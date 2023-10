Empresas não sabem como lidar com jovens da geração Z

816

Os jovens dominarão o mercado de trabalho nos próximos anos e as empresas terão que se adaptar (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 2/9/21)





A geração Z, como são definidas as pessoas nascidas a partir de 1995, está virando o mercado de trabalho do avesso e o surpreendente é que as empresas não têm a menor ideia de como lidar com ela. Diversas pesquisas no Brasil e no mundo mostram que esses jovens perdem tempo com distrações – as redes sociais ocupam espaço demais em suas vidas –, têm dificuldade para cumprir horários e não costumam respeitar hierarquias. Para eles, o trabalho é apenas uma parte da vida, e nem de longe a mais importante. Em suma: eles subvertem tudo aquilo que os profissionais das gerações anteriores aprenderam a fazer. “Aquela velho modelo que consistia em cumprir jornadas longas, estar o tempo todo disponível para o chefe e priorizar o trabalho acima de tudo não funciona mais”, diz o consultor Eduardo Tancinsky. “É um problema sério, porque serão eles, os jovens, que dominarão o mercado de trabalho nos próximos anos.”





Com agro em alta, picapes “full size” ganham espaço

No embalo do crescimento do agronegócio, as picapes “full-size” estão em alta no Brasil. Há poucos anos, esse era um setor de nicho, praticamente dominado pela RAM, do grupo Stellantis (que detém marcas como Jeep e Fiat, entre outras). Hoje em dia, já conta com representantes da Ford e da Chevrolet. E as vendas dispararam. Em agosto deste ano, foram 610 emplacamentos na categoria, de acordo com levantamento feito pela consultoria especializada Jato Dynamics. No mesmo mês do ano passado, houve 384.

O que a gente escuta lá fora é: vocês fizeram a lição de casa, estão performando melhor do que seus pares Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central





Mitre lança primeiro projeto com marca Daslu

A incorporadora Mitre, especializada no mercado de alto padrão, revelou o seu primeiro projeto voltado para a marca de luxo Daslu, adquirida em junho de 2022 por R$ 10 milhões. Será uma casa em condomínio de Trancoso, na Bahia, com valor de venda estimado em R$ 19 milhões. Segundo a Mitre, o imóvel tem 700 metros quadrados e sete suítes, devendo ser oferecido ao mercado ainda em 2023. Grande referência do luxo brasileiro no final do século passado, a Daslu teve sua falência decretada em 2016.





Para banco, investimentos em tecnologia são um antídoto contra crises

Quer fazer investimentos para o futuro sem sofrer com os solavancos da economia? Segundo o banco americano Citi, uma saída é comprar ações de empresas de tecnologia. O Citi diz que essas companhias deverão passar incólumes por cenários de crise. “O setor carrega menos risco macro global e pode proporcionar mais proteção contra tendências de baixa em um ambiente de recessão”, disse o banco em relatório. Um segmento com potencial para trazer bons retornos é o da Inteligência Artificial.





8

em cada 10 lideranças industriais do país acreditam que o 5G vai impulsionar a digitalização, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI)





Rapidinhas

A certificação da soja de acordo com os critérios da Associação Internacional da Soja Responsável (RTRS) avança a passos lentos no Brasil. A aderência aos protocolos da RTRS chegou a 303 fazendas, que representam 1,5 milhão de hectares plantados. Nos últimos 10 anos de certificação, registra-se média de crescimento de 5%.





Mês após mês, o tráfego aéreo global quebra recordes. Em agosto, segundo dados apurados pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês), o número de passageiros transportados aumentou cerca de 30% em relação ao mesmo mês do ano passado. Globalmente, o tráfego já está em 96% dos níveis pré-covid.





É irrefreável o avanço da inteligência artificial. Segundo estudo realizado pela Bloomberg Intelligente, todos os meses são lançadas, em média, 190 novas ferramentas voltadas para essa tecnologia no mundo. Outro dado impactante: até 2026, a IA responderá por 20% de todo o investimento da indústria tecnológica.





O preço da cesta básica de alimentos, um termômetro importante da inflação, está em queda no Brasil. O indicador recuou em 14 capitais no mês de setembro em comparação com agosto, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As maiores quedas ocorreram em Brasília e Porto Alegre.