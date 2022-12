Com preços mais baixos, atacarejos crescem e superam todas as crises

Atacarejos passaram a atrair clientes das classes A e B no Brasil (foto: Alexa/Pixabay)



Poucos setores no Brasil, talvez nenhum, passaram sem sobressaltos nos últimos anos por crises econômicas, tensões políticas e cenário internacional adverso quanto o atacarejo, formato que une vendas no atacado e no varejo. Segundo estudo feito pela Nielsen, a penetração do segmento nos lares brasileiros cresce de maneira ininterrupta desde que a consultoria começou a realizar esse tipo de levantamento, em 2015. Atualmente, os atacarejos abastecem 69% das casas, mais do que qualquer outro ramo de supermercados.





LEIA MAIS 04:00 - 02/12/2022 Estudos mostram aumento da insatisfação no trabalho

04:00 - 01/12/2022 Brasil sobe em ranking de inovação

04:00 - 30/11/2022 Estrangeiros ampliam investimentos na bolsa brasileira Destaca-se também o fato de os estabelecimentos terem passado a atrair clientes das classes A e B, o que mostra uma notável mudança de hábitos de consumo – os mais ricos, portanto, também renderam-se ao modelo. O motivo é óbvio: preço. Embora as lojas na maioria das vezes sejam desconfortáveis, elas seduzem o consumidor ao oferecer itens mais baratos. Em tempos de solavancos na economia, a estratégia faz toda a diferença.





Rede social Koo chega a 1 milhão de usuários no Brasil

Brasil já tem o segundo maior número de contas na rede social Koo (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A rede social indiana Koo conquistou os brasileiros. Nos últimos dias, a participação do país no ranking internacional de inscritos na plataforma saiu do 75º lugar, com 2 mil perfis, para o segundo posto, com 1 milhão de usuários. O aplicativo, cuja pronúncia virou piada por aqui, ganhou espaço após a compra do Twitter por Elon Musk, em outubro. Desde então, Musk tem prometido transformar a rede num lugar para “liberdade.” O temor, contudo, é que estimule a disseminação de notícias falsas.





Na Microsoft, funcionários querem um motivo justo para ir ao escritório

Funcionários da Microsoft estão receosos sobre volta ao presencial (foto: Josh Edelson/AFP) Quase três anos depois do início da pandemia, empresas e funcionários não chegaram a um consenso sobre o sistema de trabalho ideal – se deve ser 100% presencial, híbrido ou integralmente home office. Na Microsoft Brasil, 60% dos empregados afirmaram precisar de uma razão justa para estar na companhia se podem exercer suas tarefas longe do escritório. Ninguém quer ir à empresa apenas para agradar o chefe ou socializar. É preciso que a presença faça sentido e ajude a melhorar a produtividade.





Semana de quatro dias aumenta produtividade

O maior estudo já feito sobre o impacto para as empresas da adoção da semana de quatro dias trouxe resultados surpreendentes. De acordo com o levantamento realizado pela organização 4 Day Week, que acompanhou 33 empresas em diversos países durante um ano, todas elas apresentaram crescimento de suas receitas, os pedidos de demissão despencaram e os níveis de engajamento dos funcionários avançaram consideravelmente. Até a disposição para trocar o home-office pelo escritório aumentou.

"Temos um longo caminho a percorrer para reduzir a inflação. Suspeito que o Fed (banco central americano), vai realizar mais aumentos nas taxas de juros do que o mercado está julgando" Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos





Rapidinhas