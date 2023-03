Para mercado financeiro, governo está no caminho errado

Percepção do mercado financeiro sobre a agenda econômica do governo do presidente Lula é dos piores (foto: EVARISTO SÁ / AFP)







Não é surpresa para ninguém que o mercado financeiro não morre de amores pelo governo Lula. O que surpreende é o nível de desaprovação da nova gestão. Uma pesquisa realizada pela Quaest a pedido da Genial Investimentos constatou que 98% dos executivos que administram fundos de investimentos consideram que a agenda econômica está equivocada, enquanto 78% acham que o país deverá piorar nos próximos 12 meses. Outros 73% acreditam que há risco de recessão em 2023. Por mais que o estudo retrate apenas uma parcela do mercado – foram consultados profissionais que trabalham em São Paulo e no Rio de Janeiro –, a realidade é que a indústria financeira exagera na repulsa ao governo petista. De fato, há sinais preocupantes na economia, como o desejo de reduzir juros na marra e o desprezo por privatizações, mas o tempo curto de gestão sugere que se ofereça aos novos administradores do país ao menos o benefício da dúvida.





Avaliação de Haddad é melhor que do governo Lula

A pesquisa da Genial Investimentos traz outro dado curioso. O único integrante do governo a receber algum voto de confiança do mercado financeiro é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o levantamento, 10% dos entrevistados consideram seu trabalho positivo, 52% apontam como regular e 38% acham que é negativo. A avaliação de Haddad, embora ainda repleta de pessimismo, é muito melhor que a do presidente Lula: 90% dos entrevistados rejeitam por completo seu governo.





Latam Cargo cresce 10% na alta temporada

A Latam Cargo, unidade de transporte de cargas do grupo Latam, passou a responder por 25% das cargas aéreas domésticas e internacionais transportadas no Brasil. É isso o que apontam os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) referentes a janeiro de 2023. Antes disso, para atender a demanda da Black Friday e do Natal, a empresa movimentou 75 mil toneladas de cargas domésticas e internacionais entre outubro e dezembro de 2022, um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2022.





Credit Suisse vê “fraquezas” em seus balanços

Em novembro do ano passado, o Credit Suisse assustou a indústria financeira após uma debandada sem precedentes de clientes de alta renda, que resgataram US$ 67 bilhões em duas semanas. Desde então, o banco suíço prometeu colocar a casa em ordem – mas, como se vê agora, isso não ocorreu. Em nota que muitas analistas consideraram chocante, o banco afirmou ter encontrado “fraquezas significativas” na divulgação de resultados financeiros dos últimos anos. Ou seja, algo muito ruim vem por aí.





Rapidinhas

O Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) participam de amanhã e até 19 de março, em São Paulo, do Expo Favela Innovation. No encontro, serão apresentadas tendências e oportunidades de ascensão profissional a estudantes e profissionais de diferentes regiões brasileiras.

Organizado pela Favela Holding e Central Única das Favelas (Cufa), o Expo Favela Innovation terá workshops, exposições, rodadas de negócios e apresentação de startups, entre outras atrações. Em 2022, 30 mil pessoas compareceram ao evento. Agora, espera-se um aumento de 40% no número de visitantes.

A Bradesco Saúde duplicou a sua base de beneficiários cobertos por planos regionais no Distrito Federal na comparação de 2022 com 2021. Segundo o banco, o crescimento de 96% na região de Brasília foi puxado por um plano concebido para a realidade local. Não foi um caso único. Em Minas Gerais, a base de beneficiários saltou 46% no ano passado.

A Evolua Energia, especializada em geração distribuída compartilhada, assinou parceria com a Élis, empresa recém-lançada do Grupo Pátria. A gestora investirá aproximadamente R$ 550 milhões para a criação de trinta projetos solares. Com a parceria, a Evolua alcança R$ 1 bilhão em projetos de energia sob gestão.

"Quando se pensa em veículos autônomos, você sabe que eles são muito mais seguros, mas algumas pessoas não tiveram a oportunidade de experimentar. Minha mensagem é: pegue uma carona e você será convencido" Mary Barra, CEO da GM









342%

foi quanto aumentaram as vendas de produtos feitos a partir de cannabis nas farmácias brasileiras desde 2018. O dado é do portal Cannabis & Saúde