A surpresa do PIB e os erros de previsão dos economistas

O resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre contrariou – de longe, ressalte-se – as previsões dos “especialistas”. A economia avançou 0,9% em relação ao trimestre anterior, ou três vezes acima do esperado pelo mercado. No ano, as novas estimativas apontam para um resultado em torno de 3%. Em janeiro, o consenso dizia que o PIB cresceria, se tanto, 0,8% em 2023. Antes que se faça qualquer tipo de ilação imprudente, a verdade é que os economistas têm errado quase sempre em suas previsões – foi assim também na gestão Bolsonaro. No início de 2022, relatórios apontavam que a expansão seria de 0,35%, sendo que ao final do ano ela foi de 2,9%. Há, portanto, um problema evidente nas métricas adotadas por quem faz esse tipo de estimativa, ou talvez a dificuldade seja apenas o excesso de pessimismo. Seja como for, a verdade é que o Brasil deverá entregar bom PIB em 2023, a despeito do mau humor dos analistas.



(foto: Reprodução)



AES Brasil e Microsoft assinam acordo de energia lima

Empresa especializada em geração de energia 100% renovável, a AES Brasil assinou um acordo com a Microsoft para fornecer energia limpa às operações da americana Microsoft no mercado brasileiro. Com duração de 15 anos, o acordo prevê o abastecimento de 77 megawatts médios de energia (MWm) a partir de julho de 2024. Segundo a AES, a energia será gerada pelo complexo eólico Cajuína, que está em construção no Rio Grande do Norte. O projeto receberá R$ 1 bilhão em investimentos.



Com lítio em alta, canadense Sigma fatura no Brasil

A canadense Sigma, que produz lítio no Brasil, vai embarcar 15 mil toneladas do mineral para a China. Em 2023, a companhia espera exportar 130 mil toneladas do produto – um recorde. Usadas em carros elétricos, as baterias de lítio avançam sem freios mundo afora. Elas deverão gerar US$ 15 bilhões em negócios neste ano, um salto de 30% em relação a 2022. E o crescimento será contínuo. Até 2030, conforme projeção feita pela consultoria SNE Research, o setor tende a movimentar US$ 52,7 bilhões.



(foto: Flávia de Quadros / Indicefoto.com / Arquivo)



Para Wozniak, Inteligência Artificial

Não mudará (tanto) as nossas vidas

A Inteligência Artificial provocará grande impacto na sociedade? Talvez não. Para Steve Wozniak, o gênio que criou a Apple com Steve Jobs, há certo exagero nas avaliações sobre o potencial da tecnologia. Uma das principais atrações da Expert XP, evento promovido pela XP Investimentos, Wozniak disse que a IA “não vai mudar completamente as nossas vidas.” Ele foi além: “A sociedade sempre se reorganiza quando há revoluções tecnológicas.” Ou seja, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno.









38%

dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres, segundo pesquisa da consultoria Grant Thornton. Em 2019, o índice era de 25%





(foto: Reprodução www.mbassociados.com.br)



“A falta de taxação dos fundos exclusivos é algo inacreditável, porque outros fundos são tributados”





• José Roberto Mendonça de Barros, economista da MB Associados, sobre a nova tributação dos “fundos dos “super-ricos”









RAPIDINHAS

• Criados em março de 2021, os Fiagros, os fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, se multiplicam no país. No intervalo de um ano, o patrimônio dos 38 produtos existentes no Brasil passou de R$ 6 bilhões para R$ 8,7 bilhões, segundo a Anbima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.





• E por falar em Fiagros: assinada pelo presidente Lula, a Medida Provisória que prevê cobrança de até 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos manteve a isenção dos Fiagros. A decisão representou um alívio para o agronegócio, que usa os recursos gerados pela modalidade como fonte de financiamento.





• Os carros elétricos aceleraram os resultados financeiros da montadora chinesa BYD no primeiro semestre. O lucro líquido da empresa disparou 140% em comparação com o mesmo período do ano passado – trata-se do melhor desempenho de toda a indústria automotiva mundial. Não é só: as receitas cresceram 30%, para US$ 7,7 bilhões.





• A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a ApexBrasil assinaram um convênio para promover a avicultura e a suinocultura do Brasil no mercado internacional. Entre as ações previstas estão a organização de eventos e a participação em feiras no exterior. A expectativa é gerar US$ 4 bilhões em negócios nos próximos 2 anos.