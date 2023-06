Por que é importante não desidratar o arcabouço fiscal

816

O arcabouço fiscal começa a percorrer um árduo caminho. Hoje, ele deverá ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Se for aprovada, a matéria seguirá para o Plenário, onde precisará do voto de 41 senadores para seguir até a sanção do presidente Lula. Embora com ressaltas aqui e ali, a maior parte dos economistas aprovou o marco que pretende colocar algum freio nos desembolsos públicos – ou seja, a ideia é evitar que o governo gaste mais do que arrecada. Espera-se, portanto, que os senadores não desidratem demais a proposta, o que poderia torná-la ineficaz para a sua vocação original. É preciso lembrar que o substituto do teto de gastos traz maior previsibilidade para a economia, e é exatamente isso o que o Brasil precisa. Com os gastos sob controle, as empresas e os agentes econômicos se sentem mais seguros para investir. Em outras palavras: sem o arcabouço, o país não sairá do lugar.









OLX identifica aumento explosivo da procura por carros





A nova política do governo de incentivo à compra de carro zero provocou impactos em diversos setores.

Na primeira segunda-feira após o anúncio, a OLX, maior plataforma de compra e venda online de veículos do país, identificou um salto de 112% na média de usuários que contataram anunciantes em busca de modelos novos no comparativo com 90 dias. Por sua vez, o contato de interessados por seminovos (até 3 anos) também subiu 115% no período avaliado. Os dados fazem parte da pesquisa Data OLX Autos.









Concessionárias derrubam avaliação de carros usados





Muitos motoristas que procuraram concessionárias de automóveis para aproveitar o programa de descontos criado pelo governo Lula se decepcionaram. Eles reclamam que as empresas jogaram a avaliação de seus carros usados para baixo, tentando ganhar nas duas frentes: com os incentivos do governo e na desvalorização excessiva dos veículos de segunda mão. Por enquanto, o programa deverá durar apenas um mês, mas a alta procura é um fator que talvez faça o governo ampliar o prazo.









Para gestor financeiro, “as perspectivas são boas, apesar de Lula”





O gestor de um importante fundo de investimentos ficou incomodado com uma nota publicada ontem nesta coluna sobre o entusiasmo do mercado financeiro com a agenda econômica do país. “Nós ainda temos sérias desconfianças em relação a este governo”, diz o gestor. “As perspectivas são boas, apesar de Lula.” Ele atribui ao Congresso o papel de frear pautas populistas e à firmeza do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para manter os juros altos e, assim, controlar a inflação.













Rapidinhas





A marca de moda Animale fechou parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CB) para vestir a seleção feminina que disputará o mundial da categoria, a partir de 20 de julho, na Austrália e Nova Zelândia. Com o acordo, as jogadoras deverão chegar aos países usando os ternos desenhados pela empresa. A convocação das atletas será em 27 de junho.







A francesa Airbus fechou o maior contrato individual da história da aviação comercial. Trata-se de um negócio colossal: a IndiGo, maior companhia aérea da Índia, fez um pedido firme de 500 aeronaves da família A320. Quando as entregas forem concluídas, a IndiGo terá uma frota de 1300 aeronaves A320.





A JBS vai investir R$ 800 milhões na modernização de sua unidade da Friboi em Diamantino, no Mato Grosso. Com isso, o local se tonará o maior abatedouro operado pela empresa no País. De acordo com a JBS, a reconstrução do frigorífico deverá resultar na geração de ao menos 1,4 mil empregos no município.





No final do ano passado, a pouca aceitação do metaverso fez com que muitos apostassem que Mark Zuckerberg havia perdido o faro para negócios. Pois bem. O CEO e fundador da Meta, ex-Facebook, viu sua fortuna crescer em US$ 57 bilhões desde o início do ano com a disparada de 134% das ações de sua empresa. Zuckerberg está de novo no jogo.







“O Congresso brasileiro riscou uma faixa no chão e deixou claro que retrocessos, reestatizações e revisões de reformas recentes não serão admitidos”

Felipe Miranda, fundador da Empiricus Investimentos









R$ 4,40

será a cotação do dólar no final do ano, segundo previsão do banco americano Goldman Sachs. A previsão anterior indicava R$ 4,80