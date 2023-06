Vai ter Disney em 2023? Queda do dólar deve impulsionar viagens

816

Parque da Disney em Orlando: viagens internacionais devem aumentar com desvalorização da divisa dos EUA (foto: Joe Raedle/Getty Images North America - 22/5/23)



Pelo visto, vai ter Disney nas próximas férias. Em 2023, o dólar segue sua trajetória descendente, o que deverá, de fato, impulsionar as viagens ao exterior. A cotação da moeda americana acumula queda de 9% no ano. No mês, a retração é de 5%. Nesses momentos, é curioso observar os prognósticos feitos por especialistas. A discrepância das análises é chocante – tanto para cima quanto para baixo. Diante de tantas incertezas, é sempre bom recorrer a uma frase extraordinária de Edmar Bacha, um dos criadores do Plano Real: “Deus criou a taxa de câmbio apenas para humilhar os economistas”. Ou seja, ninguém pode ir muito além do que apontar tendências ou analisar a fotografia do momento. O real tem se valorizado em relação à divisa americana por enquanto, mas é incerto que o movimento continuará. Uma provável consequência, de fato, será o aumento das viagens internacionais. Elas ainda estão 15% abaixo dos níveis pré-pandemia. Com o dólar mais barato, o setor tem o impulso que precisava.





Financiamentos de veículos sobem com força em maio

Nem foi preciso esperar a queda dos juros e a estreia do programa de descontos do governo na compra de carros novos para os financiamentos de veículos acelerarem com força. Em maio, de acordo com a B3, as vendas financiadas somaram cerca de 500 mil unidades. O número, que inclui autos leves, motos, caminhões e ônibus novos e usados, representa um acréscimo de 18,6% em relação a abril e de 4,3% na comparação com maio de 2022. A tendência é que o volume aumente nos próprios meses.





Oi se desfaz de ativos para reduzir dívidas

Afundada em dívidas, a operadora Oi tem recorrido a uma velha estratégia: a venda de ativos. Em sua segunda recuperação judicial, a empresa quer se desfazer agora da participação de 34,1% na V.tal, companhia especializada em rede de fibra ótica. “Nosso plano de recuperação judicial traz uma visão potencial de venda futura de ativos”, disse o CEO, Rodrigo Abreu, na teleconferência de resultados. No primeiro trimestre, a dívida líquida da operadora totalizou R$ 20,9 bilhões.





Ações da Petrobras caem com redução do preço dos combustíveis

O anúncio da redução do preço dos combustíveis levou as ações da Petrobras a tombarem na B3, a bolsa brasileira. Ainda assim, especialistas não acreditam que a diminuição dos valores provocará grandes impactos nas finanças da petrolífera. “As margens da empresa permanecem saudáveis”, destacou, em relatório, o banco americano Goldman Sachs. No mercado, é consenso que o anúncio feito ontem é uma espécie de contrapartida para o aumento do ICMS e PIS/Cofins cobrado sobre os combustíveis.





Rapidinhas

Os turistas estrangeiros voltaram ao Brasil. Segundo levantamento da Embratur, o país recebeu 2,7 milhões de visitantes do exterior nos quatro primeiros meses de 2023 – o número já equivale a 75% do contingente recebido em todo o ano passado. As receitas geradas por essa turma totalizaram R$ 10,8 bilhões, a maior cifra em 4 anos.

O envelhecimento da população tem provocado escassez de profissionais na Europa, principalmente para as áreas da nova era digital – especialistas em games, inteligência de dados e tecnologia da informação, entre outras carreiras. Algumas nações, como a Finlândia, lançaram programas para atrair brasileiros, considerados craques na área digital.

A consultoria Stonex aposta no aquecimento da economia brasileira Segundo a empresa, o consumo de diesel e biodiesel no País deverá crescer 15,5% neste ano em comparação com 2022. Uma das explicações para o avanço é o aumento da mistura obrigatória do biocombustível sobre o diesel fóssil.

Maior produtora de biodiesel do Brasil, a Be8 planeja investir R$ 1,5 bilhão em uma nova esmagadora de soja na cidade de Marialva, no Paraná. Segundo a empresa, a nova planta terá capacidade para processar 5 mil toneladas por dia de soja. O óleo resultante desse processo servirá de matéria-prima para a produção de biodiesel.

"Estamos líderes, não somos líderes. Da mesma forma como estou CEO, não sou CEO" Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú Unibanco, pregando a humildade em palestra no evento Itaú Day





1,6%

foi quanto encolheu o setor de serviços, o mais representativo do PIB, em abril em comparação com março, segundo o IBGE. O resultado veio pior do que o esperado pelo mercado