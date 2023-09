Estrangeiros saem da bolsa em agosto, mas expectativa é de retomada

816

(foto: Miguel Schincariol/AFP- 19/12/17)







Há uma explicação inequívoca para o péssimo desempenho do Ibovespa, o principal índice da bolsa de valores brasileira, em agosto, quando houve uma sequência inédita de 13 pregões em queda: a debandada dos estrangeiros. No mês, conforme dados levantados pela Necton Corretora, eles venderam R$ 13,2 bilhões em ações. Trata-se do maior volume de retiradas desde março de 2020, no início da pandemia de COVID-19, ocasião em que o mercado financeiro contabilizou os piores resultados de sua história. Desta vez, os saques foram motivados principalmente por razões externas, com dúvidas a respeito do vigor das economias da China e dos Estados Unidos. Agora, contudo, o cenário virou, e a expectativa do mercado é que o capital estrangeiro busque novas oportunidades no país. Isso deverá fazer com que o Ibovespa, na projeção de bancos e corretoras, supere os 130 mil pontos até o final do ano. Ontem, o índice fechou em 117 mil pontos.

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 22/8/18)









Vendas de carros novos recuam em agosto





Sem o empurrão do governo, as vendas de carros deram marcha a ré no Brasil. Em agosto, segundo dados da Fenabrave, a federação dos distribuidores, foram emplacados 153,4 mil veículos, uma queda de 13% em relação a julho. “As medidas provisórias foram importantes para aquecer o mercado, mas o resultado em agosto, agravado pela piora na oferta de crédito, já deixa clara a necessidade de uma política de fomento industrial de longo prazo”, disse José Andreta Júnior, presidente da entidade.









Brasil é o campeão das apostas esportivas





Em nenhum país as apostas esportivas on-line crescem tanto quanto no Brasil. Segundo a consultoria Hand, o número de sites desse tipo avançou 160% no país nos últimos dois anos – é mais do que o dobro do percentual observado na Europa. Não à toa, o governo Lula publicou uma Medida Provisória que prevê a taxação de 18% sobre a receita obtida com as apostas após o pagamento dos prêmios aos jogadores. Estima-se que o mercado brasileiro movimente R$ 100 bilhões por ano.









Banco do Brasil nunca liberou tanto crédito para o agro





Um novo relatório do Banco do Brasil revelou que, em agosto, a instituição liberou o maior volume de crédito rural de sua história. O montante chegou a R$ 26,4 bilhões, um avanço de 7% frente o mesmo mês de 2022. O curioso é que aproximadamente 70% das 142 mil operações realizadas no período destinaram-se para pequenos e médios agricultores, o que dá a dimensão da representatividade do segmento. Para a safra 2023/2024, o BB espera conceder R$ 240 bilhões em financiamentos.





Rapidinhas





Um estudo da universidade britânica King’s College chegou a uma conclusão alarmante: os sistemas de inteligência artificial instalados em carros autônomos são 7,5% mais precisos na identificação de pessoas brancas do que pretas. Ou seja, os veículos têm maior chance de não reconhecer um pedestre negro, o que poderá provocar acidentes.





Especializada na locação de máquinas e equipamentos para setores como construção civil, siderurgia e metalurgia, a Mills mira agora o agronegócio. A empresa investiu R$ 500 milhões em equipamentos voltados para o campo. Atualmente, o agro responde por 10% de suas receitas, mas a ideia é ampliar a fatia.





O Grupo Salta Educação, o maior de educação básica no Brasil, lançou o Instituto Salta, voltado para a concessão de bolsas de estudo a jovens de baixa renda. Anualmente, as bolsas custam cerca de R$ 4 milhões, que são financiados por meio de doações e pelo próprio grupo até o término da vida escolar de cada um dos 144 alunos beneficiados.





A agenda de inovação do Banco Central deverá colocar em breve no mercado um novo serviço. Trata-se do Pix internacional, que funcioná nos mesmos moldes das transferências realizadas no Brasil. “O Pix internacional é uma grande prioridade”, disse Renato Gomes, diretor do BC, em live promovida pela autarquia.









(foto: Reprodução %u2013 18/6/23)







“Os preços globais das commodities entraram em colapso em 2014, atingindo o Brasil. Esse choque está acabando e o Brasil está de volta”

Robin Brooks, economista-chefe do Instituto Internacional de Finanças e ex-estrategista-chefe do banco americano Goldman Sachs









R$ 1,2 bilhão

foi o valor da maior transação já feita por Pix, segundo o Banco Central. A transferência ocorreu em dezembro do ano passado