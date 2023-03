Os bancos norte-americanos atingidos não têm o tamanho e a relevância do Lehman Brothers, que quebrou há quase 15 anos (foto: NICHOLAS ROBERTS/AFP)





O ano de 2008 ainda está fresco na memória: na ocasião, a quebra do banco americano Lehman Brothers foi o estopim da maior crise econômica mundial desde a recessão de 1929. Por isso, o recente colapso de dois bancos americanos com uma diferença de poucos dias despertou o temor de que história possa se repetir. Desta vez, o cenário é bem diferente – a começar pelos bancos atingidos, que não têm o tamanho e a relevância do Lehman Brothers. Em 2008, lembre-se, ele ocupava o posto de quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, e sua “debacle” arrastou a indústria financeira mundo afora. Não é apenas isso. Até onde se sabe, também não há atualmente nada parecido com a bolha imobiliária que provocou uma reação em cadeia em diversos setores da economia. Por fim, os reguladores agiram agora com mais rapidez do que na crise anterior, ao criar uma linha de crédito emergencial para os bancos. O passado, afinal, deixou valiosas lições.









Para Haddad, não há chance de risco sistêmico no setor bancário





A crise bancária nos Estados Unidos, que resultou na falência de duas instituições nos últimos dias, provocará estragos mundo afora, inclusive no Brasil? Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as chances são pequenas. “Não sei se vai gerar uma crise sistêmica, aparentemente não”, disse, em evento realizado em São Paulo. “Eu não vi ninguém tratar desse episódio como o Lehman Brothers (banco americano que pediu concordata em 2008). Mas o fato é que é grave o que aconteceu.”









Investigações do caso Americanas avançam





O mercado financeiro aguarda com enorme expectativa o depoimento de Miguel Gutierrez, ex-presidente da Americanas, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na próxima quinta-feira. Gutierrez comandou a empresa durante 20 anos até deixar o cargo para ser substituído por Sérgio Rial, que permaneceu no posto por apenas dez dias. Rial foi o responsável pela denúncia do rombo contábil de R$ 20 bilhões – ou mais, a depender da conta. Gutierrez não se pronunciou desde a revelação do escândalo.









Privatização da Sabesp ficará para 2024





Se as discussões sobre a privatização de empresas estatais provocam arrepios no presidente Lula, em São Paulo o governador Tarcísio de Freitas promete acelerar os planos para vender a Sabesp, a empresa de águas e saneamento do Estado. Em almoço com empresários na capital paulista, Tarcísio afirmou que a companhia deverá ser privatizada em 2024. “Quem não vai querer a Sabesp? É uma empresa maravilhosa”, disse. Os críticos da iniciativa temem que a privatização aumente a tarifa da água.









Rapidinhas





O Brasil foi o sétimo país que mais levou turistas aos Estados Unidos em 2022. Segundo levantamento realizado pelo escritório de advocacia imigratória AG Immigration, 1,2 milhão de brasileiros visitaram o território americano no ano passado, atrás apenas de canadenses, mexicanos, britânicos, alemães, franceses e indianos.





A Pfizer pagará USS 43 bilhões – não US$ 30 bilhões, conforme previsto anteriormente – pela Seagen, empresa de biotecnologia que desenvolve tratamentos de imunoterapia contra o câncer. O setor de saúde e medicina parece imune à crise. No mesmo embalo, a francesa Sanofi pagou US$ 2,9 bilhões pela biofarmacêutica americana Provention Bio.





Um estudo realizado pela empresa de cibersegurança Proofpoint mostrou que as empresas nunca estiveram tão vulneráveis à ação de hackers: oito em cada dez companhias brasileiras sofreram ao menos um ataque bem-sucedido de “phishing” (tentativa de acessar dados) por e-mail em 2022. Pior ainda: 23% delas tiveram alguma perda financeira.





A indústria brasileira de motocicletas não tem do que reclamar. Em fevereiro, o polo industrial de Manaus produziu 121,4 mil unidades – é o maior volume para o mês desde 2014, conforme dados da Abraciclo, associação que reúne as montadoras do ramo. Na comparação anual, o número cresceu 13,4%.









5,96%

é a nova projeção da inflação para 2023, segundo o Boletim Focus. Na semana passada, a estimativa era de 5,90%









“Os americanos podem ter certeza que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estarão lá quando precisarem”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, após o colapso de dois bancos americanos