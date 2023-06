Chegou a hora de iniciar o ciclo de queda da taxa básica de juros

816

Se Roberto Campos Neto e seus colegas não afrouxarem o aperto monetário, a pressão da sociedade - incluindo empresários e o mercado financeiro - chegará ao seu ponto máximo. (foto: Sergio Lima/AFP - 15/2/23)







Mesmo que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central mantenha a taxa de juros inalterada na reunião de hoje – é provável que isso ocorrerá –, o encontro poderá significar o início de uma mudança de ciclo na economia brasileira. Na história recente, não há registro de alteração de rota sem que um comunicado anterior indicasse os rumos que o BC pretendia tomar mais adiante. Portanto, é de esperar que os integrantes da autarquia indiquem o começo do processo de derrubada de juros a partir de agosto. Como se sabe, as condições para a queda estão dadas, expressas principalmente na inflação em declínio. Não há razão para o Banco Central insistir na Selic em 13,75% ao ano, e tal percepção se tornou consenso nas últimas semanas. Se Roberto Campos Neto e seus colegas não afrouxarem o aperto monetário, a pressão da sociedade – incluindo empresários e o mercado financeiro – chegará ao seu ponto máximo.









Depois de quatro quedas, venda do varejo físico avança





Foi um avanço modesto, mas ainda assim ele sinaliza uma virada de direção. As vendas do varejo físico brasileiro cresceram 0,5% em maio, segundo o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian. Detalhe importante: o aumento ocorreu depois de quatro quedas consecutivas. De acordo com a Serasa Experian, o melhor desempenho veio do segmento de vestuário, que acelerou 2,9%, seguido por veículos (2%). No campo oposto, o consumo de combustíveis e lubrificantes caiu 0,1%.









Montadoras apostam na ampliação de programa de incentivo





As montadoras dão como certo o aumento do limite de R$ 1,5 bilhão do programa de incentivo automotivo lançado recentemente pelo governo Lula. Ontem, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou a jornalistas que o limite “não é uma decisão definitiva.” Em duas semanas, o programa consumiu quase a totalidade dos recursos disponíveis, o que mostra que havia, de fato, uma demanda reprimida. Nos finais de semana, as revendas ficaram lotadas nas principais cidades brasileiras.







(foto: Mauro Pimentel/AFP %u2013 28/9/21 )





Para Rui Costa, Petrobras não é “Papai Noel”





As discussões sobre o volume de dividendos que a Petrobras pagará a seus acionistas deverá gerar discussões ao longo de todo o governo Lula. Desta vez, as críticas à política de distribuição dos lucros da empresa vieram do ministro da Casa Civl, Rui Costa, que resolveu fazer troça de uma questão importante como essa. Segundo ele, a Petrobras não pode agir “como se fosse o Papai Noel.” Em 2022, a empresa brasileira foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo.









Rapidinhas





O déficit do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) poderá atingir 10,24% do PIB brasileiro até 2100, segundo projeções feitas pelo governo federal e que fazem parte do novo Relatório Contábil do Tesouro Nacional. Se o percentual for confirmado, significará um rombo impagável de aproximadamente R$ 24 trilhões.





Acabou o apelo das fazendas urbanas, que prometiam revolucionar a maneira como a sociedade produz alimentos? Há alguns dias, a AeroFarms, empresa pioneira no setor de agricultura vertical, pediu falência nos Estados Unidos após suas dívidas ultrapassarem USS 100 milhões. Outras companhias do ramo também enfrentam dificuldades financeiras.





O consumo dos brasileiros fora do lar recuperou os níveis pré-pandemia. Segundo estudo realizado pela consultoria Kantar, o faturamento do setor cresceu 26% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O avanço do Brasil foi um dos destaques da pesquisa global – no mundo, o segmento subiu, em média, 10%.





A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) engrossou os apelos pela queda imediata da taxa Selic. Em evento realizado ontem em São Paulo, Luiz França, presidente da entidade, afirmou que os juros altos estão corroendo os financiamentos imobiliários e atrasando o crescimento econômico do País.









“Nada é mais deprimente do que sugerir a um jovem que viva para sempre como um pobre para um dia morrer rico. É melhor acumular histórias que dinheiro no banco”

Pedro Cerize,

presidente da casa de análises Inv e fundador da Skopos Investimento







(foto: Joseph Eid/AFP %u2013 22/4/22 )





US$ 1 bilhão

é quanto o brasileiro Carlos Ghosn, que deixou o comando da Renault-Nissan após suspeitas de corrupção, pede no processo em que acusa a empresa de orquestrar uma campanha caluniosa contra ele