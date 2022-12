Para mercado, Haddad poderá repetir Mantega

A expectativa de que a PEC da Transição seja apreciada pelo Senado nesta semana continua provocando calafrios no mercado financeiro. Ontem, o dólar subiu 1,3% e o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, tombou 2,25%. O temor da turma das finanças é que Fernando Haddad (foto), nome mais cotado para assumir o Ministério da Fazenda, repita o roteiro de Guido Mantega, que foi titular da pasta durante a gestão de Dilma Rousseff. De fato, o desempenho de Mantega foi tenebroso em termos macroeconômicos, mas Haddad não apenas parece ter mais traquejo político como tem dito a interlocutores que considera a responsabilidade fiscal um caminho importante, desde que combinada com avanços sociais. Convenhamos: já passou da hora de o mercado abandonar o nervosismo, deixar visões ideológicas de lado e trabalhar com as cartas que foram colocadas na mesa. Os governos passam, mas os investimentos ficam.





Burger King abre restaurante no metaverso

Embora ainda muito longe de justificar os robustos investimentos que tem recebido, o metaverso atrai cada vez mais de empresas. Agora, foi a vez de o Burger King anunciar a criação de um restaurante no ambiente virtual. Na verdade, é apenas mais um lugar para pedir os sanduíches: por meio da plataforma Steam, os consumidores poderão encomendar seus pedidos em um totem e recebê-los em casa pelo convencional sistema de delivery, exatamente como fariam nos aplicativos de entrega de comida.

Nunca tentei cometer fraude com ninguém. Fiquei chocado com o que aconteceu. É dinheiro roubado do cliente Brian Armstrong, presidente da corretora de criptomoedas Coinbase, sobre a implosão da concorrente FTX



Indústria eletroeletrônica sofre com falta de semicondutores

A produção da indústria eletroeletrônica caiu 1,9% em outubro em relação a setembro, conforme dados compilados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). O resultado é ainda pior considerando que, para a indústria em geral, a média foi crescimento de 0,3% no mês. No acumulado de janeiro a outubro, o desempenho também foi ruim, com recuo de 5,2% diante de idêntico intervalo do ano passado. Segundo as fabricantes, a falta de semicondutores prejudicou o setor.





Esqueça o Twitter: Musk vai bem com internet rápida

Se o Twitter só traz dissabores, Elon Musk (foto) não tem do que reclamar da Starlink, sua empresa de satélites que promete levar internet rápida para vários partes do mundo. Atualmente, a Starlink conta com uma rede formada por 3,5 mil satélites que voam em órbita baixa – a 500 quilômetros de altitude, sendo que os satélites tradicionais orbitam a 35 mil quilômetros do globo terrestre –, mas a ideia é dobrar esse número nos próximos três anos. Para desfrutar da internet de Musk, os usuários pagam US$ 110 de mensalidade.





1,23 milhão

de motos foram licenciadas no país de janeiro a novembro. Segundo a Fenabrave, entidade que reúne as associações de concessionárias, o número significa avanço de 17,7% sobre o mesmo período de 2021





RAPIDINHAS