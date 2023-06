Varejo, indústria automotiva e mercado imobiliário sofrem com juros altos

Os juros altos afetam de maneira negativa diversos setores econômicos. Segundo levantamento realizado pela Ável Investimentos, nos últimos meses as varejistas do país fecharam pelo menos 100 lojas – a conta foi feita a partir da diferença entre o número de unidades abertas e fechadas.



Com juros nas alturas, o crédito fica mais caro, e os consumidores compram menos eletrodomésticos, eletrônicos e assim por diante. A mesma lógica vale para a aquisição de carros e imóveis. No primeiro trimestre, por exemplo, os lançamentos imobiliários desabaram 30,2% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de carros subiram um pouco nos últimos dias, mas isso se deve sobretudo ao programa de descontos criado pelo governo. Em maio, os emplacamentos caíram 5,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado.



Com a inflação em queda expressiva, não há mais justificativa para o Banco Central manter os juros nas alturas e, assim, atrasar a recuperação da atividade econômica.

McDia Feliz completa 35 anos com R$ 375 milhões doados

Em 26 de agosto, o McDonald’s realiza no Brasil a 35ª edição do McDia Feliz. Trata-se de uma das principais referências em filantropia no país e a maior mobilização social em prol de crianças e jovens com câncer. Nessa data, toda a renda obtida com a venda do Big Mac é revertida para entidades da área de saúde e educação. No ano passado, o McDia Feliz angariou R$ 25,8 milhões. Desde o seu surgimento, conforme balanço divulgado agora pela empresa, foram doados R$ 375 milhões.

Pixar e Warner Bros. enfrentam crise sem precedentes

Alguns dos protagonistas da indústria cinematográfica enfrentam crise sem precedentes. Criadora de animações consagradas como “Toy Story”, “Procurando Nemo” e “Os Incríveis”, a Pixar viu sua recente obra, “Elementos”, cravar a pior bilheteria de estreia da história da empresa. Não se trata de caso único. Para aliviar as dívidas, a Warner Bros colocou à venda parte de seu catálogo musical por US$ 500 milhões. A lista inclui trilhas sonoras de clássicos como “…E o Vento Levou” e “Casablanca.”

11,27%

foi quanto caíram os preços globais de energia em maio, segundo o Banco Mundial. A queda traz algum alívio para os índices inflacionários

