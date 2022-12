A insatisfação no trabalho é um fenômeno cada vez mais presente no mundo corporativo brasileiro. Estudos mostram que jornadas e cobranças excessivas, remuneração baixa e falta de perspectiva são os principais fatores que levam os profissionais a trocar de emprego. Um desses levantamentos, realizado pela consultoria McKinsey & Company, constatou que 27% de 3 mil entrevistados – ou seja, quase um terço – consideram sair da empresa nos próximos três a seis meses. Significa também que, se você olhar para o lado, certamente seu colega quer dar expediente em outro lugar. O surpreendente é que a tecnologia ajuda a elevar os níveis de insatisfação. Com os novos recursos digitais, as pessoas permanecem o tempo todo conectadas e trabalham sem limites. Isso não é saudável e certamente contribui para que mais insatisfeitos surjam por aí.





(foto: Eric Piermont /AFP - 28/9/22)





Tempos difíceis para a Boeing





A Boeing enfrenta turbulências. Além de ser acusada por duas associações brasileiras (Abimde e Aiab) que defendem interesses ligados à segurança e à defesa de estar contratando engenheiros que desenvolvem projetos estratégicos das Forças Armadas, a empresa também perde o sono porque ainda não vendeu uma só aeronave da família 777X-9. O robusto projeto recebeu investimentos de US$ 8 bilhões. Especialistas do setor garantem que a multinacional ainda aguarda uma contrapartida financeira







Podpah é o podcast mais ouvido no Brasil em 2022





O Spotify, maior plataforma de streaming de áudio do mundo, divulgou seu já tradicional ranking anual de audiência. Em 2022, o podcast mais ouvido no Brasil foi o Podpah, programa que faz entrevistas com personalidades de diversas áreas. No mundo, ele é o 24º colocado. O Podpah nasceu no Youtube, onde contabiliza 6 milhões de inscritos. Neste ano, tornou-se o primeiro podcast do Brasil a utilizar a funcionalidade de vídeo. Em nível global, o campeão foi o podcast “The Joe Rogan Experience”.





Itaú levanta as diferenças de consumo entre solteiros e casados





Um levantamento do Itaú Unibanco com base nas compras com cartões apurou as diferenças de comportamento de compras entre solteiros e casados na Black Friday e Copa do Mundo. O share dos solteiros foi maior em estabelecimentos como tabacarias (60%), casas de shows (57%) e bares e choperias (56%). Já os casados aproveitaram a ocasião para consumir mais com educação e lojas de tintas e vernizes (share de 52% cada), tapeçarias e revestimentos (50%) e materiais de construção (47%).







Rapidinhas





(foto: Michel Schincariol/AFP %u2013 29/10/18)





O pessimismo dos gestores de fundos com o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, aumentou. Segundo pesquisa realizada pelo Itaú BBA entre 23 e 28 de novembro, só 38% deles têm visão positiva sobre o mercado de ações para os próximos três meses. No levantamento anterior, feito em outubro, o percentual foi de 77%.





E por falar em bolsa: os brasileiros largam tudo para acompanhar a Seleção na Copa do Mundo – inclusive seus investimentos. Um levantamento da Agência TradeMap constatou que, em média, o volume de negócios do Ibovespa cai cerca de 20% em dias de jogo da Seleção. Pouco tempo atrás, a bolsa sequer funcionava quando o Brasil entrava em campo.





A chinesa TCL, maior fabricante de telas de TV do mundo, investirá R$ 90 milhões para produzir 1 milhão de smartphones por ano no Brasil. O projeto, fruto de parceira com a brasileira GBR Componentes, está sediado na Zona Franca de Manaus. No mercado brasileiro, a TCL é conhecida apenas por sua presença no segmento de televisões.





A próxima temporada de cruzeiros marítimos deverá gerar um impacto de R$ 3,8 bilhões na economia brasileira, conforme estimativa realizada pela Clia, a associação do setor. Se confirmado, o número significará o melhor resultado em uma década, além de um acréscimo de 154% em relação a um ano atrás.









(foto: Elvira Nascimento/Divulgação %u2013 8/4/21)





11%

é quanto vai cair o consumo de aço no Brasil em 2022 em relação a 2021. O cálculo é do Instituto Aço Brasil







“Em vez de nos tornar mais produtivos, a tecnologia talvez esteja nos fazendo sentir mais isolados e deprimidos”

Allison Schrager, escritora e pesquisadora sênior do Manhattan Institute