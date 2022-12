A carga alostática mais alta, uma medida do estresse ao longo da vida, está correlacionada com o aumento do risco de mortalidade por câncer, especialmente entre as populações mais jovens, de acordo com os resultados do estudo publicados recentemente na revista médica SSM Population Health. A carga alostática é um escore de risco composto por medidas biológicas que capta a desregulação de múltiplos sistemas fisiológicos em decorrência da exposição crônica ao estresse.

Os resultados mostraram associações de alta carga alostática com um risco 106% maior de morte associada ao câncer entre jovens negros e 95% maior risco entre jovens brancos.

O estresse crônico causa inflamação sistêmica. Portanto, entender se o estresse pode ter um efeito de longo prazo na morte por câncer foi o foco do estudo. Além disso, sabemos que minorias raciais e étnicas, mulheres e outros grupos minoritários experimentam estressores sociais e ambientais enraizados no racismo sistêmico, sexismo, misoginia e outros preconceitos que lhes conferem maior carga alostática relativa em comparação com seus brancos, contrapartes masculinas. Por essa razão, Moore e seus colegas procuraram identificar possíveis associações de carga alostática, ou estresse cumulativo, com morte associada ao câncer e se tais associações variavam por raça ou etnia.

A análise retrospectiva incluiu dados de 41.218 indivíduos incluídos na Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição entre 1988 e 2019. Os pesquisadores usaram modelos de riscos proporcionais de Fine e Gray Cox ajustados para idade, dados sociodemográficos e comorbidades para estimar HRs de subdistribuição (sHRs) de morte por câncer entre status de carga alostática alta e baixa.





Descobertas No geral, os pacientes com alta carga alostática tiveram risco 14% maior de morte associada ao câncer. Os resultados também mostraram risco aumentado de 18% entre indivíduos brancos e associações não significativas de risco aumentado de 8% entre indivíduos negros e 3% entre indivíduos hispânicos.

Ao focar apenas em pacientes negros com menos de 40 anos, aqueles com alta carga alostática tiveram risco 106% maior de morte por câncer. Esse resultado também foi semelhante entre pacientes jovens brancos com alta carga alostática, que tiveram um risco 95% maior de morte por câncer. Os adultos hispânicos nesta categoria de idade tiveram risco 36% maior, mostraram os resultados.





Implicações Pesquisadores e médicos devem considerar novas abordagens usando estratégias de vários níveis que reduzam o estresse crônico e a inflamação, como esforços conjuntos para desestigmatizar a saúde mental e fornecer recursos culturalmente sensíveis, competentes e acessíveis em cuidados primários e preventivos.

Também é necessário um melhor entendimento sobre a carga alostática e a etiologia específica do câncer. Além disso, o câncer não é apenas uma doença, mas várias; assim, entender como o estresse cumulativo aumenta os riscos de vários tipos de morte por câncer precisa de mais investigação.

Adicionalmente, deve-se ressaltar que o estudo avaliou a carga alostática de biomarcadores disponíveis e medidas antropométricas, incluindo albumina, IMC, proteína C-reativa, creatinina, glicohemoglobina, pressão arterial sistólica e diastólica, colesterol total e triglicerídeos, no início do estudo. Portanto, estudos que examinam como a carga alostática muda ao longo do tempo em relação ao risco de câncer poderão fornecer mais informações sobre essas descobertas.

Por fim, o presente estudo examinou a mortalidade por câncer, mas estudos futuros precisarão examinar também a relação da carga alostática com a incidência de câncer.