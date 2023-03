Bolsa sobe com expectativa de novas regras fiscais

(foto: Michel Schincariol/AFP - 29/10/18)









Não é preciso muita coisa para o mercado financeiro ficar animado. Ontem, o Ibovespa, o principal indicador da bolsa brasileira, começou a subir com força depois de surgir a informação que o governo apresentará um novo arcabouço fiscal ainda em março. “Está saindo um arcabouço justo e que vai olhar pelos dois lados, da receita e da despesa”, disse a ministra do Planejamento, Simone Tebet. “Como responsabilidade social e também sabendo que não há social sem fiscal.” A declaração foi suficiente para disparar o gatilho de alta da Bolsa – o que, no fundo, mostra como há muito espaço para crescimento entre os ativos brasileiros. O Ibovespa fechou o dia com alta de 2,22%, um senhor desempenho perto da tensão que tem marcado a vida dos investidores no início do governo Lula. Mas, afinal, o tal arcabouço sairá mesmo? Tebet e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantem que sim. O Brasil tem pressa – e os investidores também.





Países pobres sofrem com falta de acesso a internet

Nestes tempos de alta tecnologia, o mundo enfrenta agora um novo tipo de discriminação: a digital. Um estudo da União Internacional de Telecomunicações (UIT) constatou que as nações pobres respondem por 27% das pessoas sem conexão com internet no planeta, embora abriguem apenas 14% da população global. Ao ano, 720 milhões de indivíduos off-line vivem nos países menos desenvolvidos. Como não poderia deixar de ser, a principal barreira é o preço elevado do acesso à internet.

Um investidor deveria pensar como se tivesse um cartão de investimento para a vida e neste cartão só existissem vinte opções. Em cada decisão de investimento efetuada, seu cartão é perfurado, e o investidor teria menos uma oportunidade de escolha pelo resto de sua vida Warren Buffett, investidor de melhor desempenho em todos os tempos





No Grupo Travelex Confidence, mulheres são maioria nos cargos de comando

A Coluna publicou ontem dados sobre a baixa presença feminina na indústria financeira. Existem honrosas exceções. Na operação brasileira do Grupo Travelex Confidence, maior especialista em câmbio do mundo, as mulheres ocupam 52% dos cargos de comando – incluindo a CEO Ana Tena –, enquanto 59% dos colaboradores se identificam com o gênero feminino. “Mesmo no mercado financeiro, mulheres competentes e comprometidas chegam onde quiserem”, afirma Tatiana Loesch, head de RH da companhia.





Banco Central inicia testes com Real Digital

O Banco Central iniciou nos últimos dias os testes do Real Digital, mas ainda existe muita confusão a respeito do serviço. Em linhas gerais, a nova moeda virtual brasileira será uma espécie de Pix em larga escala, que poderá ser usada para transferências instantâneas – e de valores elevados –, feitas por qualquer pessoa, empresa ou instituição financeira. Ou seja, a comodidade que o Pix proporciona será ampliada. Segundo o BC, o Real Digital entrará em operação a partir de 2024.





2 mi

de carros usados foram vendidos no primeiro bimestre de 2023. O resultado foi ótimo: segundo a Fenauto, associação que reúne os revendedores, o número representa um avanço de 22,2% sobre o mesmo período de 2022





RAPIDINHAS

Adidas, Nike e McDonald’s são as marcas preferidas do público infanto-juvenil no Brasil. Pelo menos é isso o que mostra a pesquisa Top Brands, realizada pela empresa de marketing Kids Corp. O estudo também descobriu que 30% dos entrevistados preferem marcas que os fazem felizes, à frente daquelas que divertem (26%) ou que têm qualidade (26%).





Até 2025, a japonesa Panasonic vai investir R$ 300 milhões na expansão de sua fábrica de geladeiras e máquinas de lavar roupa em Extrema (MG). O segmento tem trazido frutos. Segundo a empresa, as vendas de refrigeradores e lava-roupas cresceram 9% em 2022 diante de 2021. Espera-se que o ritmo se mantenha em 2023.





Nos próximos dias, o governo do Paraná deverá enviar ao Tribunal de Contas da União (TCU) os editais para a realização de leilões de arrendamento de duas áreas do Porto de Paranaguá. Junt as, elas deverão receber investimentos de R$ 2,1 bilhões. Ao menos sete grupos operadores estão interessados em participar dos certames.





O Banco do Brasil formalizou a fusão de suas duas unidades nos Estados Unidos, o BB Americas e o BB Miami. As operações funcionam essencialmente para atender clientes brasileiros que trabalham em território americano. Juntos, o BB Americas e o BB Miami possuem uma carteira formada por 47 mil clientes.