). Os cânceres com maior número de casos atribuíveis à infecção foram colo do útero (papilomavírus humano; n = 12.829), gástrico (H pylori e vírus Epstein-Barr; n = 12.565), orofaringe (papilomavírus humano; n = 12.430) e carcinoma hepatocelular (hepatite B e vírus C; n = 10017).





A carga de cânceres atribuíveis à infecção como proporção da incidência total de câncer variou de 9,6% para mulheres de 20 a 34 anos a 3,2% para mulheres com 65 anos ou mais e de 6,1% para homens com 20 a 34 anos para 3,3% para homens com 65 anos ou mais. Entre aqueles com 19 anos ou menos, 2,2% dos cânceres diagnosticados em 2017 foram atribuíveis ao vírus Epstein-Barr.

Interpretação dos resultados obtidos

As infecções continuam representando alvos importantes para os esforços de prevenção do câncer. As infecções são causas de câncer amplamente modificáveis. No entanto, continua a existir um potencial inexplorado para a prevenção e tratamento de infecções cancerígenas, não só nos EUA, mas em todo o mundo.