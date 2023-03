Por que as mulheres são minoria no mercado financeiro?

Na Bolsa de Valores elas representam apenas 22,89% das pessoas que negociam ações no Brasil atualmente (foto: Nelson Almeida/AFP - 15/6/21)







As conquistas das mulheres no mercado de trabalho não se refletem na indústria financeira. Diversas pesquisas mostram que a participação delas em cargos de chefia de bancos, gestoras de investimentos e outras instituições financeiras ainda é modesta se comparada com a presença masculina. Isso se reflete também no número de investidoras na bolsa. Atualmente, elas respondem por apenas 22,89% das pessoas que negociam ações no Brasil. Uma leitura equivocada – e um tanto machista – feita por alguns analistas diz que as mulheres se afastam do mercado de capitais porque aceitam menos riscos do que homens. Segundo essa teoria, as investidoras buscam portos mais seguros quando o cenário é marcado por incertezas. Na verdade, o problema é mais sério do que isso. Existem enormes barreiras, e o preconceito é inegavelmente uma delas, que impendem a ascensão feminina no mercado financeiro. As instituições precisam se mobilizar para acabar com essa vergonhosa defasagem.





Boeing 737 Max apresenta problemas novamente

Lembra do Boeing 737 Max? Em um intervalo de cinco meses, dois acidentes com essas aeronaves mataram 189 pessoas na Indonésia (em outubro de 2018) e 157 na Etiópia (em março de 2019). Na ocasião, as autoridades descobriram que o acidente foi provocado por falhas em um sistema de segurança. Quatro anos depois, nuvens carregadas ameaçam novamente o 737 Max. Segundo sites especializados, um dos softwares do modelo apresentou falhas que poderão demorar um ano para serem resolvidas.





GM vai parar fábrica por três semanas

Mais um motivo de preocupação para a indústria automotiva brasileira: a GM decidiu parar por três semanas a produção de carros na planta de São José dos Campos, no interior paulista, onde são fabricados o utilitário esportivo Trailblazer e a picape S10 (foto). De acordo com o sindicato dos metalúrgicos da região, a iniciativa se deve à queda nas vendas. Por sua vez, a GM alega que se trata de “readequação da produção.” Em fevereiro, as vendas e a produção de veículos no Brasil decepcionaram.





Governo de Portugal demite presidente da TAP

Não é só no Brasil que os escândalos corporativos ganham repercussão. Em decisão surpreendente, o governo de Portugal, maior acionista da companhia aérea TAP, determinou a demissão por justa causa da CEO da empresa, Christine Ourmières-Widener, e do presidente do conselho de administração, Manuel Beja. Segundo as autoridades locais, o motivo foi o pagamento indevido de uma indenização de 500 mil euros para uma antiga executiva. Atualmente, a TAP é alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.





Rapidinhas

Os programas de agricultura familiar avançam no país. Segundo o Censo Agropecuário feito pelo IBGE, 77% dos estabelecimentos agropecuários são classificados dessa maneira. No Pará, destaca-se a cultura de palma de óleo. Agricultores familiares que cultivam dendê nas regiões de Tomé-Açu, Acará, Concórdia e Moju acabam de ser premiados pela Brasil BioFuels (BBF).

O programa desenvolvido pela empresa incentiva 400 agricultores familiares do estado. Na última safra, eles entregaram o volume recorde de 37 mil toneladas de palma de óleo, o que gerou receitas de R$ 30 milhões. Ao todo, a BBF premiou 14 agricultores que receberam R$ 3 milhões em prêmios.

A Universidade de São Paulo e o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França assinaram importante parceria. A ideia é levar estudantes e pesquisadores brasileiros para a França e, assim, estimular a cooperação científica entre os países. Os franceses mantêm acordos desse tipo com americanos, ingleses e japoneses.

As vendas de implementos rodoviários decepcionaram no primeiro bimestre. Foram emplacadas no período 22.681 unidades, o que representa uma queda de 1,23% na comparação anual, segundo dados da Anfir, associação que representa os fabricantes. A entidade prevê a entrega de 140 mil implementos em 2023, 9,5% abaixo de 2022.





“O Brasil precisa retomar o protagonismo internacional que sempre teve”

Patricia Audi, presidente do RenovaBR, movimento que tem como premissa a renovação na política

868.587

turistas estrangeiros visitaram o Brasil em janeiro, segundo a Polícia Federal. O resultado supera os níveis de 2019, antes da pandemia