Reduções generalizadas nos exa- mes de rastreamento de câncer durante a pandemia de COVID-19 podem estar associadas a diagnósticos tardios de câncer e aumento da mortalidade por câncer de mama, colo do útero e cólon, de acordo com os resultados do estudo publicados na prestigiada revista científica JAMA Oncology.

A revisão sistemática e metanálise incluiu 39 estudos observacionais e artigos publicados entre 2020 e 2021 com dados de registros de câncer que compararam o número de exames de rastreamento para câncer de mama, colo do útero e colorretal realizados antes e durante a pandemia.

Os pesquisadores calcularam a média ponderada da variação percentual nos testes de triagem em cinco períodos entre janeiro e outu- bro de 2020, em comparação com o período pré-pandemia. Eles também realizaram uma análise estratificada de acordo com a área geográfica, período de tempo e tipo de cenário.

Principais conclusões





Os resultados mostraram uma diminuição geral no rastreamento do câncer de mama de 47%, rastreamento do câncer colorretal de 44%, e rastreamento do câncer do colo do útero de 51%, durante o período de pandemia.

Além disso, os pesquisadores identificaram uma tendência temporal em forma de U nas diminuições para os três tipos de câncer, com um pico negativo em abril de 2020 para mamografia (74,3%), bem como para colonoscopia e exame de sangue oculto nas fezes ou teste imunoquímico fecal (69,3%). Eles também observaram um pico negativo em março de 2020 para teste de Papanicolau ou teste de HPV (78,8%). Uma diminuição significativa no rastreamento do câncer colorretal persistiu após maio de 2020, com um declínio de 23,4%, de junho a outubro de 2020.

As diferenças variaram de acordo com a área geográfica, com maior variação percentual na América do Sul em comparação com a América do Norte para rastreamento do câncer do colo do útero (62,4% versus 44,7%) e rastreamento do câncer de mama (51,1% versus 44,6%). Além disso, os pesquisadores observaram uma maior associação entre a pandemia e o rastreamento do câncer em estudos conduzidos em hospitais ou outras clínicas em comparação com estudos populacionais, particularmente para rastreamento de câncer de mama (62% versus 41,6%).

As limitações do estudo incluíram a considerável heterogeneidade entre os países em termos de protocolos de triagem, acessibilidade aos serviços e participação da população-alvo, medidas de bloqueio e incidência de COVID-19 e sua tendência temporal.





Implicações potenciais





Os pesquisadores reconheceram a necessidade de pesquisas adicionais para esclarecer as implicações de longo prazo das variações nos exames de câncer e adotar estratégias adequadas de saúde pública.