SUVs deverão continuar em alta, apesar do estímulo aos carros populares

816

Utilitários esportivos respondem por quase a metade das vendas da indústria, segundo a Fenabrave (foto: Divulgação)

Nos últimos 5 anos, os utilitários esportivos – conhecidos pela sigla SUVs – se tornaram onipresentes no mercado brasileiro. Atualmente, segundo dados apurados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), eles respondem por quase a metade (47%) das vendas da indústria, um recorde. Em 2019, o índice era de 26,60%. Os SUVs passaram a ocupar principalmente o espaço dominado pelos hatches populares, o que levou os fabricantes a abandonarem alguns de seus modelos. Em relatório, a casa de análises Empiricus lembrou que a Nissan aposentou o March, enquanto a Volkswagen desistiu do Fox. Nos dois casos, isso foi feito para abrir espaço à produção de utilitários esportivos. Tudo indica que o movimento deverá prosseguir: ao menos dez novos modelos chegarão em breve ao mercado brasileiro. Segundo especialistas, nem o estímulo do governo Lula ao segmento de populares deverá frear o avanço dos utilitários esportivos.

Model Y, da Tesla, passa a ser o carro mais vendido do mundo

Elon Musk está rindo à toa. Pela primeira vez na história, o carro mais medido do mundo é um modelo elétrico. A façanha coube ao Model Y, fabricado pela Tesla, a revolucionária empresa de automóveis de Musk. De acordo com dados compilados pela consultoria automotiva Jato Dynamics, no primeiro trimestre de 2023 foram vendidas no mundo 267,2 mil unidades do Model Y, que assim superou o até então imbatível Toyota Corolla. O resultado reflete a queda de 15% dos preços dos carros da Tesla neste ano.

HDI compra rival e assume vice-liderança do mercado brasileiro

O mercado de seguros passa por grande reviravolta. Neste último final de semana, a seguradora HDI, que pertence ao grupo alemão Talanx, comprou a operação da rival Liberty Seguros na América Latina. Trata-se de investida ousada: o valor do negócio girou em torno de R$ 7 bilhões e mudará o jogo de forças do setor. Com a aquisição, a HDI salta da décima posição para ocupar a vice-liderança do mercado brasileiro de seguros – sem contar a área de vida e previdência –, atrás apenas da Porto.

Rapidinhas

Uma nova pesquisa realizada pelo banco americano Bank of America (BofA) apontou a Heineken como a cerveja preferida dos brasileiros. Foi a sexta vez consecutiva que a marca holandesa ocupou a liderança. Desta vez, contudo, o índice de preferência atingiu seu patamar máximo. O levantamento mostrou que 70% dos entrevistados escolheram a Heineken.

A fila de espera para tirar o visto americano voltou a quebrar recordes. De acordo com a mais recente atualização do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o tempo subiu em quatro de seus cinco postos consulares no Brasil. A fila é maior em São Paulo: são absurdos 610 dias de espera, o que dá quase dois anos. O Brasil é o sétimo país com maior demora.

Os brasileiros reduziram radicalmente as compras internacionais de pequeno valor. De acordo com dados oficiais do Banco Central, em abril elas somaram US$ 700,9 milhões, o que representou uma redução de 25,3% em relação a março. Na comparação com um ano atrás, o tombo foi de 20,1%. A queda afeta diretamente os negócios de gigantes como Aliexpress, Shein e Shopee.

A Coluna errou. Ao contrário do que diz a nota “CVC enfrenta turbulências em meio à retomada do turismo”, publicada em 26 de maio, a dívida da empresa não está em torno de R$ 1 bilhão. O correto é R$ 750 milhões.

As estratégias opostas de Netflix e Prime Video no streaming

Anunciada há uma semana, a decisão da Netflix de cobrar pelo compartilhamento de login e senha de sua assinatura de streaming no Brasil provocou até agora mais dor de cabeça do que soluções. Nas redes sociais, viralizaram críticas à empresa. Como não poderia deixar de ser, os rivais aproveitaram o momento para tirar uma casquinha. Em seu perfil no Twitter, o Prime Video, plataforma de streaming da Amazon, avisou que seus assinantes podem ceder a senha para qualquer pessoa.

R$ 3,3 bilhões

foi quanto movimentou, a preços pagos pelos produtores, o mercado brasileiro de biodefensivos na safra 2021/2022. A expectativa é que o valor chegue a R$ 17 bilhões em 2030

“O governo reconheceu algum limite para crescimento dos gastos. É uma inflexão grande no discurso dos últimos anos. Outro ponto positivo é que a aprovação reduz as incertezas”

Marcos Lisboa, ex-secretário de política econômica do Ministério da Fazenda