Sem arcabouço fiscal, estrangeiros fogem da Bolsa brasileira

Bolsa de Valores de São Paulo, a B3



Ao que parece, o movimento não foi pontual: a tendência se manteve nos primeiros dias de março, embora com menor intensidade. As indefinições na política econômica do governo Lula - cadê o arcabouço fiscal? - e a aversão global a riscos alimentada pela inflação alta e o temor de uma nova recessão são fatores que desestimulam os investidores.



04:00 - 08/03/2023 Por que as mulheres são minoria no mercado financeiro? Os investidores estrangeiros desistiram do Brasil? É cedo para dizer, mas alguns sinais são preocupantes. Pela primeira vez desde maio de 2022, em fevereiro o fluxo de capital do exterior na Bolsa de Valores de São Paulo ficou negativo. No mês, houve saída líquida de R$ 1,7 bilhão.Ao que parece, o movimento não foi pontual: a tendência se manteve nos primeiros dias de março, embora com menor intensidade. As indefinições na política econômica do governo Lula - cadê o arcabouço fiscal? - e a aversão global a riscos alimentada pela inflação alta e o temor de uma nova recessão são fatores que desestimulam os investidores.É certo que o capital estrangeiro só voltará com força ao país se houver uma solução fiscal definitiva e a economia melhorar. Outro aspecto que daria algum impulso à Bolsa é um cenário mais positivo para as commodities, o que permanece incerto. O ano de 2023 seguirá trazendo grandes desafios para investidores do mundo inteiro.





Startups brasileiras têm US$ 10 milhões presos em banco que quebrou





No mundo cada vez mais conectado, a quebra de uma grande instituição financeira repercute em diversas localidades. Há alguns dias, o banco americano Silicon Valley Bank (SVB), que tem startups do ramo da tecnologia entre os seus principais clientes, entrou em colapso e acabou incorporado por reguladores do mercado americano. Estima-se que startups brasileiras possuam ao menos US$ 10 milhões em depósitos nos SVB. Por enquanto, os valores seguem bloqueados nos Estados Unidos.





Arezzo vai mudar sistema de abastecimento de lojas





O Grupo Arezzo&Co vai lançar um sistema "fracionado" de abastecimento de lojas. Pelo modelo antigo, o franqueado compra o produto, recebe e vende.



Com isso, os itens que sobram entram em liquidações, o que nem sempre traz o retorno desejado. Já no modelo fracionado, 70% das compras vão para a loja e os outros 30% ficam armazenados nos Centros de Distribuição da empresa - a reposição é feita apenas à medida que as peças são vendidas.



A expectativa é que a gestão dos estoques se torne mais eficiente.

Concessão de visto para brasileiros nos Estados Unidos cresce 284%





Nunca tantos brasileiros foram trabalhar nos Estados Unidos quanto em 2022. Segundo o Departamento de Estado Americano, o país emitiu 1.499 vistos da categoria EB-2, o que representou uma alta explosiva de 284% em relação a 2021.



O EB-2 enquadra-se na categoria "imigratória", garantindo o sonhado "green card" para o seu portador. Em sua maioria, os brasileiros que receberam o documento foram contratados por multinacionais. Eles atuam principalmente nas áreas de tecnologia e engenharia.

Rapidinhas

A marca espanhola de moda Mango (foto) está de volta ao Brasil, mas agora apenas na versão digital. A empresa fechou sua última unidade física no país há anos 10 anos e, desde então, concentrou-se na operação europeia. Os direitos de revenda de seus produtos foram comprados pela Dafiti, que terá a exclusividade para tocar a operação.



Loja da marca espanhola Mango







O Grupo Sabin, uma das maiores redes de medicina diagnóstica do Brasil, vai investir R$ 150 milhões para abrir 15 unidades nos próximos dois anos. Segundo a companhia, a maior parte dos aportes será destinada para a ampliação da Amparo Saúde, comprada em 2021, e a Rita Saúde, plataforma digital gestada dentro do próprio grupo.





As vendas de etanol realizadas pelas usinas do Centro-Sul somaram 2,1 bilhões de litros em fevereiro, de acordo com levantamento da União das Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica). O resultado foi bom: segundo a entidade, significou um avanço de 4,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado.





Um acordo entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Federação Alemã de Associações de Pesquisa Industrial (AiF) prevê a seleção de 10 projetos criados por startups brasileiras na área de produção de hidrogênio verde. Pela parceria, as empresas escolhidas receberão, juntas, até R$ 21 milhões em financiamentos.





Sala de cinema em shopping de Belo Horizonte



90%

das salas de cinema no Brasil ficam em shoppings, segundo levantamento realizado pela Agência Nacional de Cinema (Ancine)





"O dinheiro não é o segredo da felicidade, mas pode ajudar"

Matthew Killingsworth, professor da Universidade Princeton e ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2002